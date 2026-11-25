سه دانش‌آموز ربوده شده در ایرانشهر با تلاش شبانه‌روزی پلیس آگاهی و نهادهای ذیربط جنوب سیستان و بلوچستان آزاد شدند و به خانواده‌هایشان بازگشتند.

سه دانش‌آموز ساکن شهر ایرانشهر که چند روز پیش در مقابل مدرسه خود مورد ربایش قرار گرفته بودند، پس از عملیات ویژه نیروهای انتظامی به سلامت آزاد شدند. این خبر خوش در حالی منتشر می‌شود که معاون استاندار و فرماندار ویژه ایرانشهر ، سلیم کدخدا، از بازگشت کامل و سالم این کودکان به آغوش خانواده‌هایشان خبر داد. فرآیند آزادی این دانش‌آموزان نشان‌دهنده تلاش‌های بی‌وقفه و تخصصی نهادهای ذیربط در منطقه جنوب سیستان و بلوچستان بود.

جزئیات عملیات ناجور پلیس آگاهی و رهگیری گروگان‌گیران

بر اساس اعلام رسمی فرماندار ویژه ایرانشهر، سه دانش‌آموز این شهر طی یک اقدام جنایتکارانه در مقابل مدرسه‌شان ربوده شده بودند. با آغاز این رویداد، پلیس آگاهی و سایر نهادهای ذیربط در جنوب سیستان و بلوچستان بلافاصله وارد عمل شدند. این نیروها به صورت شبانه‌روزی و با پیگیری‌های مستمر، ردپای عوامل دخیل در این پرونده را دنبال کردند. شدت جستجو و فشار پلیس بر گروه مجرم آن‌چنان زیاد بود که آن‌ها احساس محاصره کردند و عرصه را بر خود تنگ دیدند.

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تسلیم‌سازی گروگان‌گیران و متواری شدن از صحنه جرم

در اقدامی که منجر به پایان این بحران شد، گروگان‌گیران تحت فشار سنگین پلیس، تصمیم به رها کردن کودکان گرفتند. آن‌ها دانش‌آموزان را در محدوده‌ای خارج از شهر ایرانشهر رها کردند و بلافاصله از محل متواری شدند. این اقدام باعث شد تا سه دانش‌آموز بدون آسیبدیدگی جسمی به خانواده‌های خود تحویل داده شوند. سلیم کدخدا تأکید کرد که هر سه کودک در سلامت کامل به آغوش والدین بازگشته‌اند و سلامتی آن‌ها تضمین شده است.

تعهد به تعقیب قضایی و دستگیری تمام عوامل پرونده

فرماندار ویژه ایرانشهر اعلام کرد که پرونده این جنایت هنوز مختومه نشده است. پیگیری‌های قضایی و انتظامی برای شناسایی و دستگیری تمامی عوامل مرتبط با این پرونده، با قاطعیت ادامه خواهد داشت. هدف نهایی نیروهای امنیتی و انتظامی، دستگیری کامل گروگان‌گیران و جلوگیری از تکرار چنین وقایعی در آینده است. این اقدام نشان می‌دهد که مراجع قضایی و انتظامی منطقه به هیچ‌وجه سهل‌انگاری نخواهند کرد.

واکنش مسئولان و تأیید موفقیت عملیات آزادسازی

سلیم کدخدا، معاون استاندار و فرماندار ویژه ایرانشهر، با تأیید این خبر مهم، از تلاش‌های دلسوزانه پرسنل پلیس آگاهی تقدیر کرد. وی خاطرنشان کرد که موفقیت در آزادی سه دانش‌آموز، حاصل هماهنگی بالا و اقدامات تخصصی نیروهای محلی بوده است. این رویداد نشان داد که دستگاه قضایی و انتظامی در جنوب سیستان و بلوچستان توانایی بالایی در مقابله با جرائم سنگین و پیچیده دارد.

آینده پرونده و پیش‌بینی دستگیری نهایی مجرمان

با توجه به اطلاعاتی که اکنون در اختیار پلیس آگاهی قرار دارد، انتظار می‌رود که دستگیری گروگان‌گیران در روزهای آینده صورت پذیرد. مسئولان محلی اطمینان داده‌اند که تا حصول نتیجه نهایی و تحویل کامل متهمان به مراجع قضایی، نظارت‌ها و تعقیبات شدت خواهد گرفت. آزادسازی موفقیت‌آمیز این سه دانش‌آموز، امید را در بین مردم ایرانشهر و خانواده‌های آن‌ها زنده کرده است.