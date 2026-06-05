گزارشها حاکی از آن است که موضوع آزادسازی داراییهای بلوکهشده ایران توسط آمریکا به چالش اصلی در مذاکرات میان تهران و واشنگتن تبدیل شده است. با وجود میانجیگری پاکستان و قطر، نحوه و سازوکار انتقال این منابع، اختلاف نظر جدی ایجاد کرده و بر روند توافق نهایی سایه افکنده است.
گزارشهای رسانهای حاکی از آن است که موضوع آزادسازی داراییهای بلوکهشده ایران از سوی ایالات متحده به چالش و شکاف اصلی در مذاکرات میان تهران و واشنگتن تبدیل شده است.
شبکه الحدث وابسته به رسانه سعودی العربیه در گزارشی کوتاه اعلام کرد که اصلیترین اختلاف در جریان مذاکرات ایران و آمریکا، موضوع و نحوه آزادسازی داراییهای بلوکهشده ایران توسط آمریکا است. اگرچه چارچوبهای کلی این موضوع در مذاکراتی که با میانجیگری پاکستان و قطر انجام شده، مورد بحث قرار گرفته، اما سازوکار اجرایی آزادسازی اموال ایران و نحوه انتقال آنها، اکنون به مهمترین شکاف میان دو طرف تبدیل شده و بر روند دستیابی به توافق نهایی سایه انداخته است.
این مسئله نشان میدهد که بر خلاف برخی خوشبینیها، هنوز راه طولانی تا حصول یک توافق جامع باقی مانده است. در همین زمینه، هیئتی بلندپایه از مذاکرهکنندگان ایرانی شامل محمدباقر قالیباف، سیدعباس عراقچی و عبدالناصر همتی در روز چهارم خرداد ۱۴۰۵ در سفری از پیش اعلامنشده وارد دوحه، پایتخت قطر شدند. منابع آگاه هدف اصلی این سفر را گفتگو درباره پولهای بلوکهشده ایران عنوان کردهاند.
گفته میشود که در حال حاضر بیش از ۲۰ میلیارد دلار از داراییهای ایران در کشورهای مختلف از جمله قطر بلوکه شده است و دسترسی تهران به این منابع یکی از شروط اصلی برای توافق با آمریکا و پایان تنشها محسوب میشود. این داراییها عمدتاً ناشی از فروش نفت ایران در سالهای گذشته است که به دلیل تحریمهای بانکی و مالی آمریکا در حسابهای مختلف مسدود شدهاند.
بر اساس گزارشهای موجود، این داراییها در هفت کشور مختلف شامل کره جنوبی، عراق، ژاپن، لوکزامبورگ، آلمان، چین و قطر نگهداری میشوند. بیشترین سهم مربوط به کره جنوبی با حدود ۶ میلیارد دلار است که از سال ۲۰۱۹ به دلیل تحریمهای آمریکا بلوکه شده است. عراق نیز حدود ۳ میلیارد دلار از پول ایران را در حسابهای بانکی خود دارد که عمدتاً بابت فروش گاز و برق به این کشور است.
قطر به عنوان میانجی اصلی، میزبان بخشی از این داراییها است و نقش کلیدی در انتقال آنها ایفا میکند. اما نکته حائز اهمیت این است که آمریکا تاکنون بر شرط استفاده از این پولها تنها برای خرید کالاهای بشردوستانه مانند غذا و دارو تأکید داشته و از آزادسازی کامل آنها بدون نظارت خودداری کرده است.
این در حالی است که ایران خواستار آزادی کامل و بدون قید و شرط این منابع است تا بتواند از آنها برای رفع نیازهای اقتصادی خود استفاده کند. در نقطه مقابل، اظهارات مقامات آمریکایی از جمله دونالد ترامپ و وزیر خزانهداری ایالات متحده نشاندهنده عدم نرمش در این موضوع است. آنها بارها تأکید کردهاند که تا زمانی که ایران به تعهدات خود در زمینه برنامه هستهای و مسائل منطقهای عمل نکند، هیچ دارایی آزاد نخواهد شد.
این موضع باعث شده است که مذاکرات به بنبست نسبی برسد و طرفین نتوانند بر سر مکانیزم اجرایی به توافق برسند. برخی تحلیلگران معتقدند که این اختلاف به اندازهای عمیق است که حتی با میانجیگری قطر و پاکستان نیز حل آن دشوار خواهد بود.
از سوی دیگر، تیم مذاکرهکننده ایرانی سعی دارد با برگزاری جلسات فشرده و رایزنیهای دیپلماتیک، شکافها را کاهش دهد اما به نظر میرسد که تا زمانی که واشنگتن از موضع خود عقبنشینی نکند، پیشرفت قابل توجهی حاصل نخواهد شد. در مجموع، موضوع داراییهای بلوکهشده به یکی از حساسترین و پیچیدهترین مسائل در روابط ایران و آمریکا تبدیل شده و میتواند تعیینکننده سرنوشت مذاکرات آینده باشد
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