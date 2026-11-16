پنج کشور اروپایی از جمله آلمان و هلند سال ۲۰۲۷ مرکز بازگشت مهاجران را در رواندا راه‌اندازی می‌کنند. جزئیات طرح و واکنش‌های حقوق بشری بررسی شده است.

پنج کشور عضو اتحادیه اروپا شامل آلمان ، دانمارک، اتریش، یونان و هلند رسماً اعلام کردند که در سال ۲۰۲۷ یک مرکز بازگشت مهاجران را در کشور رواندا راه‌اندازی خواهند کرد. این اقدام یک برنامه مشترک برای انتقال افرادی است که حکم اخراج از خاک اروپا را دریافت کرده‌اند و دیگر امکان اقامت قانونی در کشورهای متقاضی ندارند. هدف اصلی از این طرح، کاهش فشار بر سیستم‌های پناهندگی داخلی اروپا و متوقف کردن شبکه‌های قاچاق انسان است که سفرهای مرگبار را از طریق دریای مدیترانه سازمان‌دهی می‌کنند.

مکانیسم عملیات و گروه‌های هدف

بر اساس تعاریف دقیق منتشر شده توسط دولت‌های مشارکت‌کننده، این مرکز به‌طور مشخص برای مهاجرانی طراحی شده که تمامی مسیرهای قانونی برای دریافت اقامت را طی کرده و دیگر هیچ راه قانونی برای ماندن در خاک اروپا ندارند. کریستیان اشتوکر، صدراعظم اتریش، در یک کنفرانس خبری مشترک در وین روز دوشنبه ۱۶ نوامبر اعلام کرد که این توافق‌نامه باید به عنوان ابزاری برای جلوگیری از فعالیت قاچاقچیان انسان عمل کند. دولت هلند همچنین تأکید کرد که در مرحله نخست اجرای این طرح، تمرکز اصلی بر روی انتقال مردان مجرد از کشورهای مبدأ در منطقه جغرافیایی رواندا خواهد بود.

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تفاوت با طرح لغو شده بریتانیا

این توافق جدید از نظر ساختاری با توافق قبلی بریتانیا با رواندا تفاوت اساسی دارد که سرانجام در سال ۲۰۲۴ توسط دولت حزب کارگر لغو شد. در طرح لغو شده بریتانیا، هدف اصلی بررسی درخواست‌های پناهندگی در رواندا بود که به دلیل چالش‌های حقوقی هرگز به مرحله اجرا نرسید. اما در مدل جدید اروپایی، افراد منتقل شده می‌توانند یا در جامعه میزبان ادغام شوند و اقامت خود را در رواندا ادامه دهند و یا به کشور مبدأ بازگردانده شوند. دفتر نخست‌وزیری بریتانیا نیز پس از لغو طرح قبلی، احتمال پیوستن به این برنامه جدید را رد نکرده و اعلام کرده است که این طرح را با علاقه دنبال خواهد کرد.

واکنش نهادهای حقوق بشری

نهادهای مدافع حقوق بشر به شدت نسبت به این تصمیم هشدار داده‌اند. کلمانتین دو مونتژوا، پژوهشگر ارشد بخش آفریقا در سازمان دیده‌بان حقوق بشر، اعلام کرد که انتخاب رواندا به عنوان محل این مرکز بسیار نگران‌کننده است. او اشاره کرد که این کشور سابقه‌ای شناخته‌شده در سرکوب مخالفان، بازداشت‌های خودسرانه و بدرفتاری با زندانیان دارد. به گفته او، پرداخت پول به دولت کیگالی برای میزبانی از این برنامه، منابع مالی و اهرم فشار سیاسی را در اختیار دولتی قرار می‌دهد که مسئول نقض جدی حقوق بشر در داخل و خارج از مرزهای خود است.

آمار مرزی و زمان‌بندی اجرایی

منابع دیپلماتیک پیش از اعلام رسمی توافق به خبرگزاری فرانسه اطلاع دادند که انتظار می‌رود این مرکز ابتدا به‌صورت آزمایشی و میزبان حدود ۱۰۰ نفر فعالیت کند. بر این اساس، هر یک از پنج کشور مشارکت‌کننده احتمالاً حدود ۲۰ مهاجر را به رواندا ارسال خواهند کرد. وینسنت بیروتا، وزیر کشور رواندا، تأکید کرده است که کشورش متعهد به ارائه راه‌حلی امن، قانونی و شرافتمندانه برای مهاجران است. این در حالی است که آژانس اروپایی گارد مرزی و ساحلی گزارش داده است در ۱۰ ماه نخست سال ۲۰۲۶ نزدیک به ۱۱۰ هزار مورد عبور غیرقانونی از مرزهای اتحادیه اروپا ثبت شده است.

چالش‌های آتی و رقابت‌های انتخاباتی

با نزدیک شدن به انتخابات در چندین کشور عضو اتحادیه اروپا، دولت‌ها تحت فشار فزاینده‌ای برای نشان دادن توانایی خود در کنترل جریان مهاجرت قرار دارند. آمارهای اخیر نشان می‌دهد که اگرچه تعداد کل عبورها در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۹ درصد کاهش داشته است، اما در ماه اکتبر گذشته حدود ۱۸ هزار و ۱۰۰ مورد عبور شناسایی شد. این رقم ۲۲ درصد بیشتر از ماه سپتامبر و عمدتاً ناشی از افزایش ورود مهاجران از مسیر غرب آفریقا به سمت جزایر قناری بوده است. این پنج کشور مدعی هستند که طرح انتقال مهاجران کاملاً با قوانین اتحادیه اروپا و حقوق بین‌الملل مطابقت دارد.