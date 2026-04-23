آسیب ۸۳ اثر تاریخی تهران در جنگ تحمیلی؛ آغاز مرمت بناهای قابل بازسازی

رئیس کمیته میراث فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران از آسیب دیدن ۸۳ اثر و بنای تاریخی در استان تهران در جنگ تحمیلی خبر داد و گفت: مرمت بناهایی که امکان بازسازی دارند، آغاز شده است.

تهران ، پایتخت تاریخی و فرهنگی ایران، در طول هشت سال جنگ تحمیلی با عراق، همچون سایر نقاط کشور، آسیب‌های فراوانی را متحمل شد. این آسیب‌ها نه تنها به جان و مال مردم وارد شد، بلکه میراث فرهنگی غنی و ارزشمند کشور نیز از گزند این جنگ در امان نماند.

بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی رئیس کمیته میراث فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران، سید احمد علوی، در طول جنگ سوم تحمیلی، ۸۳ اثر و بنای تاریخی در استان تهران دچار آسیب‌شدگی‌های مختلف شدند. این آمار نشان‌دهنده عمق فاجعه‌ای است که بر سر میراث فرهنگی این استان رفته است. از این تعداد، ۳۶ بنا در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده‌اند که نشان‌دهنده اهمیت و ارزش بی‌بدیل آن‌هاست.

همچنین، ۴۵ بنای دیگر نیز واجد ارزش تاریخی هستند و از نظر فرهنگی و هنری، جایگاه ویژه‌ای دارند. متاسفانه، ۶ اثر تاریخی نیز به طور کامل تخریب شده‌اند و دیگر امکان بازسازی آن‌ها وجود ندارد. این تخریب‌ها، نه تنها یک ضایعه فرهنگی برای شهر تهران و ایران محسوب می‌شود، بلکه نشان‌دهنده تلاش دشمن برای از بین بردن هویت و تاریخ این کشور است.

سید احمد علوی با تاکید بر اینکه تهران در صدر فهرست آسیب‌های وارد شده به میراث فرهنگی قرار دارد، خاطرنشان کرد که بناهای تاریخی شاخص و بی‌نظیری همچون کاخ گلستان، ارگ تاریخی تهران، بازار تاریخی تهران، کاخ مرمر، عمارت شهربانی، ساختمان سنای سابق، مسجد سپهسالار و کاخ‌ موزه فرح‌آباد در طول جنگ اخیر دچار آسیب شده‌اند. خوشبختانه، بر اساس گزارش‌های فنی رسیده، حدود ۹۰ درصد از تخریب‌ها ناشی از موج انفجار و آسیب‌های سطحی بوده و تنها ۱۰ درصد از خسارات، شامل تخریب‌های جدی و کامل است.

این موضوع، امیدواری‌هایی را برای مرمت و بازسازی این بناها ایجاد کرده است. با این حال، لازم است توجه داشت که حتی آسیب‌های سطحی نیز می‌توانند به مرور زمان، به بناهای تاریخی آسیب‌های جدی‌تری وارد کنند و بنابراین، مرمت و بازسازی آن‌ها باید در اولویت قرار گیرد. در میان بناهای آسیب‌دیده، نام کنیسه رفیع‌ نیا و ساختمان انستیتو پاستور نیز به چشم می‌خورد که متاسفانه، میزان خسارات به این بناهای واجد ارزش فرهنگی، ۱۰۰ درصد بوده است.

این موضوع، نشان‌دهنده آسیب‌پذیری بالای این بناها در برابر حملات دشمن بوده است. بخش عمده خسارات وارده به بناهای تاریخی، مربوط به جداره‌ها، درها و پنجره‌ها است. این موضوع، نشان‌دهنده تمرکز حملات دشمن بر روی مراکز نظامی، انتظامی و اداری در نزدیکی بناهای تاریخی بوده است. بسیاری از بناهای تاریخی تهران، در مجاورت این مراکز قرار داشته‌اند و به همین دلیل، در معرض خطر بیشتری قرار گرفته‌اند.

رئیس کمیته میراث فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر ضرورت تأمین منابع مالی موردنیاز مرمت بناهای تاریخی آسیب‌دیده، از پیشنهاد افزایش تخصیص اعتبارات به مناطق شهرداری، با اولویت مناطق ۱۲، ۱۱ و ۱۴ خبر داد. این مناطق، بیشترین تعداد بناهای تاریخی آسیب‌دیده را در خود جای داده‌اند و بنابراین، نیاز به تخصیص اعتبارات بیشتری برای مرمت و بازسازی آن‌ها دارند.

سید احمد علوی، ابراز امیدواری کرد که با تخصیص اعتبارات کافی و اجرای برنامه‌های مرمتی مناسب، بتوان میراث فرهنگی آسیب‌دیده تهران را حفظ و احیا کرد و این گنجینه‌های ارزشمند را به نسل‌های آینده منتقل کرد. مرمت و بازسازی بناهای تاریخی، نه تنها یک وظیفه قانونی و ملی است، بلکه یک سرمایه‌گذاری فرهنگی و اقتصادی نیز محسوب می‌شود.

این بناها، می‌توانند به عنوان جاذبه‌های گردشگری، نقش مهمی در توسعه اقتصادی شهر تهران ایفا کنند و همچنین، به حفظ و ترویج فرهنگ و هویت ایرانی کمک کنند. لازم است تمامی دستگاه‌های مسئول، از جمله شهرداری، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، و سایر نهادهای مرتبط، با همکاری یکدیگر، برای مرمت و بازسازی بناهای تاریخی آسیب‌دیده تلاش کنند و منابع مالی و انسانی لازم را برای این منظور فراهم کنند.

همچنین، لازم است از ظرفیت بخش خصوصی و سازمان‌های مردم‌نهاد نیز در این زمینه استفاده شود. با تلاش و همکاری همه جانبه، می‌توان میراث فرهنگی آسیب‌دیده تهران را احیا کرد و این شهر را به عنوان یک قطب فرهنگی و گردشگری در سطح ملی و بین‌المللی معرفی کرد





