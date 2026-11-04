آزادی محمدحسین سپهری پس از سه سال حبس در مشهد

محمدحسین سپهری، زندانی سیاسی، پس از تحمل بیش از سه سال حبس در زندان وکیل‌آباد مشهد آزاد شد. خبر آزادی او توسط برادرش منتشر و جزئیات محکومیت‌های سنگین او فاش گردید.

محمدحسین سپهری ، زندانی سیاسی که سابقه‌ای طولانی از بازداشت‌ها و محکومیت‌های قضایی را در پرونده خود دارد، سرانجام روز چهارشنبه ۱۳ آبان ماه از زندان وکیل‌آباد در شهر مشهد آزاد شد. این خبر پس از تحمل بیش از سه سال حبس فیزیکی و دوره‌های بلاتکلیفی قضایی منتشر شده و نشان‌دهنده پایان یک فصل طولانی در پرونده این فعال حقوقی و معلم سابق است. برادرش با تایید این خبر، زمان دقیق رهایی او را اعلام کرده است.

جزئیات بازداشت و روند محکومیت‌های قضایی

پرونده قضایی محمدحسین سپهری از مهرماه سال ۱۴۰۲ آغاز شد، زمانی که نیروهای امنیتی او را در مشهد دستگیر و به زندان وکیل‌آباد منتقل کردند. این زندانی سیاسی در آبان ماه همان سال، پرونده‌اش با اتهامات سنگینی از جمله "اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور" و "فعالیت تبلیغی علیه نظام" به شعبه ۹۰۳ بازپرسی مشهد ارجاع گردید. در دوران بازداشت اولیه، گزارش‌های قبلی حاکی از آن بود که او مدتی طولانی در بلاتکلیفی قضایی سپری کرده و از دسترسی به وکیل مدافع انتخابی خود محروم بوده است.

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رسیدگی به پرونده اصلی در خردادماه ۱۴۰۳ و در شعبه پنجم دادگاه انقلاب مشهد تحت ریاست قاضی حسین یزدان‌خواه انجام شد. در این دادگاه، محمدحسین سپهری به همراه خواهر و برادرش، فاطمه سپهری و حسین سپهری، محاکمه شدند. دادگاه او را به اتهام "اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور" به پنج سال، "توهین به رهبری" به دو سال و "فعالیت تبلیغی علیه نظام" به یک سال حبس محکوم کرد که مجموع این احکام به هشت سال زندان می‌رسید.

افزایش اشد مجازات در پرونده‌های متوالی

وضعیت حقوقی محمدحسین سپهری تنها به پرونده اولیه محدود نمی‌شد و در اسفندماه ۱۴۰۳، حکم جدیدی در پرونده‌ای جداگانه صادر شد. این پرونده جدید مرتبط با انتشار نامه‌ای از داخل زندان بود که منجر به محکومیت او به اتهام "توهین به رهبری" به مدت دو سال و شش ماه و "فعالیت تبلیغی علیه نظام" به یک سال و سه ماه حبس شد.

با صدور این حکم جدید، مجموع محکومیت‌های او در دو پرونده جداگانه به ۱۱ سال و ۹ ماه زندان افزایش یافت. این افزایش قابل توجه در مدت زمان حبس، نشان‌دهنده پیچیدگی‌های پرونده قضایی او و برخورد شدید سیستم قضایی با متهمین این نوع اتهامات است. همچنین در دوران حبس، حکم اخراج او از وزارت آموزش و پرورش نیز اجرا شد که منجر به قطع رسمی شغل سابق وی گردید.

تایید آزادی و پیشینه بازداشت‌های قبلی

اصغر سپهری، برادر محمدحسین سپهری، با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی خبر آزادی او را رسما اعلام کرد. او در این پیام نوشت که برادرش سرانجام پس از بیش از سه سال حبس در بازداشتگاه‌های مختلف از زندان رها شده است. این تاییدیه برادر او، صحت گزارش‌های منتشر شده درباره رهایی زندانی سیاسی را در تاریخ ۱۳ آبان قطعی کرد.

محمدحسین سپهری پیش از بازداشت اخیر، سابقه‌ای طولانی از حبس در پرونده‌های مختلف را تجربه کرده بود. او هشتم خردادماه سال ۱۴۰۲، پس از تحمل حدود چهار سال حبس، برای بار اول از زندان وکیل‌آباد مشهد آزاد شده بود. با این حال، تنها چند ماه پس از آزادی، او مجدداً بازداشت شد که این چرخه مکرر بازداشت و رهایی، فشارهای روانی و جسمی زیادی را بر او تحمیل کرده بود.

پیامدهای آزادی و وضعیت کنونی خانواده سپهری

آزادی محمدحسین سپهری پس از گذراندن یک سوم از دوران طولانی محکومیتش، اتفاق مهمی برای خانواده او و پیگیران پرونده‌های مشابه است. او در کنار خواهر و برادرش فاطمه و حسین سپهری، تحت نظارت شدید قضایی قرار داشتند و همزمان بودن محاکمه و حکم دادن به هر سه نفر، توجه زیادی را به وضعیت حقوقی این خانواده معطوف کرده بود. آزادی او می‌تواند گامی در جهت کاهش فشار بر خانواده سپهری باشد.

با وجود آزادی فیزیکی، محمدحسین سپهری همچنان با محدودیت‌های شغلی ناشی از حکم اخراج از وزارت آموزش و پرورش و سابقه کیفری سنگین ۱۱ سال و ۹ ماهه روبروست. وضعیت آینده او و امکان استفاده از آزادی مشروط یا عفو در پرونده‌های دیگر، همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. تمرکز اکنون بر بازگشت به زندگی عادی و مدیریت پیامدهای حقوقی این مدت طولانی حبس است.