چین ربات‌های نظافت مجهز به هوش مصنوعی را در خانه‌های شهرهای پکن و شنژن آزمایش می‌کند. این ربات‌ها که توسط 58.com و ایکس‌اسکوئر ساخته شده‌اند، در کنار نیروهای انسانی کار می‌کنند و بر جمع‌آوری داده و انجام وظایف ساده متمرکزند.

چین در حال آزمایش ربات‌های نظافتچی مجهز به هوش‌مصنوعی در خانه‌های شهرهای پکن و شنژن است. این ربات‌ها که توسط شرکت‌های 58.com و ایکس‌اسکوئر توسعه یافته‌اند، به‌عنوان بخشی از یک پروژه آزمایشی در خانه‌های واقعی انجام می‌شوند و تمرکز اصلی آن‌ها بر جمع‌آوری داده‌ها و انجام وظایف ساده خانگی است.

در یک آپارتمان پکن، لین می‌چیونگ، نظافتی با تخصص، در کنار این ماشین هوشمند مشغول کار است. این زن ۵۶ ساله می‌گوید وجود ربات کار را کمی سبک‌تر کرده، اما هنوز نیاز به Degrees کنترل و کمک انسان برای کارهای ظریف است. ربات مجهز به دوربین‌ها و بازوهای مکانیکی است و می‌تواند زباله‌ها را جمع کند و لباس‌ها را تا بزند.

قابلیت کلیدی آن تشخیص آنی به‌هم‌ریختگی در زمان واقعی است؛ اما مهندسان می‌گویند ربات هنوز در انجام حرکات ظریف و پیچیده مشکل دارد. هدف از این آزمایش‌ها، جمع‌آوری داده برای بهبود سیستم‌های هوش مصنوعی در محیط‌های روزمره است، نه ارائه یک محصول نهایی. از ماه مارس حدود ۲۰۰ خانوار در پکن و شنژن از این سرویس استفاده کرده‌اند که هزینه سه ساعت آن ۱۴۹ یوان است. با این حال، گست radiating فناوری ربات‌های خدماتی با چالش‌های متعددی روبرو است.

ملاحظات ایمنی و حریم خصوصی از نگرانی‌های اصلی هستند. همچنین فاصله زیادی بین توانایی‌های انسانی و ربات‌های کنونی در انجام کارهای ظریف و غیرقابل پیش‌بینی وجود دارد. کارشناسان معتقدند که قبل از تعمیم گسترده، این obstacles باید برطرف شوند. پروژه فعلی بیشتر یک گام آزمایشی برای یادگیری و بهبود است تا راه‌حلی کامل برای خانه‌های هوشمند





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