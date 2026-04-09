حملات اخیر به ایران، زیرساختهای حیاتی این کشور را هدف قرار داده و ضربات سنگینی به اقتصاد، انرژی و تکنولوژی وارد کرده است. این حملات، از تخریب تأسیسات پتروشیمی تا فروپاشی شبکه لجستیک، چالشهای بزرگی را برای بازسازی و احیای اقتصاد ایران ایجاد کرده است.
اکنون که در سایه یک آتشبس متزلزل، غبار حملات فروکش کرده است، ایران با واقعیتی مواجه شده که با هیچ یک از تجربیات تاریخی گذشته همخوانی ندارد. پس از گذشت چندین هفته از حملات سنگین آمریکا و اسرائیل به ایران، که برخی کارشناسان بینالمللی از آن به عنوان 'خنثیسازی زیرساخت های حیاتی' یاد میکنند، مشخص شده است که این حملات عمدتاً قلب تپنده اقتصاد ، انرژی و تکنولوژی کشور را هدف قرار دادهاند.
دادههای منتشر شده حاکی از تخریب یا آسیب جدی به بیش از ۹۳ هزار واحد مسکونی و تجاری است، اما این تنها نوک کوه یخ است. فاجعه اصلی در لایههای پنهان صنایع مادر رخ داده است؛ جایی که بازسازی هر بخش از آن نیازمند اعتباراتی است که با درآمدهای فعلی کشور همخوانی ندارد. ضربات وارد شده به منطقه پتروشیمی ماهشهر، ایران را در آستانه یک سقوط آزاد صادراتی قرار داده است. منطقه پتروشیمی بندر امام و هفت مجتمع بزرگ دیگر پیرامون آن که مجموعاً ۶۰ درصد از ظرفیت پتروشیمی این منطقه راهبردی را تشکیل میدادند، هدف قرار گرفتهاند. این حملات میتواند به معنای از دست رفتن نیمی از نقدینگی ارزی کشور باشد که دولت برای خرید دارو، گندم و مصالح بازسازی به آن نیاز مبرم دارد. احیای فیزیکی این هشت مجتمع در صورت تخریب کامل، هزینهای بالغ بر ۲۰ میلیارد دلار روی دست دولت خواهد گذاشت. علاوه بر این، حمله به نیروگاههای فجر یک و دو در ماهشهر که قلب تپنده تامین برق صنایع پتروشیمی است، یک میلیارد دلار اعتبار برای احیا طلب میکند. بدون برق فجر، حتی مجتمعهای آسیبندیده نیز عملاً فاقد کارایی عملیاتی خواهند بود. تفاوت این تخریب با دورههای قبلی در این است که تجهیزات کنترلی و ابزار پتروشیمیها که هدف قرار گرفتهاند، تکنولوژیهایی هستند که دسترسی به آنها در بازارهای جهانی تحت تحریمهای مضاعف محدود شده است.\در عسلویه، الگوی تهاجم متفاوت از ماهشهر بود. در اینجا، استراتژی بر انهدام سازههای پتروشیمی متمرکز نبود، بلکه 'تاسیسات جانبی' شامل واحدهای برق، اکسیژن و آب مورد هدف قرار گرفتند. این حملات منجر به 'مرگ خاموش تولید' شده است. نبود اکسیژن یا آب خنککننده، غولهای پتروشیمی عسلویه را فلج کرده است. بازسازی این آسیبها، هم در عسلویه و هم در شبکه برق کلانشهرها، نسبتاً سریعتر و کمهزینهتر از پروژههای صنعتی سنگین است. قطعیهای گسترده اما کوتاهمدت برق در تهران و سایر شهرها نیز عمدتاً ناشی از هدف قرار گرفتن 'شبکه توزیع' بود که احیای آن فرآیندی نسبتاً سریع دارد. در فازهای ۳ تا ۱۴ که پیشتر مورد هدف قرار گرفته بودند، ظرفیت فرآوری روزانه ۱۰۰ میلیون متر مکعب گاز را دارا هستند. اگر این فازها کلا تخریب شده باشند، احتمالا به پنج میلیارد دلار یا حتی مبالغ بیشتری برای احیا نیاز خواهد بود.\یکی از جدیترین چالشهای شناسایی شده در دوران آتشبس فعلی، فروپاشی شبکه ترانزیتی کشور است. شاخص کارایی لجستیک که توسط بانک جهانی اندازهگیری میشود، نشان میدهد ایران اکنون وضعیتی دشوارتر از گذشته را تجربه میکند. حملات هدفمند به پلهای راهبردی، خطوط ریلی و زیرساختهای حملونقل، شبکه مویرگی کشور را دچار گسست کرده است. وضعیت لجستیک ایران حتی پیش از آغاز این درگیریها نیز به دلیل فرسودگی ناوگان و محدودیتهای ناشی از تحریم، در شرایط آشفتهای قرار داشت. تخریب پلها و خطوط ریلی، هزینه انتقال کالا را به قدری افزایش داده است که فرآیند بازسازی در سایر بخشها را نیز غیرممکن یا به شدت گران کرده است. در شرایطی که مسیرهای ایمن و زیرساخت لجستیکی سالمی برای جابهجایی قطعات سنگین نیروگاهی و مواد اولیه وجود ندارد، حتی در صورت تامین کالا، این قطعات در گمرکها متوقف میمانند و بازسازی عملیاتی نمیشود. بخش دیگری از هزینههای سنگین ناشی از این جنگ، متوجه صنعت فولاد کشور است
