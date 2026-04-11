درگیری‌های نظامی در خاورمیانه، علی‌رغم ادعاهای مربوط به نابودی توان نظامی ایران، این کشور همچنان قادر به حفظ توانایی‌های نظامی خود بوده و به حملات متقابل خود ادامه می‌دهد. این مقاله به بررسی ادعاهای آمریکا درباره انهدام توان نظامی ایران، از جمله سامانه‌های پدافند هوایی، نیروی دریایی و صنایع تسلیحاتی می‌پردازد و با ارائه آمارها و داده‌های مستقل، تصویری واقع‌بینانه‌تر از وضعیت موجود ارائه می‌دهد. همچنین، به نقش اسرائیل در رهگیری موشک‌ها و پهپادها و پیامدهای جنگ برای آینده نظامی ایران اشاره می‌شود.

در حالی که تا آخرین لحظات پیش از برقراری آتش‌بس، موشک‌ها و پهپادهای ایران ی نقاطی را در سراسر خاورمیانه هدف قرار می‌دادند، سوال مهم این است که درباره توانایی نظامی ایران چه می‌دانیم و این جنگ تا چه میزان آن را تضعیف کرده است؟ ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا ، در هفته اخیر اعلام کرد که ارتش آمریکا بیش از ۱۳ هزار هدف را مورد حمله قرار داده است. او به درصد بالایی از انهدام یا آسیب به سامانه‌های پدافند هوایی ، نیروی دریایی و کارخانه‌های تسلیحاتی ایران اشاره کرد.

با این حال، این آمارها، کمتر از آن چیزی است که ترامپ از آن به عنوان «نابودی کامل» توان نظامی ایران یاد کرده بود. داده‌های مستقل نهاد «مکان‌یابی و داده‌های درگیری‌های مسلحانه» (ACLED) نشان می‌دهد حملات ایران از زمان آغاز جنگ در ۲۸ فوریه تا روز چهارشنبه، با روندی نسبتاً ثابت و بدون وقفه ادامه داشته است. این نشان می‌دهد که علی‌رغم ادعاهای مطرح شده، ایران همچنان قادر به حفظ توانایی‌های نظامی خود بوده و به حملات خود ادامه داده است. این موضوع، ادعاهای مربوط به نابودی کامل توان نظامی ایران را زیر سوال می‌برد و نشان می‌دهد که ارزیابی‌ها در این خصوص، نیازمند بررسی دقیق‌تری است. حملات متقابل و ادعاهای مطرح شده از سوی طرفین درگیر، نشان‌دهنده پیچیدگی‌های این درگیری و دشواری در تعیین میزان دقیق آسیب‌های وارده به توان نظامی ایران است.\در ادامه، نگاهی به آنچه آمریکا هدف قرار داده، تضعیف کرده یا از توان ایران باقی مانده، بر اساس آمارها خواهیم داشت. در خصوص پدافند هوایی، ژنرال کین اعلام کرد آمریکا بیش از ۱۵۰۰ هدف مرتبط با پدافند هوایی، بیش از ۴۵۰ مرکز نگهداری موشک‌های بالستیک و ۸۰۰ انبار پهپادهای انتحاری را هدف قرار داده است و مدعی شد که تمام این سامانه‌ها از بین رفته‌اند. پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا نیز مدعی شد که ایران دیگر پدافند هوایی ندارد و آسمان آن‌ها در اختیار آمریکاست، اما بلافاصله اذعان کرد که ایران هنوز می‌تواند شلیک کند و توضیح داد که ایران ممکن است در اینجا و آنجا سامانه‌هایی داشته باشد، اما دیگر یک سیستم پدافند هوایی کارآمد برای دفاع از آسمان خود در اختیار ندارد. با این حال، هیچ‌یک از این مقام‌ها توضیحی درباره وضعیت ۲۰ درصد باقی‌مانده پدافند هوایی ایران یا مناطق دارای