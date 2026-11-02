آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت سال ۱۴۰۵ صبح پنج‌شنبه در ۳۶ شهرستان برگزار می‌شود. شرایط و زمان دقیق مراجعه و مدارک لازم را بشناسید.

صباح روز پنج‌شنبه به تاریخ چهاردهم آبان ماه سال ۱۴۰۵، آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانون‌های وکلای دادگستری در ۳۶ شهرستان مختلف کشور برگزار خواهد شد. این آزمون مهم برای جوانان علاقه‌مند به شریفیت قضاوت و دفاع از حقوق مردم در سراسر ایران تعیین سرنوشت ساز است. فرایند برگزاری این آزمون از ساعت هشت صبح آغاز می‌شود و درب‌های ورود به جلسه امتحان نیم ساعت قبل از شروع فرایند آزمون بسته خواهد شد.

شرایط ورود و مدارک الزامی داوطلبان

همه متقاضیان باید حتماً قبل از بسته شدن درب‌های ورودی در محل حوزه امتحانی خود حاضر باشند تا بتوانند از شرایط استثنایی بهره مند شوند. برگ راهنما و کارت شرکت در آزمون از روز دوشنبه به تاریخ یازدهم آبان ماه بر روی تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور قرار می‌گیرد. متقاضیان می‌توانند با وارد کردن شماره پرونده و اطلاعات شناسنامه‌ای خود نسبت به مشاهده و تهیه پرینت کارت شرکت در آزمون اقدام کنند. آن‌ها باید بر اساس آدرس تعیین شده بر روی پرینت کارت شرکت در آزمون به حوزه امتحانی مربوط مراجعه نمایند.

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برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و همچنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس‌دار و ارائه آن الزامی است. متقاضیان توجه داشته باشند که بدون این مدارک هویتی اصلی، هیچ گونه استثناای برای ورود به جلسه وجود ندارد. همچنین متقاضیان برای آگاهی بیشتر از ضوابط آزمون، برگ راهنمای شرکت در آزمون را که بر روی درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان قرار دارد با دقت مطالعه نمایند تا از بروز هرگونه مشکل در روز آزمون جلوگیری شود.

اصلاح اطلاعات و پیگیری سهمیه‌ها

با توجه به دریافت اطلاعات شناسنامه‌ای متقاضیان از سامانه ثبت احوال، امکان ویرایش اطلاعات شناسنامه‌ای وجود ندارد. لذا چنانچه مغایرتی در اطلاعات شناسنامه‌ای شامل نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد، شماره شناسنامه و کدملی کارت شرکت در آزمون شما وجود دارد ضروری است موارد مغایرت را از اداره ثبت احوال منطقه سکونت خود پیگیری نمایید. چنانچه مغایرتی در اطلاعات مندرج در بندهای مربوط به سهمیه، تاریخ فارغ‌التحصیلی و عنوان رشته تحصیلی وجود دارد، تا قبل از تاریخ چهاردهم آبان ماه منحصرااً به تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و از آن طریق نسبت به اصلاح موارد اقدام نمایید.

یادآوری مهم در خصوص سهمیه این است که متقاضیانی که در زمان ثبت‌نام متقاضی استفاده از سهمیه بوده‌اند و سهمیه درخواستی آنان از طرف ارگان مربوط مورد تأیید قرار نگرفته است، ضرورت دارد پس از مراجعه به قسمت ویرایش اطلاعات و اصلاح سهمیه، عدم تأیید سهمیه خود را از ارگان ذیربط پیگیری نمایند. همچنین چنانچه عکس روی کارت دارای اشکالاتی از جمله فاقد مهر بودن، واضح نبودن عکس و یا اشتباه بودن عکس است، ضرورت دارد ضمن همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون، دو قطعه عکس چهار در سه و کارت ملی یا شناسنامه عکس‌دار مطابق ساعت و تاریخ اعلام شده در بند مربوط به رفع نقص به نماینده سازمان سنجش آموزش کشور مستقر در واحد رفع نقص مراجعه نمایید.

نکات تکمیلی و محدودیت‌های آزمون

در صورتی که نسبت به موارد مذکور معترض هستید، ضرورت دارد در روز چهارشنبه به تاریخ سیزدهم آبان ماه از ساعت هشت و سی دقیقه الی دوازده و نیم و چهار بعد از ظهر الی پنج عصر بر اساس آدرس درج شده در جدول شماره دو به نماینده این سازمان مستقر در واحد رفع نقص مراجعه نمایید. در غیر این صورت مطابق ضوابط با داوطلب رفتار خواهد شد. همچنین متقاضیان باید از آوردن وسایل اضافی از جمله کیف دستی، ساک دستی، پیجر، تلفن همراه، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند، بی‌سیم، کتاب، جزوه، ماشین حساب، ریموت کنترل، هرگونه یادداشت و نظایر آن و همچنین وسایل شخصی به جلسه آزمون اکیداً خودداری نمایند.

خارج نمودن ملزومات آزمون شامل پاسخنامه، کارت شرکت در آزمون، دفترچه سوالات یا بخشی از دفترچه سوالات از جلسه آزمون تخلف محسوب می‌شود و با متقاضیانی که اقدام به این تخلف نمایند طبق ضوابط رفتار خواهد شد. لازم به تأکید است، همراه داشتن هرگونه وسیله غیرمجاز از جمله وسایل ارتباطی و تجهیزات الکترونیکی دارای قابلیت ذخیره‌سازی یا تبادل اطلاعات، نظیر تلفن همراه، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند و سایر وسایل مشابه، در جلسه آزمون ممنوع است و مطابق قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون‌های سراسری، موجب محرومیت از شرکت در آزمون خواهد شد.