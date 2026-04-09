مریم اکبری منفرد، زندانی سیاسی، پس از ۱۷ سال حبس بدون مرخصی آزاد شد. در همین حال، حملات اسرائیل به لبنان، آتشبس ایران و آمریکا را تهدید میکند.
مریم اکبری منفرد ، زندان ی سیاسی که ۱۷ سال بدون حتی یک روز مرخصی در زندان به سر برده بود، سرانجام آزاد شد. عکسی از او در کنار اعضای خانوادهاش در روز چهارشنبه ۱۹ فروردین منتشر شد که این تصویر، خانم اکبری منفرد را برای اولین بار در خارج از دیوارهای زندان نشان میداد. خانم اکبری منفرد از جمله زندان یان سیاسی فعال در دوران جنبش سبز بود. وی دو روز پس از وقایع عاشورای سال ۸۸ در منزل مسکونی خود بازداشت شد. قاضی صلواتی او را به اتهام «محاربه» محاکمه و به ۱۵ سال حبس محکوم کرد.
در سال ۱۴۰۳، وکیل خانم اکبری منفرد از تشکیل دادگاهی دیگر برای وی و اضافه شدن دو سال حبس دیگر خبر داد، که اکنون با ورود به سال ۱۴۰۵، به نظر میرسد این دوره حبس نیز به اتمام رسیده است. خانم اکبری منفرد همواره خود را دادخواه اعدام چهار تن از اعضای خانوادهاش در جریان سرکوبهای خونین دهه ۶۰ معرفی میکند. او سالها پیش در نامهای سرگشاده نوشت: «عبدالرضا اکبریمنفرد در سن ۱۷ سالگی در سال ۱۳۵۹ به جرم پخش نشریه مجاهد دستگیر و به سه سال زندان محکوم شد. با وجود اینکه مدت محکومیتش را سپری کرده بود، مقامات قضایی از آزادی او خودداری کردند و در سال ۶۷ اعدام شد. رقیه اکبریمنفرد که در مراسم ختم برادرم در سال ۱۳۶۰ بازداشت و به ۸ سال زندان محکوم شده بود، در سال ۶۷ و در حالی که تنها یک سال به پایان دوره محکومیتش باقی مانده بود، اعدام شد.» شکایت مریم اکبریمنفرد در سال ۱۳۹۵، با هدف رسیدگی به پرونده اعدام و قتل چهار تن از خواهر و برادرانش، منجر به ممنوعالملاقاتی و تهدید او به «وخیمتر شدن وضعیتش در زندان» شد. این پرونده، گواهی بر رنج و محنت مضاعف زندانیان سیاسی در نظام قضایی ایران است.\از جمله دیگر زندانیانی که مانند مریم اکبری منفرد، مدتهای مدیدی را بدون بهرهمندی از مرخصی در زندان سپری کردهاند، میتوان به زینب جلالیان و علی ماسوری اشاره کرد. خانم جلالیان به اتهام همکاری با گروه پژاک، از ۱۹ سال پیش تا به امروز در زندان به سر میبرد و علی ماسوری نیز به اتهام همکاری با سازمان مجاهدین خلق، از ۲۶ سال پیش در زندان به سر میبرد. این موارد، تنها نمونههایی از وضعیت اسفبار زندانیان سیاسی در ایران هستند که حقوق اساسیشان به طور مکرر نقض شده و با محدودیتهای شدیدی در ارتباط با خانواده و برخورداری از حقوق ابتدایی، مواجه هستند. این موضوع، بار دیگر توجه جامعه جهانی را به وضعیت حقوق بشر در ایران جلب میکند و ضرورت رسیدگی به این موارد را بیش از پیش نمایان میسازد. آزادی مریم اکبری منفرد، هرچند خبر مسرتبخشی است، اما نمیتواند سایه سنگین نقض حقوق بشر در ایران را از بین ببرد و باید گامهای جدیتری در جهت تضمین حقوق زندانیان سیاسی و پایان دادن به سیاستهای سرکوبگرانه برداشته شود.\در تحولی دیگر، حملات سنگین اسرائیل به لبنان، آتشبس میان ایران و ایالات متحده آمریکا را تهدید میکند. این حملات، که در شرایط پرتنش منطقه صورت میگیرد، میتواند منجر به تشدید تنشها و افزایش درگیریها در منطقه شود. با توجه به روابط پیچیده و پرچالش میان ایران، آمریکا و اسرائیل، هرگونه بیثباتی و تنش در منطقه میتواند پیامدهای گستردهای داشته باشد. در این میان، نقش میانجیگران بینالمللی برای کاهش تنشها و جلوگیری از گسترش درگیریها حیاتی است. جامعه جهانی باید تلاشهای خود را برای حفظ صلح و ثبات در منطقه افزایش دهد و از هرگونه اقدامی که میتواند به تشدید تنشها منجر شود، خودداری کند. این وقایع نشاندهنده اهمیت دیپلماسی و مذاکره برای حل و فصل اختلافات و جلوگیری از بروز جنگ و درگیری در منطقه است
