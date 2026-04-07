آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران و پیامدهای آن

جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۴ آغاز شد و با کشته شدن رهبر ایران و حملات متقابل، منطقه را به سوی بیثباتی کشاند. این خبر به بررسی جزئیات این درگیریها، تهدیدات متقابل، و پیامدهای اقتصادی و سیاسی آن میپردازد.
آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران در روز شنبه ۹ اسفند ۱۴۰۴، یک تحول سرنوشتساز در خاورمیانه بود. دفتر نخستوزیری اسرائیل نام عملیات نظامی خود را 'غرش شیران' و آمریکا نیز عملیات خود را 'خشم حماسی' نامیدند. این حملات با کشته شدن علی خامنهای ، رهبر جمهوری اسلامی، همراه بود و بر اساس اعلام مقامات آمریکا یی و اسرائیل ی، دهها مقام ارشد ایران ی نیز در این درگیریها جان باختند.
در واکنش به این حملات، جمهوری اسلامی به اسرائیل، کشورهای منطقه خلیج فارس از جمله قطر، کویت، عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عربی و حتی آذربایجان حمله کرد. یک هفته پس از مرگ خامنهای، مجلس خبرگان رهبری، مجتبی فرزند او را به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی انتخاب کرد. جیدی ونس، معاون رئیسجمهور ایالات متحده، در تاریخ ۷ مارس (۱۸ اسفند)، اعلام کرد که حملات آمریکا به جزیره خارک تغییری در استراتژی آمریکا ایجاد نکرده است. او تاکید کرد که حملات به اهداف نظامی بوده و به زیرساختهای نفتی جزیره آسیب نرسانده است. ونس در ادامه گفت که آمریکا قصد حمله به زیرساختها و تأسیسات انرژی ایران را ندارد، مگر اینکه جمهوری اسلامی پیشنهادی ارائه دهد که مورد تأیید آمریکا نباشد یا هیچ پیشنهادی ارائه ندهد. دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در آستانه پایان مهلت تعیینشده برای بازگشایی تنگه هرمز، ایران را به نابودی یک تمدن کامل تهدید کرد. ترامپ در یک پیام در شبکه اجتماعی خود، 'تروث سوشال'، نوشت: 'یک تمدن کامل امشب خواهد مرد و هرگز باز نخواهد گشت.' او از ایران خواست تا تنگه هرمز را بازگشایی کند، در غیر این صورت با حملات شدید مواجه خواهد شد. ترامپ همچنین ابراز امیدواری کرد که 'شاید اتفاقی انقلابی و شگفتانگیز رخ دهد' و آرزو کرد که 'خدا مردم بزرگ ایران را حفظ کند'. در همین حال، جیدی ونس اعلام کرد که آمریکا منتظر دریافت پاسخ از ایران تا مهلت تعیینشده است.\روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در واکنش به تهدیدات آمریکا، با صدور بیانیهای کمسابقه، به آمریکا هشدار داد. در این بیانیه آمده بود که در صورت عبور آمریکا از 'خطوط قرمز'، سپاه با زیرساختهای آمریکا و متحدانش کاری خواهد کرد که از نفت و گاز منطقه محروم شوند. سپاه همچنین شرکای منطقهای آمریکا را نیز تهدید کرد که در صورت عملی شدن تهدیدات آمریکا، سپاه در انتخاب اهداف مقابله به مثل، هیچ ملاحظهای نخواهد داشت. این بیانیه پس از حملات سپاه به تاسیسات گازی قطر، تاسیسات نفتی امارات، کویت و عربستان صادر شد. در این بیانیه همچنین فهرستی از اهداف آمریکایی که مورد حمله قرار گرفتهاند، از جمله مجتمعهای پتروشیمی متعلق به شرکتهای آمریکایی در عربستان، ناوگروه هواپیمابر آمریکایی در اقیانوس هند و...، ذکر شده است. خبرگزاری مهر نیز از حمله به جزیره خارک خبر داد.\این درگیریها، یک جنگ تمام عیار در منطقه بود که پیامدهای گستردهای برای ایران، آمریکا و کشورهای منطقه به دنبال داشت. این جنگ نه تنها به تخریب زیرساختها و تلفات انسانی منجر شد، بلکه بر بازارهای جهانی نفت و گاز نیز تأثیر گذاشت و باعث افزایش تنشها و بیثباتی در منطقه شد. انتخاب مجتبی خامنهای به عنوان رهبر جدید ایران، نیز بر پیچیدگیهای این درگیریها افزود. بیانیههای متقابل و تهدیدات طرفین نشان از عزم آنها برای ادامه این نبرد دارد. در این میان، نقش قدرتهای منطقهای و بینالمللی برای میانجیگری و یا تشدید این بحران، همچنان نامشخص باقی مانده است. این تحولات در شرایطی رخ میدهد که منطقه خاورمیانه همواره شاهد تنش و درگیری بوده و این جنگ، شعلههای این تنشها را بیش از پیش برافروخته است. از سوی دیگر، پیامدهای اقتصادی این جنگ، گریبانگیر همه کشورهای منطقه شده و تأثیرات آن بر زندگی مردم، به مراتب بیشتر از پیشبینیها بوده است. به نظر میرسد آینده خاورمیانه در سایه این جنگ، با ابهامات بسیاری همراه است و تلاشها برای پایان دادن به آن، نیازمند دیپلماسی فعال و عزم جدی از سوی بازیگران اصلی این بحران میباشد
