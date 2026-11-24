معاون حمل‌ونقل شهرداری تهران از آغاز ساخت خط ۹ مترو با بودجه داخلی و تولید بومی واگن خبر داد. جزئیات توسعه خطوط ۱۰ و ۱۱ و استفاده از ۵۲۰ اتوبوس برقی.

محسن هرمزی ، معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران ، با اعلام آغاز رسمی عملیات اجرایی خط ۹ مترو ، بر نو بودن روش‌های تأمین مالی این پروژه بزرگ شهری تأکید کرد. این پروژه ۵۳ کیلومتری که شامل ۳۸ ایستگاه است، با مشارکت پیمانکاران و مشاوران داخلی و بدون اتکا به منابع خارجی آغاز شده است. قرار است این خط با همکاری خط ۱۱ یک مسیر حلقوی اطراف تهران را شکل دهد.

جزئیات فنی و منابع مالی خط ۹ مترو

خط ۹ مترو تهران با طول کلی ۵۳ کیلومتر و شامل ۳۸ ایستگاه در حال اجراست که ۱۰ ایستگاه آن تبادلی خواهند بود. این مسیر به همراه خط ۱۱، یک حلقه پیرامونی در شبکه مترو ایجاد می‌کند که هدف آن افزایش ۳۰ درصدی ضریب شبکه و جابجایی مسافران تا پایان برنامه هفت‌ساله است. برای تسریع عملیات، دو دستگاه تی‌بی‌ام (TBM) برای حفر این خط در نظر گرفته شده است. سفارش‌گذاری اولین دستگاه تی‌بی‌ام انجام شده و قرار است همکاران مترو تهران در ماه آینده نسبت به تحویل‌گیری آن اقدام کنند.

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نقش بانک ملت و توسعه خطوط ۱۰ و ۱۱

محمدعلی‌نژاد و مجموعه بانک ملت با تأمین منابع مالی، نقش کلیدی در آغاز این پروژه ایفا کرده‌اند. در بخش خطوط دیگر، قرارگاه سرافراز خاتم‌الانبیاء مسئولیت اجرایی خط ۱۰ را بر عهده دارد و تاکنون بیش از سه کیلومتر حفاری در این دوره انجام شده است. همچنین برای خط ۱۱ هماهنگی‌های لازم با بانک سپه صورت گرفته و عملیات اجرایی آن در پاییز امسال آغاز خواهد شد. این اقدامات نشان‌دهنده حرکت شهرداری به سمت توسعه همزمان خطوط موجود و جدید است.

تولید بومی واگن و عرضه به شهرهای قم و مشهد

شرکت واگن‌سازی تهران با دستیابی به بیش از ۸۵ درصد داخلی‌سازی در ساخت دو رام قطار، آمادگی خود را برای ارائه خدمات به سایر شهرها اعلام کرد. به گفته محسن هرمزی، شهر قم، شیراز و مشهد برای خطوط مختلف خود به واگن نیاز دارند. این آمادگی نشان می‌دهد که ظرفیت‌های داخلی می‌توانند علاوه بر مترو تهران، نیازهای بیرونی را نیز پوشش دهند. این اقدام گامی مهم در بومی‌سازی زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی کشور است.

صرفه‌جویی ۱۷ میلیون لیتری و ورود اتوبوس‌های برقی

فعالیت ۵۲۰ دستگاه اتوبوس برقی در تهران منجر به صرفه‌جویی ۱۷ میلیون لیتری گازوئیل شده است. این دستاورد زیست‌محیطی با توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی حاصل شده است. در حال حاضر حدود ۶۰۰ دستگاه اتوبوس به شهر وارد شده است. خط مهم خیابان آزادی تا پایانه شرق با ۷۵ دستگاه اتوبوس برقی ۲۶ متری سرویس خواهد داد. این پروژه در شهرهای همسایه مانند ترکیه به صورت دیزلی اجرا می‌شود اما تهران نمونه بی‌نظیری از اجرای تمام الکتریکی دارد.

همکاری با پلیس راهور و چشم‌انداز آینده

توسعه ناوگان تاکسیرانی نیز همزمان با اتوبوس‌رانی در حال پیگیری است. همکاری با پلیس راهور تهران بزرگ برای بهینه‌سازی این بخش ضروری است. برنامه شهرداری رسیدن به عدد ۲۵۰۰ دستگاه اتوبوس برقی در افق آینده است. این هدف نیازمند حمایت دولت و نهادهای حاکمیتی است. با این وجود، اتوبوس‌های برقی همین حالا در قلب تهران در حال خدمت‌رسانی هستند. توسعه خطوط ۲، ۴، ۶ و ۷ نیز در دستور کار قرار دارد.