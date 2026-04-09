مریم اکبری‌منفرد، زندانی سیاسی، پس از ۱۷ سال حبس آزاد شد. همزمان، واکنش‌ها به آتش‌بس میان گروه‌های درگیر و نگرانی از پیامدهای داخلی آن در ایران افزایش یافته است.

مریم اکبری‌منفرد ، زندانی سیاسی ، پس از ۱۷ سال حبس، بدون دریافت حتی یک روز مرخصی، از زندان قرچک ورامین آزاد شد. اکبری‌منفرد که یکی از قدیمی‌ترین زندانیان سیاسی زن در ایران است و مادر سه دختر است، چهارشنبه ۱۹ فروردین و با پایان یافتن دوران محکومیتش، از زندان آزاد شد. او در دی‌ماه ۱۳۸۸ و پس از رخدادهای عاشورای ۸۸ بازداشت شد و در خرداد ۱۳۸۹، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، او را به ۱۵ سال حبس محکوم کرد.

اتهام او «محاربه از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران» عنوان شده بود، اما اکبری‌منفرد این اتهام را وارد نمی‌دانست. اکبری‌منفرد پس از حدود ۹ ماه حبس در یکی از سلول‌های انفرادی بازداشتگاه وزارت اطلاعات، موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین و همچنین بند متادون و دیگر بندهای این زندان، از مهرماه ۱۳۸۹ دوران محکومیت خود را در زندان رجایی‌شهر گذراند و در اردیبهشت ۱۳۹۰ به زندان قرچک ورامین منتقل شد. پس از اعتراض به شرایط زندان و نگارش نامه‌های متعدد خطاب به مراجع تقلید، مقام‌های جمهوری اسلامی و احمد شهید، گزارشگر پیشین ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، از آنجا به بند زنان زندان اوین منتقل شد. اکبری‌منفرد در ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ از زندان اوین به زندان سمنان تبعید شد؛ جایی که در نخستین روز، در بازداشتگاهی موسوم به «مبارزه با مواد مخدر» نگهداری و از سوی ماموران اداره اطلاعات مورد بازجویی قرار گرفت. سپس بدون رعایت اصل تفکیک جرائم و در شرایطی فاقد امکانات بهداشتی کافی، به بند عمومی این زندان منتقل شد. این زندانی سیاسی در تیر ۱۴۰۲ نیز با دو پرونده جدید در دادسراهای اوین و سمنان روبه‌رو شد که در نهایت به صدور دو سال حبس دیگر برای او به اتهام‌های «نشر اکاذیب» و «تبلیغ علیه نظام» انجامید. پس از گذراندن ۱۵ سال محکومیت خود در تبعید، در آبان ۱۴۰۳ از زندان سمنان به زندان قرچک ورامین منتقل شد تا حکم دو سال حبس جدیدش به اجرا گذاشته شود. خانواده اکبری‌منفرد نیز از قربانیان سرکوب‌های دهه ۶۰ هستند. دو برادر او در سال‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۶۳ اعدام شدند و برادر کوچک‌تر و خواهرش نیز در تابستان ۱۳۶۷، با اتهام «عضویت در سازمان مجاهدین خلق»، اعدام شدند. اکبری‌منفرد پیش‌تر در نامه‌ای به احمد شهید، گزارشگر پیشین ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، نوشته بود ابوالقاسم صلواتی، قاضی پرونده‌اش، به او گفته است: «تو جور خواهر و برادرهایت را می‌کشی.»