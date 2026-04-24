آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران و پیامدهای آن

شرح آغاز جنگ نظامی میان آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران، هلاکت رهبر ایران، واکنش‌های ایران و منطقه، توافق آتش‌بس موقت، تحولات لبنان و تصمیمات آمریکا در مورد جام جهانی فوتبال و استقرار ناوهای هواپیمابر.

جنگ میان ایالات متحده و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران در روز شنبه نهم اسفندماه ۱۴۰۴ آغاز شد. عملیات نظامی اسرائیل با نام 'غرش شیران' و عملیات آمریکا با نام 'خشم حماسی' اعلام گردید.

در جریان این حملات، آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، به هلاکت رسید. گزارش‌ها حاکی از کشته شدن ده‌ها مقام ارشد ایرانی نیز در این حملات مشترک است. در واکنش به این اقدام، جمهوری اسلامی ایران، خاک اسرائیل و همچنین چندین کشور منطقه از جمله قطر، کویت، عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عربی و حتی جمهوری آذربایجان را هدف حملات خود قرار داد.

پس از یک هفته و با اعلام رسمی فوت خامنه‌ای، مجتبی خامنه‌ای به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی توسط مجلس خبرگان رهبری انتخاب شد. جمهوری اسلامی و آمریکا در ساعات اولیه روز چهارشنبه هشتم آوریل (۱۹ فروردین) و پیش از پایان مهلت تعیین‌شده توسط دونالد ترامپ برای حمله گسترده به زیرساخت‌های ایران، بر سر یک آتش‌بس دو هفته‌ای به توافق رسیدند.

رئیس‌جمهور آمریکا در پیام خود در شبکه اجتماعی 'تروث سوشیال' اعلام کرد که به درخواست مقامات پاکستان، ازسرگیری احتمالی حملات به ایران را به طور موقت متوقف و آتش‌بس را تمدید کرده است. همزمان، اسرائیل سکوی پرتاب موشک‌های حزب‌الله در لبنان را هدف قرار داد. حزب‌الله روز پنج‌شنبه ۲۳ آوریل (۳ اردیبهشت) از این سکو به سمت اسرائیل موشک پرتاب کرد که توسط پدافند هوایی اسرائیل رهگیری و منهدم شد.

ارتش اسرائیل همچنین از انهدام دو نیروی مسلح وابسته به حزب‌الله در منطقه عیناتا در جنوب لبنان خبر داد. در حوزه دیپلماسی و ورزشی، دولت آمریکا از پیشنهاد جایگزینی تیم ملی ایتالیا به جای ایران در مسابقات جام جهانی فوتبال امسال که بخشی از آن در خاک آمریکا برگزار می‌شود، عقب‌نشینی کرد.

مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، اعلام کرد که به هیچ‌کس در ایالات متحده اجازه نداده‌اند که به ایران بگویند نمی‌توانند در مسابقات شرکت کنند، اما هشدار داد که ممکن است از ورود اعضای هیأت اعزامی ایران که با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ارتباط داشته باشند، جلوگیری شود. پیش‌تر، پائولو زامپولی، نماینده ویژه دونالد ترامپ، به فیفا پیشنهاد داده بود که ایتالیا را جایگزین ایران کند، اما ترامپ این پیشنهاد را رد کرد.

همزمان با این تحولات، ناوهای هواپیمابر آمریکا از جمله یو‌اس‌اس جرج‌بوش، یو‌اس‌اس جرالد فورد و یو‌اس‌اس آبراهام لینکلن وارد حوزه مسئولیت سنتکام شده و در دریای سرخ و دریای عرب مستقر شده‌اند. رئیس‌جمهور آمریکا در پیامی به نظامیان ایران خواستار تسلیم شدن و زمین گذاشتن سلاح‌ها شد و در غیر این صورت، تهدید به هلاکت آن‌ها کرد و اعلام کرد که ناوهای آمریکایی با بهترین مهمات مجهز شده‌اند و در صورت عدم نتیجه مذاکرات، اقدام نظامی در دستور کار قرار خواهد گرفت





