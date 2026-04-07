کاخ سفید به صدای آمریکا: دونالد ترامپ از پیشنهاد پاکستان برای تمدید ضربالاجل به جمهوری اسلامی آگاه است.\آزادی دو شهروند فرانسوی، سیسیل کوهلر و ژاک پاری، پس از سه سال و نیم حبس در زندان اوین، خبری بود که روز سهشنبه، ۱۸ فروردین، منتشر شد. این زوج فرانسوی، که پیشتر به اتهامات نامعلومی در ایران بازداشت شده بودند، سرانجام با تلاشهای دیپلماتیک و میانجیگریهای عمان آزاد شدند.
ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، در مصاحبهای با تلویزیون فرانسه، خبر آزادی این دو شهروند را تایید کرد و اعلام داشت که آنها اکنون در جمهوری آذربایجان به سر میبرند و به زودی به فرانسه بازخواهند گشت. امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، نیز با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، ضمن ابراز خوشحالی از آزادی این دو شهروند، از تلاشهای عمان در این زمینه قدردانی کرد. خبرگزاری رویترز، آزادی این دو فرانسوی را «غافلگیرکننده» توصیف کرد و به این نکته اشاره داشت که این اقدام ممکن است به دلیل عدم همراهی فرانسه با آمریکا در سیاستهای ضد ایرانی باشد. در همین حال، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، مدعی شد که آزادی این زوج فرانسوی در ازای آزادی مهدیه اسفندیاری، شهروند ایرانی ساکن فرانسه، و همچنین پس گرفتن شکایت فرانسه از ایران در دیوان بینالمللی دادگستری صورت گرفته است. مهدیه اسفندیاری، پیشتر توسط دادگاههای فرانسه به دلیل «ستایش از تروریسم» در شبکههای اجتماعی محکوم شده بود.\این رخدادها در حالی صورت میگیرد که روابط بین فرانسه و جمهوری اسلامی همواره با فراز و نشیبهایی همراه بوده است. امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، در مقایسه با سیاستهای دونالد ترامپ، رئیسجمهور سابق آمریکا، رویکرد متفاوتی در قبال ایران داشته است. او از حمایت از سیاستهای فشار حداکثری آمریکا علیه ایران خودداری کرده و همچنین اجازه نداده است از حریم هوایی فرانسه برای انتقال سلاح به اسرائیل استفاده شود. این موضعگیریها با انتقادات تند پرزیدنت ترامپ مواجه شده است. ترامپ بارها از انفعال ناتو و اتحادیه اروپا در قبال جمهوری اسلامی انتقاد کرده و از تردید خود نسبت به تمایل اعضای ناتو برای همکاری با آمریکا در بحرانهای منطقه ابراز نگرانی کرده است. این اختلافات در حالی ادامه دارد که تنشها در منطقه خاورمیانه همچنان بالا است و موضوع برنامه هستهای ایران، فعالیتهای موشکی و دخالتهای منطقهای این کشور همچنان مورد توجه و نگرانی جامعه جهانی است. مکرون در تماسهای خود با مقامات ایرانی، خواستار رفع این نگرانیها و توقف فوری حملات به کشورهای دیگر شده است. اولیویه گروندو، فرانسوی دیگری که در ایران «گروگان» محسوب میشود، نیز بر بیگناهی خود تاکید کرده است. در پی این تحولات، فرانسه سفیر جمهوری اسلامی را احضار کرده و به «گروگانگیری» حکومت ایران اعتراض کرده است.\آزادی شهروندان فرانسوی از زندانهای ایران، اگرچه میتواند خبر خوشایندی تلقی شود، اما همچنان سایه سنگین اختلافات و تنشهای عمیقتر را بر روابط دو کشور آشکار میکند. این رویدادها، نشاندهنده پیچیدگیهای روابط بینالملل و تاثیر متقابل منافع و سیاستهای کشورها بر یکدیگر است. تلاشهای دیپلماتیک، میانجیگریهای منطقهای و اتخاذ مواضع مستقل، نقش مهمی در کاهش تنشها و حل بحرانها ایفا میکند. با این حال، همچنان چالشهای اساسی در زمینه برنامه هستهای ایران، فعالیتهای موشکی و سیاستهای منطقهای این کشور باقی است که نیازمند راهحلهای پایدار و مبتنی بر گفتوگو و تعامل سازنده است. جامعه جهانی باید با درایت و هوشیاری، به دنبال یافتن راهحلهایی برای این چالشها باشد که منافع همه طرفها را در نظر گرفته و به صلح و ثبات در منطقه کمک کند. علاوه بر این، موضوع گروگانگیری شهروندان خارجی توسط جمهوری اسلامی، همچنان یک مسئله جدی است که باید مورد توجه قرار گیرد و برای جلوگیری از تکرار چنین رویدادهایی، اقدامات لازم صورت پذیرد
