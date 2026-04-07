آزادی زوج فرانسوی زندانی در ایران پس از سه سال

یک زوج فرانسوی که به اتهام جاسوسی در ایران زندانی بودند، آزاد و در حال بازگشت به فرانسه هستند. این خبر در حالی منتشر می‌شود که تنش‌ها در خاورمیانه افزایش یافته و روابط بین‌المللی پیچیده‌تر شده است.

امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه ، اعلام کرد که یک زوج فرانسوی که بیش از سه سال را به اتهام جاسوسی در زندان‌های ایران گذرانده بودند، در حال بازگشت به کشورشان هستند. سسیل کوهلر، ۴۱ ساله، و ژاک پاری، ۷۲ ساله، در جریان یک سفر گردشگری در ماه مه ۲۰۲۲ بازداشت شدند، بنابر اتهاماتی که فرانسه آن‌ها را بی‌اساس دانسته است. این دو در زندان اوین تهران نگهداری می‌شدند. آن‌ها در ماه نوامبر آزاد شدند، اما از آن زمان تاکنون در اقامت اجباری در سفارت فرانسه در تهران به سر می‌بردند.

آقای مکرون روز سه‌شنبه در شبکه ایکس نوشت: «این موضوع برای همه ما و به‌ویژه خانواده‌های آن‌ها مایه آسودگی است.» وی همچنین از عمان به‌خاطر «تلاش‌های میانجی‌گرانه» قدردانی کرد. یک منبع در وزارت امور خارجه فرانسه به خبرگزاری فرانسه گفت این زوج بامداد سه‌شنبه در یک کاروان دیپلماتیک به همراه سفیر فرانسه، ایران را ترک کرده و به کشور همسایه، جمهوری آذربایجان، منتقل شده‌اند. ژان نوئل بارو، بدون ارائه جزئیات بیشتر درباره مسیر حرکت آن‌ها، گفت این زوج «سرانجام آزاد شده‌اند» و اعلام کرد با آن‌ها تماس تلفنی داشته است. وی افزود: «آن‌ها از احساسات و شادی خود برای دیدار دوباره با کشور و نزدیکانشان به من گفتند.» آن لور پاری، دختر ژاک پاری، نیز به این خبرگزاری گفت: «ما در انتظار بازگشت آن‌ها به فرانسه هستیم تا بتوانیم آن‌ها را در آغوش بگیریم.»\قوه قضائیه ایران در مهر ماه سال گذشته اعلام کرده بود دادگاه انقلاب تهران این دو شهروند فرانسوی زندانی را در مجموع به بیش از ۳۰ سال حبس محکوم کرده است. براساس کیفرخواست، این دو شهروند به «جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی فرانسه، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» متهم شده بودند. «همکاری اطلاعاتی» با اسرائیل از دیگر اتهامات این دو نفر اعلام شده بود. در کیفرخواست این پرونده تاریخ بازداشت این دو ۱۸ اسفند سال ۱۴۰۱ اعلام شده بود. در ماه اکتبر سال گذشته، دادگاه ژاک پاری را به ۱۷ سال و سسیل کوهلر را به ۲۰ سال زندان به اتهام جاسوسی برای فرانسه و اسرائیل محکوم کرد. آزادی این دو پس از آن صورت گرفت که عباس عراقچی اعلام کرد توافقی برای تبادل بازداشت‌شدگان فرانسوی با یک زن ایرانی به نام مهدیه اسفندیاری در آستانه نهایی شدن است. مقام‌های ایرانی در آن زمان گفتند که کوهلر و پاری می‌توانند در چارچوب این توافق آزاد شوند، اما دولت فرانسه وجود چنین توافقی را تایید نکرد. خانم اسفندیاری در ماه فوریه به اتهام تمجید از تروریسم در پست‌های شبکه‌های اجتماعی محکوم شده بود. مقام‌های ایرانی بارها اعلام کرده‌اند که او از زمان بازداشتش در فرانسه در فوریه ۲۰۲۵ به‌طور ناعادلانه در بازداشت بوده است. وکیل خانم اسفندیاری روز سه‌شنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که حبس خانگی موکلش در فرانسه با خروج دو فرانسوی زندانی از ایران پایان یافته است. خبرگزاری دولتی ایرنا نیز گزارش داد که آزادی این دو نفر بخشی از یک توافق میان فرانسه و ایران بوده که شامل آزادی کامل مهدیه اسفندیاری نیز می‌شود. دولت فرانسه درباره جزئیات این توافق اظهارنظری نکرده، اما ژان نوئل بارو از «تلاش‌های بلندمدت» تیم‌های وزارت خارجه برای «دستیابی به این نتیجه» سخن گفت. وی افزود: «از سفیر و کارکنان خود در تهران که در شرایط بسیار دشوار امنیت شهروندان ما و خروج امن آن‌ها از ایران را تضمین کردند، سپاسگزاریم.»\آزادی این شهروندان فرانسوی در حالی صورت می‌گیرد که جنگ در خاورمیانه همچنان ادامه دارد؛ درگیری‌ای که از اواخر فوریه و با حملات گسترده آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شد. تهران در پاسخ، حملاتی را علیه اسرائیل و کشورهای متحد آمریکا در خلیج فارس انجام داده و درگیری‌ها به سرعت گسترش یافته و به لبنان نیز کشیده شده است؛ به‌طوری‌که تلفات و خسارات در همه طرف‌ها رو به افزایش است. فرانسه و برخی کشورهای اروپایی از بخشی از عملیات آمریکا در منطقه حمایت کرده‌اند، اما تاکنون از ورود مستقیم به این درگیری خودداری کرده‌اند. این رویداد همزمان با تنش‌های فزاینده در منطقه رخ داده که می‌تواند بر روابط بین‌المللی و امنیت جهانی تأثیرگذار باشد. تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش و حل و فصل این منازعات از اهمیت بالایی برخوردار است. بازگشت این زوج فرانسوی می‌تواند گامی مثبت در جهت بهبود روابط بین فرانسه و ایران باشد، هرچند چالش‌های اساسی همچنان باقی است





