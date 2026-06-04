آستان قدس رضوی برای تدفین رهبر شهید آماده است. چند مکان مختلف در محدوده حرم مطهر رضوی برای خاکسپاری مورد بررسی و پیش‌بینی قرار گرفته است. در این راستا، جزئیات جدیدی از مذاکرات آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده و رایزنی‌های فشرده در این زمینه به‌طور مستمر در حال ارائه می‌شود. از سوی دیگر، قیمت جدید سکه و طلا در روز پنجشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۵ اعلام شد و قیمت طلا در روز سه‌شنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ نیز افزایش یافت. علاوه بر این، قیمت دلار در روز چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۵ اعلام شد. در این راستا، مقایسه دستگاه کاتر پلاتر با دستگاه برش لیزر و تعیین کدام فناوری برای کارگاه‌ها برگ برنده است، موضوعاتی هستند که در این روزها مورد توجه قرار گرفته‌اند.

مشاور تولیت آستان قدس رضوی در امور روحانیت با تاکید بر اینکه آستان قدس رضوی آماده تدفین رهبر شهید است، گفت: چند مکان مختلف در محدوده حرم مطهر رضوی برای خاکسپاری مورد بررسی و پیش‌بینی قرار گرفته و در زمان مقتضی به فرزندان رهبر شهید و رهبر معظم کنونی انقلاب اسلامی پیشنهاد خواهد شد.

وی با بیان اینکه آستان قدس رضوی به واسطه وظیفه ذاتی خود افتخار خدمت به زائران حضرت امام رضا(ع) را بر عهده دارد، اظهار کرد: رهبر شهید همواره جایگاه ویژه‌ای در آستان قدس رضوی داشتند و نخستین حکم تولیتی ایشان نیز در زمان مرحوم آیت‌الله طبسی صادر شده بود؛ از همین رو پس از انتشار خبر ناگوار شهادت ایشان، مسئولان استانی و آستان قدس رضوی بلافاصله وارد میدان شدند و جلسات متعددی برای برنامه‌ریزی امور برگزار شد. وی افزود: در این راستا ستاد مشترکی با محوریت قائم‌مقام آستان قدس رضوی و با همکاری مسئولان استانی تشکیل شد و برنامه‌ها در دو بخش اصلی طراحی گردید.

بخش نخست مربوط به برنامه‌ریزی کلان استانی برای استقبال از پیکر مطهر رهبر شهید است تا هر زمان که این مراسم برگزار شود، آستان قدس رضوی در کنار مردم و مسئولان نقش محوری خود را ایفا کند. مشاور تولیت آستان قدس رضوی در امور روحانیت ادامه داد: بخش دوم برنامه‌ها مربوط به محل تدفین پیکر مطهر رهبر شهید است.

در این زمینه چند مکان مختلف در محدوده حرم مطهر رضوی مورد بررسی و پیش‌بینی قرار گرفته و در زمان مقتضی به فرزندان رهبر شهید و رهبر معظم کنونی انقلاب پیشنهاد خواهد شد تا پس از تصمیم‌گیری نهایی، در مدت کمتر از ۲۴ ساعت تمامی مقدمات لازم برای تدفین پیکر مطهر در جوار بارگاه ملکوتی حضرت علی بن موسی الرضا(ع) فراهم شود. فرازی‌نیا با اشاره به پیش‌بینی حضور گسترده و میلیونی زائران از سراسر کشور گفت: یکی از مهم‌ترین محورهای برنامه‌ریزی، موضوع اسکان و پذیرایی از زائران است.

برای این منظور، برنامه‌های وسیعی برای بازه زمانی ۴۸ ساعت قبل و بعد از مراسم و حتی چند روز پس از آن پیش‌بینی شده است تا خدمات لازم به بهترین شکل ارائه شود. وی تصریح کرد: تمامی ظرفیت‌های مردمی، گروه‌های جهادی، خیرین و مواکب فعال در کشور برای این موضوع مورد توجه قرار گرفته‌اند و پیش‌بینی می‌شود از ظرفیت مواکب اربعین و سایر مواکب مردمی در مسیرهای منتهی به مشهد مقدس و همچنین محدوده اطراف حرم مطهر رضوی استفاده شود.

مشاور تولیت آستان قدس رضوی در امور روحانیت خاطرنشان کرد: به محض نهایی شدن زمان مراسم، اطلاع‌رسانی عمومی انجام خواهد شد و محل‌های اسکان، نحوه پذیرایی و خدمات‌رسانی به زائران به صورت دقیق اعلام می‌شود تا مردم و گروه‌های جهادی بتوانند نقش خود را در این مراسم بزرگ ایفا کنند. فرازی‌نیا افزود: طراحی‌های انجام شده به نحوی است که علاوه بر امکان زیارت و حضور مشتاقان، ظرفیت برگزاری برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نیز در محل پیش‌بینی شود تا علاقه‌مندان بتوانند در طول سال در این مکان حضور یافته و از برنامه‌های مختلف بهره‌مند شوند، بدون آنکه خللی در روند زیارت زائران حرم مطهر رضوی ایجاد شود.

وی در پایان با قدردانی از مجموعه سپاه و بسیج گفت: بسیج و سپاه که مولود مبارک انقلاب اسلامی، یادگار حضرت امام خمینی(ره) و همواره مورد اعتماد رهبر شهید بوده‌اند، در این عرصه نیز همچون گذشته نقش‌آفرینی خواهند کرد و امید می‌رود در برگزاری مراسم استقبال، تشییع و تکریم مقام والای رهبر شهید، حضوری درخشان و اثرگذار داشته باشند. در این راستا، جزئیات جدیدی از مذاکرات آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده و رایزنی‌های فشرده در این زمینه به‌طور مستمر در حال ارائه می‌شود.

از سوی دیگر، قیمت جدید سکه و طلا در روز پنجشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۵ اعلام شد و قیمت طلا در روز سه‌شنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ نیز افزایش یافت. علاوه بر این، قیمت دلار در روز چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۵ اعلام شد. در این راستا، مقایسه دستگاه کاتر پلاتر با دستگاه برش لیزر و تعیین کدام فناوری برای کارگاه‌ها برگ برنده است، موضوعاتی هستند که در این روزها مورد توجه قرار گرفته‌اند.

در این راستا، جزئیات جدیدی از مذاکرات آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده و رایزنی‌های فشرده در این زمینه به‌طور مستمر در حال ارائه می‌شود. از سوی دیگر، قیمت جدید سکه و طلا در روز پنجشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۵ اعلام شد و قیمت طلا در روز سه‌شنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ نیز افزایش یافت. علاوه بر این، قیمت دلار در روز چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۵ اعلام شد.

در این راستا، مقایسه دستگاه کاتر پلاتر با دستگاه برش لیزر و تعیین کدام فناوری برای کارگاه‌ها برگ برنده است، موضوعاتی هستند که در این روزها مورد توجه قرار گرفته‌اند





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