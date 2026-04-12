آغاز اجرای طرح ترافیکی زوج و فرد در تبریز

مرکز اطلاعرسانی پلیس آذربایجان شرقی از آغاز اجرای طرح ترافیکی زوج و فرد در محدوده مرکزی کلانشهر تبریز توسط پلیس راهور خبر داد. بر اساس این اطلاعیه، طرح زوج و فرد مطابق مصوبات قبلی از ساعت ۸ تا ۱۹ در ورودیهای پل قاری، تقاطع باغشمال، تقاطع گجیل و خیابان شریعتی به سمت بازار اعمال خواهد شد. این اقدام در راستای مدیریت بهتر ترافیک و تسهیل عبور و مرور شهروندان در مناطق پرتراکم مرکز شهر صورت میگیرد.
پلیس راهور ضمن تأکید بر اهمیت رعایت این طرح، از شهروندان درخواست کرده است تا حد امکان از سفرهای غیرضروری به این محدوده خودداری کنند و در صورت نیاز به تردد، از وسایل حملونقل عمومی استفاده نمایند. این تدابیر با هدف کاهش بار ترافیکی و بهبود جریان عبور و مرور در هسته مرکزی شهر اتخاذ شده است. همچنین در این اطلاعیه پلیس از شهروندان خواسته است که در صورت استفاده از خودروهای شخصی، به رقم آخر پلاک خودرو خود توجه کرده و بر اساس آن، مطابق با طرح زوج و فرد، تردد نمایند. این اقدام به منظور کاهش ازدحام خودروها و روانسازی ترافیک در ساعات اوج تردد در نظر گرفته شده است. هدف اصلی از اجرای این طرح، ایجاد محیطی امنتر و روانتر برای تردد شهروندان و کاهش آلودگی هوا در مرکز شهر است. با توجه به افزایش جمعیت و توسعه شهرنشینی، تبریز نیز مانند بسیاری از شهرهای بزرگ با چالشهای ترافیکی و آلودگی هوا مواجه است. اجرای طرح زوج و فرد، یکی از راهکارهای پلیس برای مقابله با این مشکلات و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان است. پلیس راهور با برنامهریزی دقیق و نظارت مستمر، تلاش میکند تا این طرح را به بهترین شکل اجرا کرده و کمترین مزاحمت را برای شهروندان ایجاد کند. در این راستا، اطلاعرسانی گسترده و آموزشهای لازم به شهروندان در دستور کار قرار دارد تا آگاهی عمومی در مورد این طرح افزایش یابد و همکاری بیشتری از سوی شهروندان جلب شود. \شهر تبریز، با جمعیتی بالغ بر یک میلیون و هشتصد هزار نفر، طی سالهای اخیر شاهد افزایش چشمگیر حجم ترافیک و بروز مشکلاتی در زمینه آلودگی هوا بوده است. هسته مرکزی شهر به دلیل وجود مراکز تجاری، اداری و خدماتی، همواره با ازدحام خودروها و ترافیک سنگین مواجه است. طرح زوج و فرد با هدف کاهش این مشکلات و بهبود شرایط تردد در این محدوده اجرا میشود. این طرح با محدود کردن تردد خودروها بر اساس رقم آخر پلاک، تلاش میکند تا از حجم ترافیک کاسته و جریان عبور و مرور را تسهیل بخشد. علاوه بر این، پلیس راهور به منظور ارتقای سطح آگاهی شهروندان و تشویق آنها به استفاده از وسایل حملونقل عمومی، اقدام به ارائه اطلاعات و آموزشهای لازم نموده است. این اقدامات شامل اطلاعرسانی از طریق رسانهها، نصب تابلوهای راهنمایی و رانندگی، و برگزاری جلسات توجیهی برای شهروندان است. همچنین، پلیس با استقرار نیروهای خود در نقاط مختلف شهر، نظارت بر اجرای طرح و اعمال قانون را به صورت دقیق و مستمر انجام میدهد. هدف از این اقدامات، ایجاد نظم و انضباط در ترافیک شهری، کاهش آلودگی هوا، و افزایش رضایتمندی شهروندان است. اجرای طرح زوج و فرد در تبریز، گامی مهم در جهت بهبود کیفیت زندگی شهری و حفظ محیط زیست به شمار میرود. \نکته حائز اهمیت دیگر، همکاری و مشارکت شهروندان در اجرای این طرح است. پلیس راهور با تأکید بر این موضوع، از عموم شهروندان درخواست میکند تا با رعایت قوانین و مقررات ترافیکی، در تحقق اهداف این طرح سهیم باشند. استفاده از وسایل حملونقل عمومی، خودداری از سفرهای غیرضروری به محدوده مرکزی شهر، و رعایت نوبت در تردد با خودروهای شخصی، از جمله اقداماتی است که میتواند به کاهش ترافیک و بهبود شرایط عبور و مرور کمک کند. پلیس راهور با درک اهمیت نقش شهروندان در موفقیت این طرح، از تمام ظرفیتهای خود برای اطلاعرسانی، آموزش و جلب مشارکت عمومی استفاده میکند. این اقدامات شامل برقراری ارتباط مستمر با شهروندان از طریق رسانهها، فضای مجازی و کانالهای اطلاعرسانی، و همچنین پاسخگویی به سوالات و ابهامات شهروندان در مورد طرح زوج و فرد است. اجرای موفقیتآمیز این طرح، نیازمند همکاری و همافزایی میان پلیس، مسئولان شهری و شهروندان است. با تلاش مشترک، میتوان به اهداف تعیینشده دست یافت و گامی مؤثر در جهت بهبود کیفیت زندگی در شهر تبریز برداشت. لازم به ذکر است که اجرای این طرح با توجه به شرایط خاص هر شهر و با در نظر گرفتن نیازهای شهروندان، میتواند متغیر باشد. پلیس راهور با بررسی مستمر و ارزیابی نتایج، در صورت نیاز نسبت به اعمال تغییرات و اصلاحات لازم در طرح اقدام خواهد کرد تا حداکثر کارایی و اثربخشی را داشته باشد
طرح ترافیکی زوج و فرد تبریز پلیس راهور ترافیک