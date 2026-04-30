تعدادی از شهروندان آسیب‌دیده از جنگ 40 روزه با مشکلاتی مانند اخطار تخلیه هتل‌ها، تاخیر در پرداخت خسارت خودروها و منازل تخریب‌شده و عدم دریافت کمک‌هزینه مناسب مواجه هستند. این افراد خواستار رسیدگی فوری به وضعیت خود و تخصیص بودجه کافی برای جبران خسارت‌ها هستند.

تعدادی از شهروندان آسیب‌دیده از جنگ 40 روزه که خانه‌هایشان تخریب شده و در هتل‌ها اسکان یافته‌اند، با اخطار تخلیه از سوی سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران مواجه شده‌اند، در حالی که هیچ جایگزینی برای زندگی ندارند.

این افراد می‌گویند با وجود ناامنی خانه‌هایشان و عدم امکان بازسازی فوری، مجبور به ترک هتل هستند و شهرداری بودجه‌ای برای تامین مسکن موقت یا اجاره‌ای ندارد. علاوه بر این، شهروندانی که خودروهایشان در جریان جنگ آسیب دیده‌اند، با پاسخ منفی کارگزاری بیمه ایران برای پرداخت خسارت مواجه شده‌اند.

مشکل دیگر، پرداخت کمک هزینه 400 میلیون تومانی برای خرید وسایل منزل است که به جای پرداخت فوری، از شهروندان خواسته می‌شود ابتدا از جیب خود هزینه کنند و فاکتورها را ارائه دهند تا شاید پس از 10 ماه، مبلغ به حسابشان واریز شود. یکی از شهروندان که در منطقه 6 تهران زندگی می‌کرد، توضیح می‌دهد که خانه‌اش در اثر حمله موشکی به شدت آسیب دیده و غیرقابل سکونت شده است.

او پس از دریافت اخطار تخلیه هتل، با مسئولان شهرداری تماس گرفته اما متوجه شده که بودجه‌ای برای تامین مسکن جایگزین وجود ندارد. این شهروند به همراه سایر آسیب‌دیدگان در هتل‌های شهرداری اقامت داشته‌اند و اکنون با سرنوشت نامعلومی روبرو هستند. شهروند دیگری از شمال تهران نیز از عدم پرداخت خسارت خودروهای آسیب‌دیده توسط بیمه ایران خبر می‌دهد و می‌گوید که حتی خسارات جنگ‌های قبلی نیز هنوز پرداخت نشده است.

همچنین، شهروندانی که خانه‌هایشان به طور کامل تخریب شده‌اند، با مشکل دریافت اجاره و ودیعه برای مسکن استیجاری مواجه هستند. یکی از این شهروندان که در خیابان پاسداران زندگی می‌کرد، اکنون به همراه خانواده‌اش در یک انباری 30 متری در خیابان مولوی ساکن است و پس از تخلیه هتل، هیچ کمکی از سوی شهرداری دریافت نکرده است. این وضعیت نشان‌دهنده مشکلات جدی در حمایت از آسیب‌دیدگان جنگ و نیاز به رسیدگی فوری به وضعیت آنهاست.

تاخیر در پرداخت خسارت‌ها و عدم وجود برنامه‌ای مشخص برای اسکان موقت، باعث تشدید مشکلات این افراد شده و آینده‌ای نامطمئن را برای آنها رقم زده است. این شهروندان خواستار توجه ویژه مسئولان و تخصیص بودجه کافی برای جبران خسارت‌ها و تامین مسکن مناسب هستند. آنها معتقدند که نباید پس از تحمل سختی‌های جنگ، با مشکلات جدیدی در زمینه مسکن و معیشت مواجه شوند





جنگ آسیب‌دیدگان خسارت بیمه شهرداری مسکن کمک‌هزینه

