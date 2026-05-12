مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران با استناد به هشدار سطح زرد هواشناسی، از احتمال وقوع بارش‌های شدید، سیلاب‌های ناگهانی و رانش زمین در ارتفاعات و دامنه‌ها خبر داد. این وضعیت، از بعدازظهر روز چهارشنبه تا اواخر وقت همان روز، شاهد فعالیت یک موج ناپایدار بارشی در مناطق تحت پوشش خواهد بود. دامنه و ارتفاعات نیمه غربی و مرکزی استان کانون اصلی این مخاطره است. البته، تنها محدود به بارش پراکنده نیست و در برخی نواحی احتمال بارش‌های با شدت زیاد وجود دارد, با توجه به این اخبار، از رانندگان و گردشگران، مانع از توقف و تردد در حاشیه‌های مستعد رانش زمین و مناطق سیل‌خیز باشند و برای دریافت هشدارهای به‌روز، از طریق کانال‌های رسمی مدیریت بحران استان اقدام کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران با اشاره به نفوذ سامانه بارشی ناپایدار، از احتمال وقوع بارش‌های شدید، سیلاب‌های ناگهانی و رانش زمین در ارتفاعات و دامنه‌ها خبر داد.

این وضعیت که به شکل بالقوه منجر به رانش زمین در شیب‌های مرتفع، بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه‌ها و وقوع سیلاب‌های نقطه‌ای در مناطق کم‌ارتفاع می‌شود، از بعدازظهر روز چهارشنبه تا اواخر وقت همان روز، شاهد فعالیت یک موج ناپایدار بارشی در مناطق تحت پوشش خواهیم بود. دامنه و ارتفاعات نیمه غربی و مرکزی استان کانون اصلی این مخاطره است. البته، تنها محدود به بارش پراکنده نیست و در برخی نواحی احتمال بارش‌های با شدت زیاد وجود دارد.

از رانندگان در جاده‌های کوهستانی، گردشگران و طبیعت‌گردان نیز با توجه به تغییر ناگهانی شرایط جوی، به ویژه در مناطق سیل‌خیز، از اطراق و عبور در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و غیره، از شدت بپرهیزند





SharghDaily / 🏆 1. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

انرژی و محیط زیست زائرین و گردشگران سیاست و دولت اخبار اقتصادی

United States Latest News, United States Headlines