آذرکیش: نخبگان سمنان باید به تولیدکنندگان فناوری تبدیل شوند

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در آیین تجلیل از نخبگان استان سمنان بر تحول آموزشی، رشد متوازن دانش‌آموزان و تبدیل آن‌ها به سازندگان فناوری تأکید کرد.

سید مصطفی آذرکیش، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، در جریان آیین تجلیل از نخبگان و سرآمدان تعلیم و تربیت در استان سمنان، بر ضرورت تغییر رویکرد دانش‌آموزان از مصرف‌کننده به تولیدکننده فناوری تأکید کرد. این مراسم با حضور جمعی از دانش‌آموزان ممتاز و مسئولان استانی در سالن شهید مطهری برگزار شد.

تأکید بر رشد همه‌جانبه و چندبعدی دانش‌آموزان

آذرکیش در آغاز سخنان خود با اشاره به جایگاه ویژه استان سمنان دیار فرهنگ و ایمان اظهار داشت: حضور در جمع دختران باهوش و پسران پرتلاش این منطقه مایه انگیزه برای خادمان نظام تعلیم و تربیت است. وی موفقیت دانش‌آموزان را مرهون حمایت والدین و برنامه‌ریزی مسئولان دانست و خانواده‌ها را یکی از ارکان اصلی این نظام توصیف کرد.

Also read سپاه از سرنگونی یک 'پهپاد آمریکایی' در تنگه هرمز خبر داد

معاون آموزش متوسطه تصریح کرد که نخبه تراز نظام تنها در یک بُعد علمی تعریف نمی‌شود. هدف ما رشد متوازن دانش‌آموزان در شش ساحت تعلیم و تربیت شامل اعتقادی، اجتماعی، زیستی، زیبایی‌شناختی، اقتصادی و علمی است. پرورش نسلی توانمند نیازمند توجه به تمام ابعاد وجودی جوانان است.

ضرورت بهره‌گیری از هوش مصنوعی و واقعیت مجازی

وی با بیان اینکه نسل امروز نسل هوش مصنوعی و پلتفرم‌های ابری است گفت: دانش‌آموزان باید مهارت استفاده خلاقانه و تولیدمحور از این ظرفیت‌ها را کسب کنند. ایران در المپیادهای علمی مدال‌آور شده اما باید فرصت‌های یادگیری متنوع‌تری فراهم شود. استان سمنان نیز در حوزه آموزش دیجیتال پیشرو است.

آذرکیش با اشاره به ظرفیت‌های استان سمنان در زمینه هوش مصنوعی افزود: تقویت زیرساخت‌های فناوری برای توسعه مهارت‌های نوین دانش‌آموزان الزامی است. دانش‌آموزان نباید صرفاً مصرف‌کننده باشند بلکه باید به سازندگان ابزارهای نوین فناورانه تبدیل شوند تا در عرصه‌های جهانی رقابت کنند.

تحول در شیوه‌های یاددهی و نقش‌آفرینی نخبگان

معاون آموزش متوسطه خاطرنشان کرد: آموزش‌ها باید خلاقانه مسئله‌محور و نوآورانه باشند. دانش‌آموزان باید کار گروهی حل مسئله و خلاقیت را تمرین کنند. محدود شدن به حفظ مطالب و کسب نمره دیگر کافی نیست. این رویکرد باعث می‌شود جوانان بتوانند راهکارهای مؤثر برای مشکلات جامعه ارائه دهند.

آذرکیش دانش‌آموزان نخبه را سرمایه‌های ارزشمند کشور دانست و افزود: امروز نوبت شماست که در روستا شهر و منطقه خود تاریخ‌ساز باشید. با ارائه راه‌حل برای مسائل مردم می‌توانید در ارتقای اقتدار کشور نقش‌آفرینی کنید. امیدواریم شاهد درخشش بیشتر استعدادهای ایرانی باشیم.