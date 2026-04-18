آرمان اتحاد در دل نسل امیرمحمدها؛ پیامی از بهشت

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در روایتی تلخ از دیدار با خانواده شهید امیر محمد نظری، نوجوان ۱۷ سالهای که آرزوی اتحاد و درک متقابل در میان همسالان خود را داشت، بر زنده بودن آرمان اتحاد در نسل جوان تأکید کرد.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، در مطلبی که برای «اعتماد آنلاین» منتشر کرده، روایتی تلخ و تأملبرانگیز از دیدار با خانواده شهید امیرمحمد نظری، نوجوانی ۱۷ ساله که در هنرستان فنی هفتم تیر تهران تحصیل میکرد، ارائه داده است. وی در این یادداشت به پیوند میان وزارت کار، صاحبان کسب و کار و هنرستانها در قالب طرحی به نام «همنوا» اشاره کرده است؛ طرحی که با هدف ارتقاء آموزشهای فنی و حرفهای و ایجاد ارتباط با انجمنهای صنعتی نظیر انجمن پلیمر شکل گرفته است.
میدری به نقل از همکارانش که به دیدار خانواده این شهید رفتند، صحنههایی از غم عمیق پدر و مادر را ترسیم میکند. مادر شهید نظری از آخرین مکالمات خود با فرزندش میگوید: «ساعت چهار صبح به خانه آمد و گفت که پهبادها دارند ایست بازرسیها را میزنند به ما هم گفتهاند که جابجا بشوید، شاید امروز ایست و بازرسی ما را بزنند و شهید بشوم.» او در ادامه از دلنگرانیهای فرزندش پرده برمیدارد: «گفتم نگو این چه حرفی است میزنی. روز قبلش به سلمانی رفته بود. همه اش از شهادت صحبت میکرد. دیروز میگفت اگر زنده ماندم با چند تا از همکلاسیهایم باید صحبت کنم آنها اشتباه کردند آنها دشمن را نمیشناسند، از همکلاسیهایی میگفت که در تظاهرات دی ماه شرکت کرده بودند.» این نقل قول نشاندهنده دغدغه عمیق امیر محمد نسبت به درک متقابل و تلاش برای پر کردن شکافها حتی در میان همسالان خود است. او آرزو داشت پس از بازگشایی مدارس، با همکلاسیهایی که در مسیر اشتباهی قرار گرفته بودند، صحبت کند و مانع از تداوم این شکاف شود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه، این دغدغه و آرزوی اتحاد را به تجربه نسل خود پیوند میزند. او خود را در سن هفده سالگی درگیر جنگی میبیند که در آن آرزوی اتحاد از طریق گفت و گو با مخالفان وجود داشته است. نسل او پس از انقلاب همواره در پی بازگشت به دوره یکدلی و اتحاد سال ۵۷ بوده است؛ انقلابی که در ابتدا همه دست در دست هم داشتند اما پس از آن از هم جدا شدند. این جدایی، چه عامدانه و چه ناخواسته، همواره دغدغه نسل او بوده و تلاش برای پر کردن شکافهای سیاسی و اجتماعی، شکاف میان همکلاسیها، همسایگان و بعدها میان جناحهای سیاسی، همواره مسیری دردناک و آرزومندانه بوده است. این شکافها، به گفته میدری، دل همه را به درد آورده و نسل او همچنان در آرزوی برادری و اتحاد به سر میبرد. اما نکته تأثیرگذار در این روایت، یادآوری امیر محمد است که این آرمان والا، یعنی اتحاد و استقلال، مختص نسلهای گذشته نیست و همچنان در دل نسل نوجوان امروز، در دل نوجوانانی چون امیر محمد، شعلهور است. این نوجوان شهید، با آرزوی صحبت با همکلاسیهای خود و تلاش برای درک متقابل، نشان میدهد که آرمان وحدت و همدلی، همچنان زنده و پویا در میان نسل جوان جاری است. یاد و خاطره امیر محمد نظری، فراتر از یک تراژدی فردی، یادآوری مهمی است از اینکه نسل امروز نیز در پی ساختن جامعهای متحد و یکپارچه است و این آرمان، با وجود تلخیها و شکافهای موجود، همچنان چراغ راه آینده است. تلاش برای درک متقابل، گفت و گو و پر کردن فاصلهها، نه تنها دغدغه نسلهای پیشین، بلکه آرزوی مشترک و حیاتی نسل امروز نیز محسوب میشود. این یادداشت، تلنگری است بر اهمیت ترویج فرهنگ گفتگو، همدلی و درک متقابل در جامعه، به ویژه در میان جوانان، تا از تکرار حوادث تلخ و از دست رفتن سرمایههای ارزشمند انسانی جلوگیری شود. طرح «همنوا» نیز به عنوان یک اقدام عملی در جهت پیوند آموزش و صنعت، میتواند گامی مؤثر در جهت ایجاد فرصتهای مشترک و کاهش شکافهای اجتماعی باشد
