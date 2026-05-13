در جنگ اخیر شدت بمباران بهقدری بود که صبح یکشنبه (۱۷ اسفند) انگار آسمان تهران و کرج را با پتویی سیاه پوشانده بودند و شب ادامهدار شده است. شدت آلودگی واردشده به جو شهروندان را درباره تنفس در این هوا و آسیب به سلامتیشان نگران کرده بود. همچنین گزارش رئیس سازمان محیطزیست نشان میدهد که آلودگی نفتی فعلی در خلیجفارس ناشی از رهاسازی آب توازن کشتی اروپایی بوده است.
نگین شریفی- هفتمین روز جنگ انبارهای نفت تهران مورد حمله قرار گرفت، انبارهایی که هرکدام هزاران لیتر سوخت در خود داشتند. حالا پس از گذشت دو ماه رئیس سازمان حفاظت محیطزیست این حمله را مصداق «اکوساید» یا «بومکشی» خوانده است؛ مفهومی که به اقدامات غیرقانونی یا بیپروایانه با آگاهی از احتمال وقوع خسارت شدید، گسترده یا درازمدت به محیطزیست اشاره دارد.
به گفته «شینا انصاری» در طول جنگ اخیر که اکنون به آتشبسی شکننده گره خورده، ۳۶۸ هزار مترمکعب سوخت مایع و نزدیک به ۱۹۹ میلیون مترمکعب گاز طبیعی از بین رفته و آلودگی ناشی از آن وارد آسمان کشور شده است. همچنین گزارش رئیس سازمان محیطزیست نشان میدهد که آلودگی نفتی فعلی در خلیجفارس ناشی از رهاسازی آب توازن کشتی اروپایی بوده است.
این موارد همراه با آسیبهای دیگر به طور مستند برای سازمانهای جهانی فرستاده شده؛ اما هنوز پاسخی درخور به این گزارش و گزارش پیشین (جنگ ۱۲روزه) داده نشده است
Environment Attack Pollution Aircraft Aircraft Bombing