آزار جنسی در محیط کار ایران؛ فشار اقتصادی و ضعف قوانین

گزارش جامع از تجربه زنان ایرانی در مواجهه با آزارهای محیط کار، نقش بیکاری در تحمل رفتارهای نامناسب و خلأهای قانونی موجود در نظام حقوقی کشور.

تجربه روزمره بسیاری از زنان شاغل در ایران، به جای پیشرفت شغلی، شامل مواجهه با پرسش‌های شخصی غیرمرتبط، شوخی‌های جنسی در جلسات کاری و صمیمیت‌های خارج از چارچوب حرفه‌ای است. این رفتارها که بخشی از واقعیت‌های تلخ محیط کار محسوب می‌شوند، توسط زنان شاغل به عنوان ابزارهای فشار روانی توصیف شده‌اند.

فشار اقتصادی و ناچار بودن به سکوت

تحلیل‌های میدانی نشان می‌دهد که افزایش شدید فشارهای مالی و بحران حاکم بر بازار کار، عامل اصلی اجبار زنان به تحمل این رفتارهای نامناسب شده است. اکثر روایت‌ها حاکی از آن است که زنان برای کسب درآمد و تأمین معاش، خود را مجبور به پذیرش شرایطی می‌بینند که در غیر این صورت قابل قبول نیست. در برخی موارد، ترس از بیکاری باعث می‌شود زنان حتی در مصاحبه‌های کاری نیز حاضر شوند تا فقط شغلی برای ایجاد درآمد پیدا کنند.

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این پدیده اگرچه در سال‌های گذشته منجر به شکل‌گیری فضاهای اشتراک تجربه در شبکه‌های اجتماعی شد، اما همچنان کمبود آمار رسمی و معتبر از گستردگی این مشکل در ایران، مانع از بررسی دقیق و سیاست‌گذاری مؤثر می‌شود. عدم وجود تعریف مشخص در قوانین کار و پیچیدگی‌های اثبات جرم در قوانین کیفری، وضعیت را برای قربانیان دشوارتر کرده است.

روایت‌های عینی از همکاران و مدیران

"معصومه"، کارشناس منابع انسانی در یک شرکت زیرمجموعه بانکی دولتی، از تجربیات خود پرده برمی‌دارد. او توضیح می‌دهد که پس از چند ماه بیکاری، به دلیل نیاز مالی مجبور به پذیرش شغل شد. مدیر مجموعه که ظاهری خوش‌برخورد داشت، پس از چند روز شروع به انجام آزارهای کلامی کرد. این مدیر با گذاشتن جلسات خصوصی با خانم‌های هم‌سن و متأهل، داستان‌هایی با محتوای جنسی بدون ارتباط با کار تعریف می‌کرد. معصومه بیان می‌کند که تنها به خاطر حقوق پایان ماه، توان استعفای فوری را نداشت و در نهایت پس از انتقال شکایت به حراست، ماه همان سال استعفا داد.

در مورد دیگر، "سمیه"، دانشجوی ترم سوم، فرآیند استخدام را با درخواست‌های غیرحرفه‌ای روبرو دید. پس از تماس اولیه و ارسال اطلاعات بیشتر در تلگرام، فرد مقابل در پیام بعدی خواستار ارسال عکس قدی شد. سمیه بلافاصله ارتباط را قطع کرد و این تجربه باعث ایجاد استرس شدید در فرآیندهای بعدی مصاحبه برای او شد. این رخداد نشان‌دهنده تغییر ماهیت تعاملات حرفه‌ای به سمت سوگیری‌های جنسی است.

"مهناز"، زن ۴۰ ساله فعال در حوزه خدمات منزل، از درخواست عکس و شرط حضور در شب‌های کاری توسط صاحبکاران یا نمایندگان آن‌ها گزارش داده است. او اشاره می‌کند که برخی افراد به دلیل نوع شغل او، شخصیت او را نادیده گرفته و با زبان نامناسب برخورد می‌کنند. مهناز خاطرنشان می‌سازد که کمبود کار در خانه‌ها، او را مجبور به پذیرش چنین شرایطی در گذشته کرده و اکنون نیز گاهی با چنین حرف‌هایی روبرو می‌شود.

"ترانه"، متخصص تولید محتوا، از تجربه سه ماه اخیر خود در یک شرکت جدید صحبت می‌کند. اضافه شدن همکار مردی ۴۰ ساله (۱۵ سال بزرگتر) که وظیفه تأیید نهایی کارها را داشت، شرایط را متحول کرد. این فرد با شوخی‌های مداوم و پیام‌های بعد از ساعت کاری، فضای امن شغلی را مخدوش کرد. ترانه بیان می‌کند که نیاز مبرم به درآمد و نداشتن جسارت برای شکایت به مدیر ارشد، او را در بدترین روزهای کاری قرار داده است.

آمار جهانی و خلأهای ساختاری در ایران

گسترده بودن این پدیده تنها مختص ایران نیست و ابعاد جهانی دارد. طبق تازه‌ترین آمارهای سازمان جهانی کار، ۲۲.۸ درصد از شاغلان جهان خشونت و آزار را تجربه کرده‌اند که بخش عمده‌ای از آن مربوط به آزار جنسی است. این آمار هشداردهنده نشان می‌دهد که مکانیزم‌های کنترلی در سطح جهانی نیز با چالش‌های جدی روبرو هستند.

در داخل ایران، با وجود روایت‌های متعدد که ناامنی روانی را برای زنان شاغل به همراه داشته، قوانین فعلی کار هیچ تعریف مشخصی از مرزهای رفتار حرفه‌ای ارائه نداده‌اند. پیچیدگی‌های اثبات ادعا در مراجع قضایی و نبود آمار رسمی و قابل اتکا، باعث شده است که این موضوع به صورت سیستماتیک بررسی نشود. نتیجه این وضعیت، تداوم فرهنگ سکوت و تحمیل هزینه‌های روانی سنگین به زنانی است که به دلایل اقتصادی راه دیگری جز تحمل ندارند.