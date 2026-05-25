آسمان صاف و آفتابی در همدان تا پایان هفته، افزایش ابر و وزش باد در ساعات بعدازظهر فردا

کارشناس هواشناسی همدان از آسمان صاف و آفتابی در استان تا پایان هفته خبر داد و همچنین از افزایش موقتی ابر در ساعات بعدازظهر فردا و وزش باد شدید در برخی ساعات روز جمعه هشدار داد.
کارشناس هواشناسی همدان گفت: امروز دوشنبه آسمان استان صاف و آفتابی است و این شرایط جوی پایدار تا پایان هفته تداوم خواهد داشت. روحالله زاهدی با تشریح وضعیت جوی استان در روزهای آینده اظهار کرد: امروز دوشنبه آسمان استان صاف و آفتابی است و این شرایط جوی پایدار تا پایان هفته تداوم خواهد داشت؛ با این حال از فردا شاهد افزایش موقتی ابر در ساعات بعدازظهر خواهیم بود.
وی در خصوص وقایع جوی ۲۴ ساعت گذشته افزود: در روز گذشته در برخی مناطق استان همدان، شاهد وزش باد شدید و افزایش ابر بودیم که این ناپایداریها در دامنههای الوند با رگبار باران و رعد و برق همراه بود. کارشناس هواشناسی استان همدان با اشاره به میزان بارشهای ثبت شده در ایستگاههای هواشناسی گفت: بیشترین میزان بارش از ایستگاه فرودگاه همدان با حدود ۳ میلیمتر گزارش شده و در ایستگاههای تویسرکان، گلتپه و شیرینسو نیز بارشهای جزئی بین یک تا ۲ دهم میلیمتر به ثبت رسیده است.
وی با بیان اینکه وزش باد در روز گذشته به سرعت ۸۰ کیلومتر بر ساعت در شیرینسو و ۶۰ کیلومتر بر ساعت در همدان رسید، عنوان کرد: این شرایط منجر به افزایش قابلملاحظه دما در ساعات صبحگاهی شد بهطوریکه کمینه و بیشینه دمای ثبت شده در ایستگاه فرودگاه همدان به ۱۰ و ۲۸ درجه سانتیگراد رسید. زاهدی ادامه داد: در ۲۴ ساعت گذشته شیرینسو با دمای ۸ درجه سانتیگراد خنکترین و قهاوند با ۳۰ درجه سانتیگراد گرمترین ایستگاههای استان بودند و براساس پیشبینیها، دمای بیشینه استان در روزهای آینده نیز در محدوده ۳۰ درجه سانتیگراد باقی خواهد ماند.
وی در پایان نسبت به تغییرات جوی در روزهای پایانی هفته هشدار داد و تصریح کرد: در ساعاتی از پنجشنبهشب تا روز جمعه وزش باد شدید در سطح استان پیشبینی میشود که این پدیده میتواند با ایجاد گرد و غبار همراه باشد
