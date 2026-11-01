آرامکو غارهای سنگاپور را برای ذخیره نفت خام انتخاب کرد

شرکت نفتی آرامکو عربستان در حال نهایی‌سازی توافق با سنگاپور برای ذخیره بخشی از نفت خود در غارهای صخره‌ای است تا زنجیره تامین خود را تقویت کند.

شرکت نفتی آرامکو عربستان در حال نهایی‌سازی توافقی مهم با نهادهای انرژی سنگاپور است تا بخشی از نفت خام خود را در غارهای صخری "جورونگ" ذخیره کند. این مخازن طبیعی در عمق ۱۵۰ متری زمین قرار دارند و ظرفیت کل ۹ میلیون بشکه را فراهم می‌کنند. انتظار می‌رود بهره‌برداری عملیاتی از این پروژه بزرگ در نیمه دوم سال ۲۰۲۷ آغاز شود. این اقدام در پاسخ به افزایش چشمگیر هزینه‌های حمل و نقل و تشدید مخاطرات دریانوردی جهانی صورت گرفته است.

کاهش وابستگی به گلوگاه‌های پرتنش دریایی

این تصمیم استراتژیک با هدف اصلی تثبیت زنجیره تأمین مشتریان شرقی و کاستن از وابستگی مستقیم به عبور نفتکش‌ها از گلوگاه‌های پرتنش دریایی اتخاذ شده است. رسانه قطر العربی الجدید گزارش داده که این تحرکات لجستیکی تحت تأثیر تشدید مخاطرات دریانوردی و افزایش پنج‌برابری هزینه‌های حمل نفت خام از خلیج فارس به مقصد آسیا صورت می‌گیرد. کارشناسان بر این باورند که تشدید تنش‌های منطقه‌ای و چالش‌های مداوم در تردد دریایی، کشورهای تولیدکننده حاشیه خلیج فارس را ناگزیر به طراحی مسیرهای جایگزین کرده است.

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افزایش چشمگیر هزینه‌های لجستیک انرژی

بر اساس داده‌های بازارهای انرژی، هزینه‌های لجستیک طی هفته‌های اخیر به شدت افزایش یافته و اجاره روزانه نفتکش‌های غول‌پیکر در این مسیر به بیش از ۱.۳ میلیون دلار رسیده است. این افزایش هزینه‌ها، حاشیه سود پالایشگاه‌های آسیایی را به شدت محدود کرده و فشار مالی زیادی بر این صنایع وارد نموده است. احمد حسن کرم کارشناس نفتی در گفت‌وگو با العربی الجدید این حرکت‌ها را مسئولیت تولیدکنندگان در قبال ادامه فعالیت نیروگاه‌ها و کاهش آسیب‌پذیری آن‌ها در برابر اختلالات منطقه‌ای که زنجیره تامین را تهدید می‌کند، مرتبط دانست.

چالش‌های عرضه نفت آمریکا و تقاضای آسیا

پلتفرم تخصصی ناوبری دریایی G-Captain در گزارشی منتشر شده در اکتبر نقل به قول بلومبرگ اعلام کرده که فشارهای کشتیرانی به نفت خام خلیج فارس محدود نمی‌شود. تقاضای پالایشگاه‌های آسیایی برای نفت آمریکا جهت تحویل در ماه نوامبر حدود ۵۰ درصد به صورت ماهانه کاهش یافته است. حجم این تقاضا متغیر است و بین ۲۴ تا ۲۶ میلیون بشکه تعیین شده که نشان‌دهنده نوسانات شدید در بازارهای نفتی جهانی است. این کاهش تقاضا تأثیر مستقیمی بر استراتژی‌های ذخیره‌سازی و توزیع نفت در منطقه آسیا داشته است.

سنگاپور به عنوان پایگاه استراتژیک منطقه‌ای

سنگاپور به دلیل برخورداری از زیرساخت‌های بندری پیشرفته و موقعیت راهبردی در مجاورت واردکنندگان عمده نفت نظیر چین، هند، ژاپن و کره جنوبی، جایگاه ویژه‌ای دارد. این کشور به عنوان یک پایگاه استراتژیک برای توزیع منطقه‌ای با نفتکش‌های کوچک‌تر در شرایط اضطراری محسوب می‌شود. این موقعیت جغرافیایی و فنی، سنگاپور را به گزینه‌ای ایده‌آل برای ذخیره‌سازی موقت و امن نفت در غارهای صخره‌ای تبدیل کرده است.

سابقه فعالیت‌های ذخیره‌سازی بین‌المللی آرامکو

شرکت آرامکو پیش از این نیز قراردادهای مشابهی برای نگهداری ذخایر راهبردی نفت در تأسیسات ساحلی کره جنوبی، ژاپن، هلند و بندر سیدی کریر مصر منعقد کرده بود. این گسترش شبکه ذخیره‌سازی نشان‌دهنده تمایل این غول نفتی به تنوع‌بخشی به ریسک‌های لجستیکی و حفظ ثبات در صادرات است. تمرکز بر ذخایر زمینی و زیرزمینی در کشورهای مختلف، پاسخی مستقیم به ناامنی‌های روزافزون مسیرهای دریایی حیاتی مانند تنگه هرمز است. این رویکرد به آرامکو امکان می‌دهد تا در صورت بروز اختلال ناگهانی در تخلیه یا ترانزیت دریایی، همچنان به تأمین نیازهای مشتریان آسیایی خود ادامه دهد.