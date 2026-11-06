آشکارسازی برنامه اخراج مهاجران ایرانی به ایران و واکنش قاضی فدرال

قاضی فدرال آمریکا با هشدار درباره خطر مرگ مهاجران ایرانی در صورت اخراج به ایران، دستور توقف موقت و اطلاع‌رسانی را صادر کرد. جزئیات پرونده حقوقی و موضع دولت ترامپ.

آننا ریس، قاضی فدرال آمریکا، با صدور احکام سختگیرانه جدید، اجرای برنامه اخراج مهاجران ایرانی به جمهوری اسلامی را متوقف و هشدار داد که این اقدام می‌تواند منجر به خطر جدی مرگ برای بازداشت‌شدگان شود. این تصمیم حقوقی در پی فاش شدن اسناد دادگاه و صورت‌جلسه‌های منتشر شده در تاریخ ۱۵ اکتبر (۲۳ مهر) اتخاذ گردید که نشان می‌دهد مقامات آمریکایی با نمایندگان جمهوری اسلامی برای بازگرداندن اتباع ایرانی از طریق کشورهای ثالث هماهنگی کرده‌اند.

تغییر موضع دولت و تایید برنامه اخراج

بر اساس متون منتشر شده از دادگاه، دیمیتار گئورگیف، وکیل وزارت دادگستری آمریکا، صراحتا تایید کرد که برنامه‌ای برای اخراج اتباع ایرانی به ایران وجود دارد. گئورگیف در پاسخ به پرسش‌های قاضی ریس اظهار داشت که اگرچه در ماه اوت پاسخ به این پرسش منفی بوده است، اما اکنون این موضع تغییر کرده و پاسخ مثبت است. این اعترپ مستقیما در چارچوب شکایت "صندوق دفاع حقوقی ایرانیان آمریکایی" علیه دولت دونالد ترامپ مطرح شد که دولت را به اشتراک‌گذاری اطلاعات محرمانه پناهجویان با دولت جمهوری اسلامی متهم کرده بود.

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انتقاد شدید قاضی ریس و مقایسه تاریخی

آننا ریس در جلسه‌ای دو ساعته، با انتقاد شدید از وکلای دولت آمریکا، این برنامه را با بازگرداندن افراد به آلمان نازی در جریان جنگ جهانی دوم مقایسه کرد. وی تاکید کرد که ایالات متحده در حال حاضر با کشوری در وضعیت جنگی است و رییس‌جمهور آمریکا اخیرا آن را عملا بی‌قانون توصیف کرده است. قاضی ریس بیان داشت که بازگرداندن افرادی که تحت مراقبت و بازداشت آمریکا هستند به کشوری که ممکن است همچنان مورد حمله قرار گیرد، منطقی نیست و این عمل معادل فرستادن افراد به منطقه‌ای با خطر قطعی مرگ است.

شواهد همکاری و تهدیدات خودکشی

ایمیل‌های منتشر شده نشان می‌دهد اداره مهاجرت و گمرک آمریکا در اواخر سال ۲۰۲۵ و اوایل سال ۲۰۲۶ با مقام‌های جمهوری اسلامی برای اخراج بیش از ۱۰۰ مهاجر ایرانی همکاری داشته است. یاسمین چوبین، مدیر اجرایی صندوق دفاع حقوقی ایرانیان آمریکایی، فاش کرد که دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی مستقیما با بازداشت‌شدگان در مراکز کالیفرنیا و آریزونا تماس گرفته است. وی همچنین گزارش داد که یکی از بازداشت‌شدگان پس از اطلاع از احتمال بازگردانده شدن به ایران اقدام به خودکشی کرده است و برخی مطلع شده‌اند که ممکن است اخراج از یکشنبه ۱۷ آبان آغاز شود.

دستورالعمل‌های جدید دادگاه و شرایط اخراج

قاضی ریس برای جلوگیری از نقض حقوق بازداشت‌شدگان، دستور داد که دولت آمریکا باید دست‌کم پنج روز پیش از سوار کردن هر فرد به وسیله نقلیه یا هواپیما، به آن‌ها اطلاع‌رسانی کند. همچنین موظف شد هر برنامه قطعی برای اخراج را حداقل ۲۴ ساعت پیش از اجرای آن به دادگاه اطلاع دهد. ریس هشدار داد که در صورت نقض این دو دستور، تمامی افراد دخیل در تخلف را پاسخگو خواهد کرد و روند رسیدگی به اتهام سرپیچی از حکم دادگاه را آغاز خواهد نمود.

واکنش بازارها و گزارش‌های ثانویه

در میان این تحولات حقوقی، گزارش‌های دیگری نیز از تغییرات بازار منتشر شده است. خبرگزاری رویترز در تاریخ جمعه ۱۵ آبان گزارش داد که قیمت طلا در معاملات نقدی تا صبح آن روز با یک درصد کاهش به چهار هزار و ۴۷ دلار و ۱۹ سنت در هر اونس رسید. این در حالی است که نگرانی سرمایه‌گذاران درباره تداوم تورم و احتمال بالا ماندن نرخ بهره در آمریکا تشدید شده است. ایلیا اسپیواک از شرکت تیستی‌لایو اعلام کرد که افزایش دوباره قیمت نفت خام یکی از عوامل تورم‌زایی است که همچنان بر بازار طلا فشار وارد می‌کند.