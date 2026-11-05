آزادی محمدحسین سپهری، سقوط قیمت نفت و حمله سایبری به بانک خون فرانسه

بازگشت معلم معترض به وکیل‌آباد مشهد، ریزش ۹ درصدی نفت برنت پس از انتخابات آمریکا و حمله هکرها به یخچال‌های خون در فرانسه، تحلیل رویدادهای کلیدی هفته.

محمدحسین سپهری ، معلم معترض اهل مشهد، چهارشنبه ۱۳ آبان‌ماه پس از تحمل بیش از سه سال حبس، از زندان وکیل‌آباد این شهر آزاد شد. تاریخ آزادی او در مستندات پرونده برای ۱۸ مهر ۱۴۰۵ تعیین شده بود، اما وقوع درگیری‌های درون‌زندان و تشکیل پرونده جدید برای او و جواد لعل‌محمدی، باعث تأخیر ۲۵ روزه در این تصمیم شد.

جزئیات بازداشت و محکومیت معلم معترض

سپهری در مهرماه ۱۴۰۲ توسط نیروهای امنیتی در مشهد بازداشت و به زندان وکیل‌آباد منتقل گردید. پرونده او در آبان‌ماه همان سال با اتهامات "اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور" و "فعالیت تبلیغی علیه نظام" به شعبه ۹۰۳ بازپرسی مشهد ارجاع شد. رسانه‌های حقوق بشری گزارش داده‌اند که او در دوران بازداشت با بلاتکلیفی قضایی طولانی‌مدت و محرومیت از دسترسی به وکیل انتخابی روبرو بوده است.

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دادگاه محمدحسین سپهری در خرداد ۱۴۰۳ در شعبه پنجم دادگاه انقلاب مشهد برگزار شد و او همراه با خواهر و برادرش، فاطمه و حسین سپهری، محاکمه گردید. دادگاه او را به اتهام "اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور" به پنج سال، "توهین به رهبری" به دو سال و "فعالیت تبلیغی علیه نظام" به یک سال حبس محکوم کرد. پس از اعلام خبر آزادی، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران ضمن استقبال از این اقدام، خواستار آزادی سایر زندانیان سیاسی و عقیدتی از جمله دیگر معلمان زندانی شده است.

سقوط قیمت نفت و استراتژی تحریم‌های آمریکا

قیمت جهانی نفت در معاملات روز چهارشنبه ۱۳ آبان با کاهش شدید مواجه شد و بهای هر بشکه نفت برنت با افت حدود ۹ درصدی به ۹۴ دلار و ۲۹ سنت رسید. این کاهش قیمت نسبت به روز گذشته بیش از ۹ دلار و نسبت به اوج ۱۱۸ دلاری خود در پایان اکتبر، نزدیک به ۲۵ دلار یا بیش از ۲۰ درصد کاهش نشان می‌دهد. نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با کاهش ۸.۳ درصدی در سطح ۸۸ دلار و ۱۲ سنت بسته شد.

علت اصلی این ریزش ارزیابی سرمایه‌گذاران از احتمال کاهش تنش‌های نظامی میان ایران و آمریکا، افزایش صادرات نفت خاورمیانه و اظهارات دونالد ترامپ است. ترامپ روز سه‌شنبه در گفت‌وگو با روزنامه فایننشال تایترز اعلام کرد که آمریکا برنامه فوری برای حمله به ایران ندارد و روز چهارشنبه پذیرفت که جنگ با ایران در شکست حزب جمهوری‌خواه در انتخابات میان‌دوره‌ای نقش داشته است.

همزمان، وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌های تازه‌ای علیه شبکه‌ای در هند و ترکیه وضع کرد. این وزارتخانه اعلام کرد که این شبکه که تحت مدیریت سونیل کومار شارما و همسرش جاسپریت پریتی شهید فعالیت می‌کند، برای کشتی‌های تحریم‌شده پرچم و گواهی جعلی فراهم می‌کرده است. شرکت فوگو گراند سرویسز در ترکیه نیز به دلیل حمایت از بخش هوانوردی ایران تحریم شد.

حمله سایبری به زیرساخت‌های حیاتی فرانسه

در اروپا، سازمان خون فرانسه (ای‌اِف‌اِس) روز چهارشنبه ۱۳ آبان تأیید کرد که سامانه‌های کنترل دمای یخچال‌های نگهداری خون در سه مرکز، هدف حمله سایبری قرار گرفته‌اند. هکرها تلاش کرده بودند دمای محفظه‌ها را که باید ۳۰ درجه زیر صفر باشد، به ۱۱۰ درجه برسانند. این در حالی است که سازمان خون فرانسه تأکید کرده هیچ نمونه خون یا پلاسمایی از دست نرفته و نگرانی بهداشتی وجود ندارد.

این حمله در ادامه مجموعه‌ای از حملات سایبری به یخچال‌های سوپرمارکت‌ها در ۱۰ کشور اروپایی است که منجر به خرابی مواد غذایی و نگرانی درباره امنیت زنجیره غذایی شده است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا این حملات را تهدیدی علیه امنیت غذایی بلوک دانسته و وزارت بهداشت فرانسه تحقیقات را برای شناسایی چگونگی وقوع حمله آغاز کرده است.

در زمینه‌ای دیگر، رضا شفاخواه، وکیل امیرحسین موسوی، فعال شبکه‌های اجتماعی با نام کاربری "جیمز بی‌دین"، از صدور حکم اعدام برای موکلش خبر داد. این اخبار همزمان با تحولات اقتصادی و امنیتی گسترده در سطح جهانی و منطقه‌ای، توجه‌ها را به وقایع آبان‌ماه جلب کرده است.