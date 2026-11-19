عبدالقادر المرتضی اعلام کرد بیش از ۵۲۰ اسیر اسرائیلی عفو شدند. ارتش یمن نیز عملیات موفق در مأرب و استقرار در باب‌المندب را گزارش داد.

عبدالقادر المرتضی ، سخنگوی کمیسیون اسرا و مفقودین یمن، امروز پنجشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۵ (۱۹ نوامبر ۲۰۲۴) خبر از آزادی جمعی گسترده‌ی اسرا داد. بر اساس بیانیه‌ی رسمی این مقام یمنی، در بازه‌ی زمانی کمتر از دو ماه، بیش از ۵۲۰ نفر از اسرا که در جریان درگیری‌ها دستگیر شده و سپس خود را تسلیم کرده بودند، مورد عفو ریاست‌جمهوری قرار گرفتند.

آزادسازی اسرای اسرائیلی در تعز و سامع

اسرای آزادی‌شده در جریان درگیری‌های اخیر در جبهه‌های "الصلو" و "سامع" در استان تعز، با هماهنگی نهادهای ذی‌ربط ارتش یمن، اقدام به تسلیم خود کردند. این افراد بر اساس فرمان عفو ریاست‌جمهوری یمن آزاد شدند و مسیر بازگشت به خانواده‌هایشان هموار شد. این اقدام بخشی از یک روند دیپلماتیک و انسانی است که در ماه‌های گذشته شکل گرفته و نشان‌دهنده‌ی تعهد یمن به رعایت اصول حقوقی در قبال اسرا است.

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هشدار رسمی اردوگاه‌های سعودی برای شهروندان یمن

عبدالقادر المرتضی در ادامه‌ی این بیانیه، هشدار جدی را به شهروندان یمنی که هم‌اکنون در صف ائتلاف سعودی قرار دارند، صادر کرد. وی صراحتاً از این افراد خواست که برای حفظ جان و امنیت خود، از فرصت عفو ارائه‌شده استفاده کرده و اردوگاه‌های سعودی را ترک کنند. این توصیه مستقیماً به خطرات جانی که حضور در صفوف مخالفان به رهبری عربستان سعودی ایجاد می‌کند، اشاره دارد و تلاش دارد تا از هزینه‌های انسانی بیشتر جلوگیری نماید.

پاکسازی نظامی استان مأرب و ضربات به مزدوران

در همین حال، یک منبع نظامی یمنی ساعتی پیش خبر از موفقیت عملیاتی ویژه در استان مأرب داد. نیروهای مسلح یمن در یک عملیات غافلگیرکننده در شرق منطقه "رغوان" در مأرب، چندین منطقه را از وجود نیروهای دشمن پاکسازی کردند. این عملیات دقیق با طراحی کمین‌های از پیش تعیین‌شده علیه مزدوران سعودی اجرا شد و منجر به محاصره و شکست آن‌ها گردید.

کشته و اسیر شدن فرماندهان وابسته به عربستان

بر اساس گزارش‌های تأییدشده‌ی منابع محلی، در جریان این درگیری‌های سخت، شماری از عناصر وابسته به عربستان سعودی کشته یا زخمی شدند. همچنین چندین فرمانده نظامی و تعدادی از نیروهای دیگر نیز اسیر ارتش یمن شدند. گزارش‌های اولیه حاکی از آن است که نیروهای باقی‌مانده‌ی مزدوران سعودی در پی این موفقیت عملیاتی، مجبور به فرار از صحنه درگیری شدند و عملاً کنترل منطقه از دست آنان خارج گردید.

تغییرات استراتژیک در تنگه باب‌المندب

علاوه بر تحولات نظامی در عمق خاک یمن، تغییرات مهمی در مواضع راهبردی نیز ثبت شده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که نیروهای انصارالله هم‌اکنون در مواضع تخلیه‌شده نزدیک تنگه باب‌المندب مستقر شده‌اند. این حرکت تاکتیکی کنترل بر یکی از حیاتی‌ترین نقاط دریایی جهان را برای نیروهای یمنی تثبیت کرده و پیامدهای ژئوپلیتیکی قابل‌توجهی برای تجارت جهانی دارد.