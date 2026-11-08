تحلیل هزینه‌های اسکی در ۲۶۵ پیست اروپا نشان می‌دهد ۹ مقصد ارزان در فرانسه هستند، در حالی که سوئیس و ایتالیا گران‌ترین‌ها را تشکیل می‌دهند.

مطالعه جدید پلتفرم جست‌وجوی اقامتگاه‌های تعطیلات Holidu نشان می‌دهد که ۹ مورد از ۱۰ مقصد ارزان اسکی در اروپا در کشور فرانسه قرار دارند. این تحلیل که بر اساس بررسی قیمت‌ها در ۲۶۵ پیست اسکی معتبر انجام شده است، شکاف قابل توجهی بین هزینه‌های سفر در پایتخت‌های زمستانی فرانسه و مقاصد لوکس مانند سوئیس و ایتالیا را آشکار می‌سازد.

روش‌شناسی تحلیل قیمت‌های اسکی

Holidu شاخص قیمت پیست‌های اسکی خود را برای فصل ۲۰۲۶-۲۰۲۷ منتشر کرده است تا مسافران را در انتخاب مقاصد اقتصادی یاری کند. این شاخص قیمت‌ها را در ۲۶۵ پیست اسکی که دست‌کم ۲۰ کیلومتر مسیر دارند، بررسی می‌کند و برای تحلیل قیمت هر مقصد، قیمت میانه اجاره اقامتگاه به ازای هر نفر در هر شب را استخراج کرده است.

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دوره‌های سفر مورد بررسی شامل فصل پرتقاضا از ۲۱ تا ۲۷ دسامبر ۲۰۲۶ و فصل کم‌تقاضا از ۲۲ تا ۲۸ مارس ۲۰۲۷ است. همچنین قیمت کارت یک‌روزه تله‌اسکی برای بزرگسالان اضافه شده و هزینه روزانه هر نفر از جمع قیمت اقامت و کارت تله‌اسکی محاسبه می‌شود.

رهبری فرانسه در مقاصد ارزان‌قیمت

نتایج نشان می‌دهد Realon, France با هزینه روزانه ۴۲.۹۵ یورو ارزان‌ترین مقصد است و Rubion le Bois نیز با هزینه ۴۰.۵۰ یورو در روز جایگاه بسیار مطلوبی دارد. Rubion le Bois تنها حدود یک ساعت با شهر نیس فاصله دارد و در ناحیه آلپ-ماریتیم قرار دارد. این پیست ۳۰ کیلومتر مسیر دارد و کارت تله‌اسکی آن ۲۰ یورو است.

Realon در منطقه اوت-آلپ واقع شده و ۳۰ کیلومتر پیست اسکی دارد. اقامتگاه‌های آن در فصل کم‌تقاضا تنها ۱۳ یورو هزینه دارند و کارت تله‌اسکی در فصل کم‌تقاضا ۲۴ یورو و در فصل پرتقاضا ۲۹.۹۰ یورو است. Le Muraz و Lans en Vercors نیز با هزینه‌های ۵۱.۵۰ و ۵۴.۹۸ یورو در روز در رده‌های بعدی قرار دارند.

تجربه اسکی در کوه‌های آلپ فرانسه

Gresse en Vercors با هزینه روزانه ۴۹.۰۰ یورو سومین گزینه ارزان است و تنها ۴۵ دقیقه با گرونوبل فاصله دارد. این مقصد در قلب پارک طبیعی منطقه‌ای ورکور واقع شده و ۲۰ کیلومتر پیست اسکی دارد. کارت تله‌اسکی آن ۲۳ تا ۲۷ یورو و اقامت آن ۱۷ تا ۳۱ یورو است. این پیست ۵۰ کیلومتر مسیر نوردیک برای گشت‌وگذار دارد.

Chabouillon و Saint-Leger-les-Mélèzes نیز با هزینه‌های ۵۵.۲۰ و ۵۷.۵۰ یورو در روز در میان ۱۰ مقصد اول هستند. Saint-Leger-les-Mélèazes ۲۴ کیلومتر پیست دارد و Chabouillon ۴۰ کیلومتر مسیر اسکی را ارائه می‌دهد. این اعداد نشان می‌دهد که فرانسه گزینه‌های متنوع و مقرون‌به‌صرفه‌ای دارد.

گران‌ترین مقاصد اسکی در اروپا

در مقابل، ایتالیا و سوئیس گران‌ترین مقاصد را تشکیل می‌دهند. Cortina d'Ampezzo, Italy با هزینه روزانه ۲۹۰.۵۰ یلو گران‌ترین است و این مقصد پس از میزبانی المپیک زمستانی ۲۰۲۶ توجه بیشتری را جلب کرده است. این مقصد ۱۲۰ کیلومتر پیست اسکی دارد و ایتالیا چهار مورد از ۱۰ جایگاه گران را در اختیار دارد.

Zermatt, Switzerland با هزینه ۳۰۳.۸۶ یورو در روز در صدر فهرست گران‌ترین‌ها قرار دارد. این پیست ۲۰۰ کیلومتر مسیر دارد و کارت تله‌اسکی آن ۱۱۱.۲۸ یورو و اقامت آن ۲۴۴ یورو است. سانت موریتس نیز با ۲۶۳.۹۹ یورو در روز و اوبرتاورن با ۲۴۶.۰۰ یورو در روز در رده‌های بعدی هستند.