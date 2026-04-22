آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران و تحولات پس از آن

شرح آغاز جنگ میان آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی ایران، کشته شدن علی خامنهای، تلاشها برای آتشبس، نشستهای بینالمللی برای بازگشایی تنگه هرمز و سفر شاهزاده رضا پهلوی به برلین.
جنگ میان ایالات متحده و اسرائیل از یک سو و جمهوری اسلامی ایران از سوی دیگر در روز شنبه نهم اسفند ۱۴۰۴ آغاز شد. عملیات نظامی اسرائیل با نام 'غرش شیران' و عملیات آمریکا با نام 'خشم حماسی' اعلام گردید.
در جریان این حملات، علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، کشته شد. گزارشها حاکی از کشته شدن دهها مقام عالیرتبه ایرانی نیز در پی حملات مشترک اسرائیل و آمریکا است. جمهوری اسلامی در واکنش، خاک اسرائیل و کشورهای منطقه از جمله قطر، کویت، عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عربی و آذربایجان را هدف قرار داده است. یک هفته پس از اعلام مرگ خامنهای، مجتبی خامنهای به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی توسط مجلس خبرگان رهبری انتخاب شد.
آتشبسی دو هفتهای میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده در نخستین ساعات روز چهارشنبه ۸ آوریل (۱۹ فروردین) و پیش از پایان مهلت تعیینشده توسط دونالد ترامپ برای حمله به زیرساختهای ایران حاصل شد. رئیس جمهور آمریکا، در پی درخواست مقامهای پاکستانی، ازسرگیری احتمالی حملات را به طور موقت متوقف و آتشبس را تمدید کرد.
بیش از سی کشور در یک نشست دو روزه در مقر فرماندهی مشترک دائمی بریتانیا در نورثوود لندن گرد هم آمدند تا طرحی چندملیتی برای بازگشایی تنگه هرمز تدوین کنند. این نشست، بخشی از ابتکار مشترک بریتانیا و فرانسه برای تبدیل توافق سیاسی به برنامه عملیاتی نظامی پس از برقراری آتشبس است. هدف اصلی، بازگرداندن امنیت دریایی و کمک به تثبیت تجارت جهانی عنوان شده است.
در همین راستا، شاهزاده رضا پهلوی در سفری سیاسی وارد برلین شده و با اعضای پارلمان آلمان از جمله آرمین لاشت دیدار خواهد کرد. او در نشست خبری انجمن مطبوعات فدرال آلمان نیز شرکت خواهد کرد و مواضع خود را در مورد تحولات سیاسی ایران تشریح خواهد نمود. در حوزه اقتصادی، اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، اعلام کرد که معافیت تحریمی برای نفت دریابرد ایران و روسیه برای ۳۰ روز دیگر تمدید شده است.
این تصمیم پس از درخواست مقامهای مالی حدود ۱۰ کشور در نشستهای صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی اتخاذ شده است. این اقدام، در حالی صورت میگیرد که پیشتر بسنت اعلام کرده بود قصد تمدید این معافیتها را ندارد و نشاندهنده تلاش دولت آمریکا برای تعادل بین فشار تحریمی و نگرانیهای بازار انرژی است. او ارزیابیهای قبلی مبنی بر کسب بیش از ۱۴ میلیارد دلار توسط ایران از محل این معافیتها را نیز 'افسانه' خواند
ایران آمریکا اسرائیل جنگ خامنه ای تنگه هرمز رضا پهلوی تحریم آتشبس