آرنه اشلوت در آستانه اخراج از لیورپول؛ آندونی ایرائولا گزینه اصلی جانشینی

لیورپول پس از فصل ناامیدکننده 2025-26 و کسب رتبه پنجم در لیگ برتر، تصمیم به اخراج آرنه اشلوت گرفته است. آندونی ایرائولا به عنوان جانشین اصلی مطرح شده و محمد صلاح نیز با انتقاد از سبک بازی تیم، فشار را افزایش داده است.
در روزهای پایانی فصل 2026-2025، خبرهای داغی از آنفیلد به گوش میرسد. لیورپول که با هدایت آرنه اشلوت ، سرمربی هلندی خود، فصل گذشته موفق به کسب یک قهرمانی غیرمنتظره در لیگ برتر شده بود، اکنون در آستانه جدایی از این مربی قرار دارد.
عملکرد ضعیف تیم در این فصل، به ویژه دفاع از عنوان قهرمانی، باعث نارضایتی شدید مدیران و هواداران شده است. تیم مرسیسایدی در نهایت با رتبه پنجم در جدول لیگ برتر به کار خود پایان داد و تنها با یک تساوی ۱-۱ مقابل برنتفورد در روز پایانی، توانست سهمیه لیگ قهرمانان اروپا را قطعی کند.
این در حالی است که باشگاه در تابستان گذشته رکوردشکنی در نقلوانتقالات با هزینه ۴۱۵ میلیون پوندی انجام داد و انتظار میرفت تیمی قدرتمندتر به میدان بیاید. فابریتزیو رومانو، خبرنگار سرشناس نقلوانتقالات، گزارش داده است که این مربی ۴۷ ساله پس از ارزیابیهای پایان فصل، از سمت خود برکنار خواهد شد. اشلوت که جانشین اسطوره آنفیلد، یورگن کلوپ، شده بود، در اولین فصل حضورش عملکردی درخشان داشت و توانست لیورپول را به قهرمانی برساند.
اما در فصل دوم، تیم او نتوانست انتظارات را برآورده کند و از همان ابتدا با مصدومیتهای متعدد و عدم هماهنگی بازیکنان جدید دست و پنجه نرم کرد. سبک بازی لیورپول نیز مورد انتقاد قرار گرفت و زمزمههایی درباره رابطه سرد اشلوت با برخی ستارهها، به ویژه محمد صلاح، به گوش میرسید. صلاح در پستی در شبکههای اجتماعی از سبک بازی تیم انتقاد کرد و این اقدام او موجی از واکنشها را به دنبال داشت.
پل اسکولز، اسطوره منچستریونایتد، با اشاره به دوران الکس فرگوسن گفت که اگر فرگوسن بود، صلاح را به دلیل چنین اظهارنظری از تیم اخراج میکرد. در لیگ قهرمانان اروپا نیز لیورپول نتوانست درخشش دوره کلوپ را تکرار کند و در مراحل یکهشتم و یکچهارم نهایی مقابل پاری سن ژرمن شکست خورد و حذف شد. این ناکامیها فشار را بر اشلوت دوچندان کرد.
اکنون مدیران باشگاه به دنبال یک تغییر رویکرد هستند و آندونی ایرائولا، سرمربی سابق بورنموث، به عنوان گزینه اصلی جانشینی مطرح شده است. ایرائولا با بورنموث عملکرد خوبی داشت و این تیم را به لیگ اروپا رساند. سبک جذاب و هجومی او مورد توجه قرار گرفته است، اما برخی کارشناسان معتقدند که او تجربه کافی برای هدایت باشگاهی به بزرگی لیورپول را ندارد.
ژابی آلونسو که هواداران او را به عنوان جانشین رویایی کلوپ میدیدند، به چلسی پیوست و حالا نگاهها به ایرائولا دوخته شده است. باید دید در روزهای آینده چه تصمیمی از سوی باشگاه اتخاذ خواهد شد و آیا اشلوت فرصت دیگری خواهد یافت یا خیر. این تحولات نشان میدهد که دنیای فوتبال همواره پر از فراز و نشیب است و هیچ موفقیتی تضمینکننده آینده نیست
