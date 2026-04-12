بررسی تحولات سیاسی ایران پس از درگذشت رهبر سابق جمهوری اسلامی و چشم‌انداز آینده جامعه مدنی، با تمرکز بر دیدگاه‌های متفاوت درباره مداخله نظامی و نقش نیروهای سیاسی. این برنامه رادیویی به ارزیابی پیامدهای جنگ احتمالی، تحلیل شکاف‌های موجود در میان مخالفان جمهوری اسلامی، و بررسی راه‌های گذار از وضعیت فعلی می‌پردازد.

یک تابلوی تبلیغاتی در میدان ولیعصر تهران به مناسبت چهلمین روز درگذشت علی خامنه‌ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی ، به نمایش گذاشته شد. این رویداد، که همزمان با بحث‌های گسترده درباره پیامدهای احتمالی یک جنگ میان اسرائیل، آمریکا و ایران است، یادآور دورانی پرآشوب در تاریخ معاصر ایران است. این جنگ، که برخی آن را «آخرین نبرد» با جمهوری اسلامی می‌دانند، می‌توانست موازنه قدرت را به طور اساسی دگرگون کند.

خشونت‌های مرگبار دی‌ماه ۱۴۰۴، که به افزایش تقاضا برای مداخله نظامی منجر شد، نشان‌دهنده پیچیدگی اوضاع و شکاف‌های عمیق در میان گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی بود. بسیاری بر این باور بودند که هزینه‌ها و پیامدهای این جنگ، عمدتاً متوجه حکومت خواهد بود، اما اکنون، پس از فروکش کردن درگیری‌ها، ویرانی‌های گسترده‌ای برجای مانده است که پیامدهای آن هنوز مشخص نیست.\در برنامه رادیویی «پاراگراف اول»، یزدان شهدایی، سخنگوی شورای مدیریت گذار، و اکبر کرمی، پزشک، پژوهشگر دینی و کنشگر سیاسی، به بررسی وضعیت جامعه مدنی ایران و نیروهای سیاسی در آینه جنگ پرداختند. اکبر کرمی، با اشاره به جنبش «زن، زندگی، آزادی» به‌عنوان نقطه عطف جامعه مدنی، معتقد است که اقدامات جمهوری اسلامی در زنده کردن چهره‌های سیاسی، منجر به فروپاشی جامعه مدنی شده است. او این وضعیت را «بمباران جامعه مدنی» می‌نامد و معتقد است که این وضعیت نتیجه مستقیم گفتمان براندازی جمهوری اسلامی و فریب خوردن بخشی از جریان‌های سیاسی مخالف است. کرمی با انتقاد از مداخله خارجی و آنچه که آن را نفرت سیاسی می‌خواند، بر این باور است که این رویکرد، جامعه مدنی را تضعیف کرده و به تقویت جمهوری اسلامی کمک کرده است. در مقابل، یزدان شهدایی با رد این دیدگاه، بر این باور است که براندازی یک فرآیند پیچیده و ریشه‌دار در تاریخ معاصر ایران است و نباید آن را به یک جریان خاص محدود کرد. او معتقد است که جامعه مدنی ایران با وجود سرکوب‌ها، همواره توانسته است دوباره احیا شود و در صورت فراهم شدن شرایط مناسب، دوباره فعال خواهد شد. شهدایی تاکید می‌کند که تمرکز باید بر مسئولیت‌پذیری و گذار از جمهوری اسلامی باشد، نه صرفاً بر مداخله نظامی.\در ادامه بحث، کرمی با اشاره به تفاوت قدرت و منابع در میان گروه‌های سیاسی، توضیح می‌دهد که چرا جریان‌های مخالف جنگ، در بسیج عمومی موفق نبوده‌اند. او بر اهمیت سیاست‌ورزی مدنی، صبوری و پرهیز از تندروی تاکید می‌کند و معتقد است که تندروی می‌تواند به نابودی ایران منجر شود. کرمی همچنین با انتقاد از همسویی بخشی از اپوزیسیون با پروژه‌های خارجی، تاکید می‌کند که جامعه مدنی داخل ایران از این فضا مبرا است و باید از نابودی ایران در روندهای سیاسی و نظامی جلوگیری کرد. یزدان شهدایی با رد نگاه تک‌خطی کرمی، بر پیچیدگی‌های سیاست امروز تاکید می‌کند و معتقد است که نمی‌توان مسائل را تنها با دوگانه «عامل بیگانه» و «غیر بیگانه» توضیح داد. شهدایی با تاکید بر توانایی ایرانیان در تشخیص سیاسی، خواستار رویکردی جامع‌تر و واقع‌بینانه‌تر در تحلیل اوضاع سیاسی ایران است