توان شلیک پراکنده ارائه نکردند. نکته قابل توجه این است که سرنگونی یک جنگنده آمریکایی F-15E توسط ایران، نشان‌دهنده توانایی پاسخ‌گویی ایران است و ادعاهای مربوط به نابودی پدافند هوایی ایران را زیر سوال می‌برد. در خصوص نیروی دریایی، سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که نیروی دریایی ایران کاملاً نابود شده است، اما ژنرال کین گفت که حدود ۱۵۰ شناور ایرانی در کف دریا قرار دارند و تنها نیمی از قایق‌های تندروی سپاه پاسداران غرق شده‌اند. او همچنین مدعی شد که ارتش آمریکا بیش از ۹۵ درصد مین‌های دریایی ایران را نابود کرده است، اما مشخص نیست ۵ درصد باقی‌مانده شامل چه تعداد است. رسانه‌های نیمه‌رسمی ایران نیز گزارش داده‌اند که سپاه در جریان جنگ، مین‌های دریایی در تنگه هرمز کار گذاشته است که این اقدام احتمالا با هدف اعمال فشار در آستانه مذاکرات ایران، آمریکا و اسرائیل در پاکستان انجام شده است. ادعاهای مربوط به نابودی ناوگان دریایی ایران در حالی مطرح می‌شود که ارتش آمریکا همچنان از باز کردن تنگه هرمز، که توسط نیروی دریایی ایران مسدود شده، ناکام مانده است.\در خصوص صنایع تسلیحاتی ایران، ژنرال کین اعلام کرد ارتش آمریکا «زیرساخت صنعتی دفاعی ایران» را نابود کرده و حدود ۹۰ درصد کارخانه‌های تسلیحاتی این کشور هدف قرار گرفته‌اند. او همچنین گفت «نزدیک به ۸۰ درصد زیرساخت صنعتی هسته‌ای ایران» هدف قرار گرفته و این موضوع تلاش‌های ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را تضعیف کرده است. با این حال، او نگفت که ایران دیگر قادر به بازسازی این توان یا تامین تسلیحات از مسیرهای دیگر نیست و مشخص نکرد که این تاسیسات کاملا نابود شده‌اند یا فقط آسیب دیده‌اند. ترامپ نیز با اشاره به این احتمال، کشورها را از تامین تسلیحات برای ایران برحذر داشت و هشدار داد که هر کشوری که به ایران سلاح نظامی بدهد، بلافاصله با تعرفه ۵۰ درصدی بر تمام کالاهای صادراتی خود به آمریکا مواجه خواهد شد. در حالی که در طول جنگ موشک‌ها و پهپادهای ایران به صورت نسبتاً ثابتی اهدافی را در سراسر منطقه مورد هدف قرار دادند و صنایع نظامی ایران سالهاست که بومی شده و به دلیل تحریم‌ها، ایران خود به یکی از صادرکنندگان تسلیحات ارزان تبدیل شده و از گروه‌های شبه‌نظامی وابسته به جمهوری اسلامی در منطقه گرفته تا روسیه از جمله مصرف‌کنندگان صنایع نظامی ایران هستند. در همین حال، ارتش اسرائیل اعلام کرد بیش از ۹۰ درصد پهپادها و موشک‌های شلیک‌شده را با سامانه‌های پدافندی خود رهگیری کرده است. مقام‌های اسرائیلی می‌گویند این سامانه صددرصدی نیست، اما از خسارات گسترده و تلفات زیاد جلوگیری کرده است. این آمارها نشان می‌دهد که درگیری‌های نظامی در منطقه خاورمیانه، همچنان ادامه دارد و علی‌رغم ادعاهای مربوط به نابودی توان نظامی ایران، این کشور همچنان قادر به حفظ توانایی‌های نظامی خود بوده و به حملات متقابل خود ادامه می‌دهد. این موضوع، نیازمند ارزیابی‌های دقیق‌تر و بررسی‌های بیشتری در خصوص میزان دقیق آسیب‌های وارده به توان نظامی ایران است