\پیام‌هایی که از شهرهای مختلف به دست ایران‌اینترنشنال رسیده، نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از مخاطبان، این آتش‌بس موقت را به چشم «عقب‌نشینی یا توقفی ناخواسته در مسیر تغییرات احتمالی» می‌بینند. برخی شهروندان با لحنی انتقادی، نسبت به نقش آمریکا و به‌ویژه دونالد ترامپ واکنش نشان دادند. یکی از مخاطبان خطاب به ترامپ نوشت: «ما از شما کمک خواستیم که ایران را آزاد کنید، اما نه تنها آزاد نکردید، بلکه کشوری بسیار بدتر به ما تحویل دادید و خون ۴۵ هزار جاویدنام پایمال شد.» کاربری دیگر نیز این توافق را نوعی «خلف وعده» توصیف کرد و نوشت: «آتش‌بس موقت برای مردم، آغاز بدبختی با دولتی ناتوان است. حتی توان بقا با این اقتصاد ورشکسته وجود ندارد.» میان بسیاری از پیام‌ها، احساس ناامیدی عمیق از آینده نیز دیده می‌شود. یک شهروند از تهران نوشت: «وقتی خبر آتش‌بس را شنیدم، انگار دنیا روی سرم خراب شد.» شهروندی دیگر نیز با اشاره به شرایط داخلی ایران گفت: «بدبخت بودیم و حالا بدبخت‌تر می‌شویم. دیگر هیچ امیدی نداریم.»\امید به «تاکتیک موقت» یا ادامه مسیر در کنار این موج ناامیدی گسترده، گروهی دیگر از مخاطبان این آتش‌بس را نه پایان مسیر، بلکه بخشی از یک برنامه بزرگ‌تر ارزیابی کردند. برخی از این شهروندان معتقدند توافق کنونی می‌تواند «تاکتیکی برای ایجاد شرایط جدید و سرنگونی جمهوری اسلامی» باشد. یکی از مخاطبان در همین زمینه خطاب به رییس‌جمهوری آمریکا نوشت: «لطفا کاری را که شروع کرده‌اید، نیمه‌تمام رها نکنید.» شهروند دیگری نیز نوشت: «ترامپ می‌داند چه می‌کند. اگر قصد پذیرش شروط را داشت، اصلا وارد جنگ نمی‌شد. شاید در روزهای آینده شگفتی‌های بیشتری رخ دهد.» در برخی پیام‌ها، تلاش برای حفظ امید و جلوگیری از ناامیدی عمومی نیز دیده می‌شود. مخاطبی از کرمان خطاب به مردم نوشت: «این‌قدر ناامید نباشید. تغییر رژیم ممکن است. این آتش‌بس شاید یک سورپرایز دیگر باشد. حق دارید خسته باشید، اما باید صبور بمانید.» شهروندی دیگر در پیامی مشابه نوشت: «از این آتش‌بس ناراحت نشوید. دو روز پیش ترامپ در کنفرانس مطبوعاتی گفته بود اگر آتش‌بس شد، مردم فرصت دارند سرنوشت خود را به دست بگیرند. از حالا باید منتظر فراخوان شاهزاده رضا پهلوی بود.»\احساس رهاشدگی، خشم از توافق و نگرانی از پیامدهای داخلی بسیاری از پیام‌ها بیانگر خشم و نگرانی نسبت به پیامدهای داخلی این آتش‌بس است. برخی شهروندان نگران‌اند که جمهوری اسلامی از این فرصت برای تثبیت موقعیت خود استفاده کند. یکی از مخاطبان در همین زمینه نوشت: «جمهوری اسلامی فقط می‌خواهد وقت تلف کند تا سقوط نکند و هیچ‌کدام از شروط آمریکا را نخواهد پذیرفت.» شهروند دیگری از زاهدان به ایران‌اینترنشنال گفت: «با شنیدن خبر توافق، ته دلمان خالی شد. از فردا در خیابان‌ها می‌گویند ما پیروز شدیم.» در برخی پیام‌ها، نگرانی از افزایش فشارهای داخلی نیز مطرح شده است. یک مخاطب نوشت: «با این آتش‌بس، ماشین کشتار سریع‌تر به کار گرفته می‌شود و جوانان بیشتری در خطر خواهند بود.» در یکی از این پیام‌ها آمده است: «با شروع آتش‌بس، اینترنت قطع مانده و رجزخوانی حکومت دوباره آغاز شده است.» در میان واکنش‌ها، احساس «تنها ماندن» و لزوم تکیه بر توان خود ایرانیان نیز بارها تکرار شده است. شماری از شهروندان نوشتند که دیگر نباید به حمایت کشورهای خارجی برای سرنگونی حکومت امیدوار بود. یکی از مخاطبان نوشت: «از ابتدا هم نباید به کشورهای دیگر اعتماد می‌کردیم.





