آغاز حرکت نخستین کاروان زائران حج تمتع ۱۴۰۵

نخستین گروه از زائران ایرانی حج تمتع ۱۴۰۵ با استفاده از قطار سریعالسیر حرمین عازم مکه شدند. نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان حج و زیارت نیز وارد مدینه منوره شدند.
کاروان نخست زائران حج تمتع ۱۴۰۵ از ایران عازم مکه شد. این گروه که شامل حدود ۱۴۰۰ نفر از هموطنانمان است، در قالب ۱۳ کاروان و پس از انجام مناسک اولیه در میقات مسجد شجره و اِحرام بستن، با فریاد لبیک، شهر مدینه منوره را به مقصد مکه ترک کردند.
این حرکت، آغاز رسمی اعزام زائران ایرانی به سرزمین وحی در سال جاری است و نویدبخش سفری معنوی و پربار برای حجاج خواهد بود. انتقال این زائران با استفاده از قطار سریعالسیر حرمین انجام میشود، مسیری که تنها حدود ۲ ساعت و ۳۰ دقیقه طول میکشد. این یک تحول چشمگیر در مقایسه با سالهای گذشته است، زمانی که طی کردن این مسیر با اتوبوس بیش از ۸ ساعت به طول میانجامید.
استفاده از قطار، علاوه بر صرفهجویی در زمان، آسایش و راحتی بیشتری را نیز برای زائران فراهم میکند و به آنها امکان میدهد با انرژی بیشتر به انجام مناسک حج بپردازند. با ورود این کاروانها به مکه مکرمه، فرآیند استقرار زائران ایرانی در هتلهای محل اقامت آغاز میشود. هتلهای تخصیصیافته به حجاج ایرانی از امشب پذیرای نخستین گروه از زائران خواهند بود و تمام تلاشها برای فراهم کردن شرایطی مناسب و آرام برای آنها صورت گرفته است.
مسئولان سازمان حج و زیارت و تیمهای پشتیبانی، به طور شبانهروزی در حال آمادهسازی و هماهنگیهای لازم برای ارائه خدمات مطلوب به زائران هستند. این خدمات شامل ارائه اطلاعات لازم، راهنماییهای مذهبی، خدمات پزشکی و بهداشتی و همچنین پشتیبانیهای لجستیکی است. هدف اصلی، ایجاد یک فضای معنوی و آرامشبخش برای زائران است تا آنها بتوانند با تمرکز کامل به انجام مناسک حج بپردازند و از برکات این سفر معنوی بهرهمند شوند.
همزمان با آغاز حرکت کاروان نخست زائران، حجتالاسلام عبدالفتاح نواب، نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی، علیرضا رشیدیان، رئیس سازمان حج و زیارت، و جمعی از دستاندرکاران حج تمتع ۱۴۰۵ نیز وارد مدینه منوره شدند. این سفر، به منظور نظارت مستقیم بر روند اعزام و استقرار زائران و همچنین بررسی و رفع مشکلات احتمالی صورت گرفته است.
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت و هیات همراه، در بدو ورود به فرودگاه مدینه مورد استقبال گرم مسئولان سعودی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در ریاض، سرکنسول ایران در جده و همچنین جمعی از مسئولان ستاد عملیات حج و مدینه قرار گرفتند. این استقبال، نشاندهنده اهمیت این سفر و همچنین روابط دوستانه بین ایران و عربستان سعودی است.
حجتالاسلام نواب در بدو ورود، از آمادگی کامل برای ارائه خدمات به زائران ایرانی خبر داد و بر لزوم همکاری و هماهنگی بین تمامی دستاندرکاران حج تاکید کرد. ایشان همچنین از مسئولان سعودی به خاطر همکاریهای ارزشمندشان در برگزاری حج تمتع قدردانی کردند. علیرضا رشیدیان نیز در این سفر، بر اهمیت ارائه خدمات با کیفیت به زائران و همچنین رفع مشکلات احتمالی آنها تاکید کرد.
ایشان همچنین از آمادگی سازمان حج و زیارت برای پاسخگویی به سوالات و نیازهای زائران خبر داد. این سفر، فرصتی مناسب برای تبادل نظر و هماهنگی بین مسئولان ایرانی و سعودی در زمینه مسائل مربوط به حج تمتع است و به بهبود کیفیت خدمات ارائه شده به زائران کمک خواهد کرد.
سازمان حج و زیارت با برنامهریزی دقیق و هماهنگیهای گسترده، تمام تلاش خود را برای فراهم کردن شرایطی مناسب و ایمن برای زائران حج تمتع ۱۴۰۵ به کار گرفته است. این سازمان، با استفاده از تجربیات سالهای گذشته و با بهرهگیری از فناوریهای نوین، سعی دارد تا یک سفر حج بینقص و پربار را برای زائران فراهم کند. یکی از مهمترین اقدامات سازمان حج و زیارت، آموزشهای قبل از سفر به زائران است.
این آموزشها شامل آموزشهای مذهبی، بهداشتی، ایمنی و همچنین آشنایی با قوانین و مقررات حج است. زائران، قبل از سفر، در کلاسهای آموزشی شرکت میکنند و با تمام جوانب حج آشنا میشوند. این آموزشها، به آنها کمک میکند تا با آمادگی کامل به سرزمین وحی سفر کنند و از انجام صحیح مناسک حج اطمینان حاصل کنند. همچنین، سازمان حج و زیارت، با همکاری وزارت بهداشت، برنامههایی را برای حفظ سلامت زائران در طول سفر حج در نظر گرفته است.
این برنامهها شامل واکسیناسیون، ارائه خدمات پزشکی و بهداشتی و همچنین آموزشهای بهداشتی است. زائران، در طول سفر، تحت نظر پزشکان و پرستاران قرار دارند و در صورت بروز هرگونه مشکل، به سرعت به آنها رسیدگی میشود. علاوه بر این، سازمان حج و زیارت، با همکاری نیروی انتظامی، تدابیر امنیتی لازم را برای حفظ امنیت زائران در طول سفر حج در نظر گرفته است.
زائران، در طول سفر، تحت حفاظت نیروی انتظامی قرار دارند و از هرگونه خطر احتمالی در امان هستند. سازمان حج و زیارت، با تمام توان، در حال تلاش است تا یک سفر حج امن، سالم و پربار را برای زائران ایرانی فراهم کند
حج تمتع زائران ایرانی قطار حرمین مکه مدینه سازمان حج و زیارت