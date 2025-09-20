آغاز تحولی در صنعت خودرو: از رکود تا جهش تولید و سودآوری

گزارشی از دگرگونی‌های بنیادین در صنعت خودروسازی پس از واگذاری، از افزایش تولید و کیفیت تا بهبود فرهنگ سازمانی و افزایش سودآوری. این گزارش به بررسی چالش‌ها، موفقیت‌ها و چشم‌انداز آینده این صنعت می‌پردازد.

صبح روز اول شهریور، خط تولید سه هنوز در سکوتی مبهم فرو رفته بود. بخاری بزرگ گوشه سالن با صدایی خفه روشن شد. یک گربه سیاه، همچون سایه‌ای، از زیر یک کامیون قطعه‌بر عبور کرد. علی مهدوی، ناظر خط تولید ، فنجان چای خود را روی جعبه ابزار گذاشت و با انگشت روغنی‌اش روی مانیتور ضربه زد: «۲۱۱ هزار دستگاه، تا دیروز. پنج درصد بیشتر از پارسال.» این جمله را با غرور و شادی بیان کرد، نه مانند یک آمار خشک و بی‌روح، بلکه مثل خبر تولد یک فرزند. سال گذشته، محوطه جنوبی کارخانه شبیه قبرستان خودرو بود.

برگه‌های «در انتظار قطعه» بر روی شیشه‌ها، خم شده از باد، به چشم می‌خوردند. اما حالا، بیشتر این فضا خالی است. ۱,۵۶۴ دستگاه ناقص‌مانده، یعنی ۷۵ درصد کمتر از زمان مشابه سال قبل. این کاهش، مثل برداشتن یک سنگ‌ریزه از کفش است؛ سبک‌تر، سریع‌تر و امیدبخش‌تر. بازار سرمایه نیز به این تحولات واکنش نشان داد. سهام «خودرو» ۷۶ درصد افزایش یافت، بدون آن هیجانات کوتاه‌مدت و غیرمنطقی که پیش از این شاهد بودیم. سهامداران، این بار با دقت جدول‌ها را بررسی می‌کنند و احساس می‌کنند که این اعداد به خط تولید مرتبط هستند، نه به جلسات پشت درهای بسته. سال‌ها، قیمت فروش و هزینه ساخت، دو خط موازی بودند که هرگز به هم نمی‌رسیدند. پس از واگذاری، این دو خط کمی به هم نزدیک شدند. این بدان معناست که حسابداری بر مبنای سود واقعی آغاز شده و دیگر خبری از رویاهای سودآور نیست. زمانی، هدف فقط افزایش شمار تولید بود. اما حالا مدل‌هایی مانند «پارسی» به خط تولید اضافه شده‌اند که دیگر سایه‌ای از پژو یا سمند نیستند. تغییر نه تنها در فرم و ظاهر، بلکه در کیفیت و ایده ساخت نیز محسوس است، به گونه‌ای که بومی‌سازی و جدیت بیشتری در آن دیده می‌شود. تغییرات فقط به محصول محدود نشد. فرهنگ سازمانی نیز متحول شد. کارگر کنترل کیفیت (QC) وقتی ایراد تکراری را مشاهده می‌کند، مسیر اصلاح را روی کاغذ ترسیم کرده و به دفتر فنی ارسال می‌کند. هزاران ایده‌های کوچک، مانند پیچ‌های ریز، اکنون باعث افزایش تاب‌آوری کل ساختار شده‌اند. یک سال پیش، تلفن خدمات پس از فروش شبیه یک صف طولانی و خسته‌کننده در بانک بود. اما اکنون، پاسخ‌ها کوتاه‌تر و دقیق‌تر شده‌اند. نگهبان نمایندگی با لبخند در را باز می‌کند؛ شاید این‌ها جزئیات کوچکی باشند، اما همین جزئیات به بازسازی هویت برند کمک می‌کنند. ۴۵ روز؛ این مدت زمانی است که برای تسویه حساب با قطعه‌سازان در نظر گرفته شده است. ۱۵ هزار میلیارد تومان نیز اسناد مالی پرداخت شده است. قطعه‌ساز وقتی مطمئن باشد که پولش به موقع می‌رسد، با اطمینان خاطر بیشتری به تولید قطعات باکیفیت می‌پردازد. ۱۹۶,۶۶۷ دستگاه طی پنج ماه و ۱۵۸.۶ همت درآمد؛ ۳۸ درصد بالاتر از سال گذشته. این بدان معناست که پول توسعه، تحقیق، و حتی صادرات، دیگر فقط یک آرزو نیست، بلکه به واقعیت تبدیل شده است. سال‌ها، پژو ستون اصلی سبد تولید بود، اما این ستون دچار فرسودگی شده بود. در عرض شش ماه، تولید مدل‌های قدیمی کاهش یافت و جای آن را نسخه‌های بومی‌تر و کم‌ضررتر گرفت. این تغییرات، نه آسان بودند و نه بدون درد، اما ضروری و اجتناب‌ناپذیر بودند. واگذاری، یک کلید بود، نه خودِ در. اما همین کلید، قفل سال‌ها قیمت‌گذاری‌های خیالی، طلبکاری‌های بی‌پایان و انباشت محصولات ناقص را باز کرد. این ده تغییر، آغاز یک سفر است؛ سفری که اگر مسیرش با سیاست‌گذاری‌های باثبات مشخص شود، شاید مقصدش همان چیزی باشد که سال‌ها پیش در کاتالوگ‌ها وعده داده شده بود: خودروسازی سودآور، پایدار و با شخصیت. خط سه، حوالی ظهر، دوباره صدای ریل و کوبش قالب‌ها را داشت. گربه سیاه، این بار روی کاپوت یک پارسی نو خوابیده بود. انگار کارخانه و گربه، هر دو درک کرده بودند که دیگر اینجا بوی رکود و توقف نمی‌دهد.





