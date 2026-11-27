کارآزمایی بالینی واکسن mRNA مدرنا علیه سویه بندیبوگیوی ابولا با شرکت ۲۲۴ داوطلب در اوگاندا آغاز شد. این اقدام برای مقابله با شیوع مرگبار ویروس در جمهوری دموکراتیک کنگو انجام می‌شود.

موسسه ویروس‌پژوهی اوگاندا روز جمعه اعلام کرد که کارآزمایی بالینی یک واکسن آزمایشی را برای مقابله با ویروس ابولا آغاز کرده است. این مطالعه با همکاری شرکت داروسازی آمریکایی مدرنا انجام می‌شود و روی ۲۲۴ داوطلب سالم انجام خواهد گرفت. هدف اصلی این اقدام، توسعه ایمنی در برابر سویه‌ای است که باعث شیوع مرگبار در جمهوری دموکراتیک کنگوی همسایه شده است.

جزئیات کارآزمایی بالینی مدرنا در اوگاندا

این واکسن بر پایه فناوری ام‌آر‌ان‌ای طراحی شده و تخصصی برای مقابله با سویه بندیبوگیوی ویروس ابولا توسعه یافته است. شرکت مدرنا این محصول را با استفاده از دانش به دست آمده در دوران همه‌گیری کووید-۱۹ تولید کرده است. موسسه ویروس‌پژوهی اوگاندا در بیانیه رسمی خود تأیید کرد که این نخستین کارآزمایی بالینی فاز یک ام‌آر‌ان‌ای در قاره آفریقا است.

Also read شهروندان هندی در ارتش روسیه؛ ۵۱ کشته و ۷۷ سرنوشت نامعلوم

شرکت‌کنندگان در این مطالعه افرادی سالم بین یک تا ۶۵ سال هستند که در اوگاندا زندگی می‌کنند. محققان قصد دارند ایمنی واکسن و توانایی آن برای ایجاد پاسخ ایمنی در بدن داوطلبان را ارزیابی کنند. این کشور پس از ثبت موارد وارداتی در اوایل سال توانست گسترش ویروس را مهار کند و اکنون به عنوان مقصدی امن برای تست واکسن‌های جدید عمل می‌کند.

وضعیت شیوع بندیبوگیو در کنگوی دموکراتیک

سویه بندیبوگیوی ویروس ابولا تاکنون بیش از ۵ هزار و ۷۰۰ نفر را در کنگوی دموکراتیک کشته است. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده که این شیوع از ماه مه تاکنون بیش از ۱۱ هزار مورد ابتلا را ثبت کرده است. این سویه کمتر شایع است و تاکنون هیچ واکسن یا درمانی برای آن تأیید رسمی نشده است. اوگاندا با شرق کنگوی دموکراتیک مرز طولانی و پر‌رفت‌وآمدی دارد که خطرات انتقال ویروس را افزایش می‌دهد.

همزمان با این کارآزمایی، قرار است آزمایش دو واکسن آزمایشی دیگر روز دوشنبه در شرق کنگوی دموکراتیک آغاز شود. این واکسن‌ها به طور خاص افرادی را هدف قرار می‌دهند که با مبتلایان در تماس بوده‌اند یا در معرض خطر بالای آلودگی قرار دارند. این اقدامات بخشی از تلاش‌های هماهنگ برای مهار گسترش ویروس در منطقه آفریقای مرکزی است.

تعهدات ائتلاف گاوی و آینده تولید واکسن

ائتلاف واکسن گاوی یک تعهد خرید با موسسه سرم هند برای ۱.۵ میلیون دوز واکسن آزمایشی دیگر امضا کرده است. این واکسن با همکاری دانشگاه آکسفورد توسعه یافته است. این ائتلاف قصد دارد در صورت موفقیت‌آمیز بودن کارآزمایی‌ها و تأیید نهایی، صدها هزار دوز را برای توزیع آماده نگه دارد.

امانوئل کاپوبیانکو، مدیر امنیت سلامت جهانی گاوی، اعلام کرد که آن‌ها روی این واکسن سرمایه‌گذاری می‌کنند تا در صورت مثبت بودن نشانه‌ها، در به‌کارگیری آن جلو بیفتند. او امیدوار است که کارآزمایی‌ها در نیمه نخست سال ۲۰۲۷ میلادی به پایان برسند. در سناریویی خوشبینانه‌تر، این روند می‌تواند در سه‌ماهه نخست سال بعد تکمیل شود.

ائتلاف گاوی همچنین ذخیره‌ای شامل ۵۰۰ هزار دوز واکسن اِروِبو دارد. این واکسن علیه سویه زئیر ویروس ابولا موجود است و اکنون در حال آزمایش است تا مشخص شود آیا در برابر سویه بندیبوگیو نیز موثر است یا خیر. این اقدامات نشان‌دهنده تلاش‌های پیوسته برای توسعه راهکارهای درمانی در برابر بیماری‌های همه‌گیر است.