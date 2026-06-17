علی القاصی رئیس دادگستری تهران در بازدید از زندان اوین و برگزاری نشست ساماندهی زندانیان، از آزادی ۱۷۵ نفر خبرداد و بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی برای آزادی زندانیان واجد شرایط و جلوگیری از حبس غیرضروری تأکید کرد. وی وجود ۱۸۰ مقام قضایی در زندان‌ها و ملاقات با بیش از ۵ هزار زندانی را اقدام عملی برای بهبود وضعیت زندانیان دانست و بر پیگیری وضعیت اتباع خارجی و استفاده از پابند الکترونیک تأکید乏力کرد.

به گزارش مشرق، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در جریان بازدید میدانی از زندان اوین و برگزاری نشست ستاد ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری استان تهران، از آزادی ۱۷۵ نفر از زندانیان خبر داد و بر تسریع در تعیین تکلیف متهمان تحت قرار، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی برای آزادی زندانیان واجد شرایط و جلوگیری از ورود غیرضروری افراد به زندان تأکید کرد.

القاصی در این نشست، که با حضور دادستان تهران، مدیرکل زندان‌های استان تهران و جمعی از مسئولان قضایی در زندان اوین و به‌صورت وبیناری در ۸ زندان دیگر استان برگزار شد، بر رسیدگی خارج از نوبت به پرونده‌های زندانی‌دار تاکید کرد. وی با تشریح سیاست‌ها، دستورات اجرایی و برنامه‌های عملیاتی دستگاه قضایی استان تهران برای ساماندهی امور زندانیان، کاهش جمعیت کیفری و تسریع در رسیدگی به پرونده‌های زندانی‌دار گفت: حضور ۱۸۰ نفر از مسئولان قضایی در زندان‌های استان و ملاقات چهره به چهره با بیش از ۵ هزار زندانی، اقدامی عملی در اجرای برنامه‌های تحولی قوه قضائیه است.

رئیس کل دادگستری استان تهران در ابتدای سخنان خود با اشاره به تقارن این برنامه با هفته قوه قضاییه اظهار کرد: در آستانه هفته قوه قضاییه قرار داریم؛ هفته‌ای که هر ساله فرصتی برای تبیین عملکرد دستگاه قضایی است، اما امسال در برخی مقاطع با شرایط خاص کشور و تحولات منطقه‌ای از جمله جنگ تحمیلی اخیر و ایام شهادت سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (علیه السلام) نیز همزمان شده و طبیعی است که در چنین شرایطی فرصت کمتری برای بیان اقدامات و عملکردها فراهم باشد.

وی افزود: در شرایط فعلی شاید ارائه گزارش عملکرد در اولویت نخست نباشد، اما آنچه اهمیت بیشتری دارد، استمرار خدمت‌رسانی به مردم و هوشیاری مجموعه‌های مختلف برای حفظ وحدت، امنیت و مدیریت صحیح در شرایط ویژه پساجنگ در جامعه است. القاصی تصریح کرد: رسیدگی به وضعیت زندانیان و خانواده‌های آنان نیز یکی از موضوعات مهمی است که همواره مورد تأکید ریاست قوه قضائیه قرار داشته و در دادسراها، دادگاه‌ها و اجرای احکام باید به‌صورت مستمر مورد توجه قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به برنامه‌ریزی انجام‌شده برای این بازدید گفت: در آستانه هفته قوه قضاییه و با هدف رسیدگی میدانی به مشکلات زندانیان، امروز حدود ۱۸۰ نفر از مقامات قضایی در زندان‌های استان تهران حضور پیدا کردند و با بیش از ۵ هزار زندانی به‌صورت چهره‌به‌چهره ملاقات کرده و مسائل و درخواست‌های آنان را مورد بررسی قرار دادند.

وی افزود: تلاش شد در این ملاقات‌ها وضعیت پرونده هر زندانی به‌صورت دقیق بررسی شود و تصمیماتی در جهت رفع مشکلات و مسائل مددجویان اتخاذ شود، به نحوی که در این بررسی‌ها تعیین شود اگر ادامه حبس ضرورت دارد، پرونده در مسیر رسیدگی قرار گیرد و اگر زمینه آزادی در چارچوب قانون و اعطاء تسهیلات قانونی نیز وجود دارد، اقدامات لازم برای آزادی مددجو فراهم شود. القاصی تأکید کرد: بازدید از زندان‌ها نباید صرفاً جنبه تشریفاتی یا نمایشی داشته باشد، بلکه باید به حل مسائل زندانیان منجر شود و در نهایت گزارش این بازدیدها نشان دهد چه تعداد از مشکلات زندانیان برطرف شده و چه پرونده‌هایی به نتیجه رسیده است.

وي با اشاره به آمار ارائه‌شده از سوی اداره کل زندان‌های استان گفت: ضروری است تا مستمرا تعداد زندانیان حاضر در هر زندان با نسبت ظرفیت زندان مورد توجه و نظارت باشد و ساماندهی وضعیت زندان‌ها و کاهش جمعیت کیفری به‌عنوان یک اقدام عملی، می‌تواند در حفظ شرایط مناسب برای نگهداری و بازاجتماعی شدن زندانیان که از اهداف مهم نظام قضایی در تعیین مجازات حبس است موثر باشد. وی ادامه داد: در حال حاضر ۹ هزار و ۴۱۴ نفر از زندانیان در مرخصی به سر می‌برند که رقم قابل توجهی است و در راستای کمک به مجموعه زندان‌های استان لازم است بازگشت این افراد به‌صورت تدریجی و با برنامه‌ریزی انجام شود.

القاصی تأکید کرد: مدیریت صحیح جمعیت کیفری نیازمند استفاده از ظرفیت‌های قانونی، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و مدیریت صحیح فرآیندهای قضایی است. رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه به وضعیت زندانیان اتباع خارجی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر حدود یک‌هزار و ۹۳۱ نفر از زندانیان استان تهران را اتباع خارجی تشکیل می‌دهند که از این تعداد یک‌هزار و ۸۵۹ نفر تبعه افغانستان و ۷۲ نفر از سایر کشورها هستند.

وی افزود: بخش قابل توجهی از این افراد فاقد اقامت قانونی هستند و لازم است در مراحل اولیه رسیدگی قضایی، موضوع اقامت غیرمجاز آنان نیز مورد بررسی قرار گیرد تا در صورت صدور حکم، موضوع طرد از کشور نیز اجرا شود. القاصی تصریح کرد: اتباع بیگانه پس از تحمل مجازات نباید بدون پیگیری رها شوند؛ زیرا در غیر این صورت احتمال تکرار چرخه جرم و بروز آسیب‌های اجتماعی وجود دارد.

رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت استفاده گسترده‌تر از نظارت‌های الکترونیکی تأکید کرد و گفت: در مواردی که امکان دارد باید از ظرفیت پابند الکترونیک و سایر ابزارهای نظارتی استفاده شود تا از معرفی غیرضروری افراد به زندان جلوگیری گردد. وی با اشاره به گزارش آماری میزان استفاده قضات در هر حوزه قضایی از ظرفیت نظارت هوشمند و استفاده از پابند الکترونیکی گفت: استفاده از این ظرفیت در برخی حوزه‌های قضایی پایین است و لازم است دادستان‌ها و قضات با توجه بیشتری از این ابزار قانونی بهره بگیرند





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