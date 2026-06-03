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آرایش تبیین قانون اساسی و کارآمدی نظام جمهوری اسلامی برای اقشار مختلف

سیاست داخلی News

آرایش تبیین قانون اساسی و کارآمدی نظام جمهوری اسلامی برای اقشار مختلف
شورای نگهبانقانون اساسیکارآمدی نظام
📆6/3/2026 12:56 PM
📰EtemadOnline
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رئیس و سخنگوی پژوهشکده شورای نگهبان در مراسم رونمایی از چهار اثر جدید، بر لزوم ترویج و تبیین قانون اساسی و کارآمدی نظام برای دانشجویان، جوانان و کودکان تأکید کردند و از سابقه شفافیت شورا و رشد ۳۰ درصدی انتشارات در سال ۱۴۰۴ خبر دادند.

رئیس پژوهشکده شورای نگهبان در تشریح اهداف و فعالیت‌های این نهاد تأکید کرد که ترویج و تبیین قانون اساسی و کارآمدی نظام جمهوری اسلامی باید به طور جدی برای اقشار مختلف از جمله دانشجویان، جوانان و کودکان در دستور کار قرار گیرد.

در مراسم رونمایی از چهار اثر جدید مرتبط با گزارش استدلال‌های نظرات شورای نگهبان، عباسعلی کدخدایی، رئیس این پژوهشکده و عضو حقوقدان شورای، با وعظ به اهمیت فراتر رفتن از نگاه صرفاً اداری در کلیه فعالیت‌های مرتبط با انقلاب اسلامی، گفت: ما باید از امام و رهبر شهید بیاموزیم که تنها با نگاه اداری نباید انجام وظیفه کنیم و باید عمرمان را در راه خدمت به نظام وقف نماییم. وی با اشاره به آخرین دیدار اعضای شورای نگهبان با رهبر انقلاب در اواخر سال ۱۴۰۲ اعلام کرد: ایشان پس از مشاهده آثار پژوهشکده، ضمن تمجید از اقدامات محققان جوان این مجموعه، بر لزوم وصول این آثار به افراد و مجامع علمی و علمای دینی تأکید کردند.

کدخدایی با تاکید بر اینکه در حوزه حقوق عمومی و اساسی尽管如此 خلاءهای بسیاری وجود دارد، خواستار intensify تلاش‌ها برای تبیین مبانی نظام به گونه‌ای است که جامعه پذیرا باشد. هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان نیز در این نشست با اشاره به سابقه شفافیت این شورا، بیان کرد: اگر چند سالی است موضوع شفافیت دستگاه‌ها مطرح شده، شورای نگهبان از سال‌ها قبل و بدون الزامات قانونی با توصیه‌ها و تأکیدات رهبری به سمت انتشار مباحث خود رفته و پیشگام عرصه شفافیت بوده است.

وی افزود: نمایندگان مجلس، مجامع دانشگاهی و نخبگانی که با نظرات شورای مواجهه می‌شوند، از این کتب استقبال خواهند کرد و انتشار گزارش‌ها در قالب کتاب به ماندگاری آن‌ها کمک می‌کند. محمد سلیمانی، مدیر انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان، در گزارش خود گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان آن ۴۸ اثر چاپ اول منتشر شده که ۳۰ درصد افزایش نسبت به سال قبل دارد.

اقدامات جدید پژوهشکده شامل چاپ ۷ اثر به زبان‌های خارجی (انگلیسی، روسی، فرانسوی و عربی)، تولید ۵ اثر در حوزه کودک و نوجوان و انتشار ۱۱ اثر در زمینه مشروح موضوعی مذاکرات شورای نگهبان است

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شورای نگهبان قانون اساسی کارآمدی نظام ترویج تاریخچه انتشارات ش文稿

 

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