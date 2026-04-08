مریم اکبری منفرد، زندانی سیاسی، پس از گذراندن ۱۷ سال حبس، از زندان قرچک ورامین آزاد شد. وکیل وی، حسین تاج، به جزئیات پرونده و موانعی که در طول دوران حبس برای وی ایجاد شده بود، پرداخت. وی همچنین به تشکیل پرونده جدید و تلاش برای توقیف اموال توسط ستاد اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی اشاره کرد.

حسین تاج ، وکیل دادگستری، در گفت‌وگو با «شرق» به وضعیت پرونده مریم اکبری منفرد ، زندانی سیاسی ، پرداخت و اعلام کرد: «خانم مریم اکبری منفرد ، امروز با پایان دوران ۱۷ ساله حبس، از زندان قرچک ورامین آزاد شد.» وی توضیح داد: «ابتدا، خانم اکبری منفرد به ۱۵ سال حبس محکوم شده بود. سپس، در طول دوران حبس، با اتهام نشر اکاذیب و تبلیغ علیه نظام، به ۲ سال حبس دیگر محکوم گردید. امروز، با اتمام این مدت، آزادی وی محقق شد.» تاج همچنین افزود: «خانم اکبری منفرد، دوران حبس خود را بدون حتی یک روز مرخصی سپری کرد.

» وی ادامه داد: «۱۵ سال حبس اولیه در زندان‌های اوین و سمنان سپری شد. سپس، برای گذراندن ۲ سال حبس دیگر، به زندان قرچک ورامین منتقل شد و تا لحظه آزادی در این زندان به سر برد.»\وکیل پرونده به موانعی که در طول دوران حبس برای خانم اکبری منفرد ایجاد شده بود، اشاره کرد. وی اظهار داشت: «متاسفانه، ممانعت از ملاقات حضوری وی با همسرش، از جمله مسائل ناراحت‌کننده‌ای بود که پیش آمد. علاوه بر این، دادگاه انقلاب سمنان حکمی مبنی بر ۲ سال حبس دیگر برای وی صادر کرد. این حکم بر اساس یک پاکت مهروموم شده صادر شده بود و متاسفانه، نه وکیل و نه موکل، هیچ اطلاعی از جزئیات آن نداشتند. این شرایط، پیچیدگی‌های بیشتری به پرونده افزود و نگرانی‌ها را افزایش داد.»\در ادامه، حسین تاج به تشکیل پرونده جدید برای خانم اکبری منفرد در دادگاه انقلاب اشاره کرد. وی همچنین به اقدامات احتمالی ستاد اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی اشاره کرد و گفت: «متاسفانه، ستاد اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، با استناد به این اصل، قصد توقیف اموال وی را داشت. این مسئله، نگرانی‌های جدی‌ای را برای خانواده و اطرافیان خانم اکبری منفرد به وجود آورد.» در پایان، تاج تاکید کرد که آزادی خانم اکبری منفرد، یک خبر خوشایند برای فعالان حقوق بشر و خانواده وی است و ابراز امیدواری کرد که این آزادی، آغازی برای بهبود وضعیت حقوق بشر در کشور باشد. وی همچنین خواستار توجه بیشتر به حقوق زندانیان سیاسی و تلاش برای آزادی دیگر زندانیان شد. بررسی وضعیت کنونی نشان می‌دهد که موانع متعددی بر سر راه زندانیان سیاسی وجود دارد و پیگیری حقوق آن‌ها، نیازمند تلاش و پیگیری مستمر از سوی وکلا، فعالان حقوق بشر و نهادهای ذیربط است.





SharghDaily / 🏆 1. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

مریم اکبری منفرد زندانی سیاسی آزادی حسین تاج حقوق بشر

United States Latest News, United States Headlines