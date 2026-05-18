آذربایجان غربی: باران و رعدوبرق تا پایان هفته جاری در سطح منطقه

آذربایجان غربی: باران و رعدوبرق تا پایان هفته جاری در سطح منطقه
📆5/18/2026 12:23 PM
📰SharghDaily
مهدی صابری، رییس اداره پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی، با اشاره به ادامه امواج بارشی در استان، از امروز تا پایان هفته جاری و در برخی ساعات، تداوم رگبارهای بهاری باران و رعدوبرق (با احتمال بارش تگرگ در مناطق مستعد) در سطح منطقه را پیش بینی کرد. همچنین، شدت بارش‌ها برای نیمه شمالی استان پیش بینی می‌شود و در طی این مدت، با توجه به ماهیت رگباری بارش‌ها و طبق هشدار سطح زرد صادر شده، احتمال آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن رودخانه و مسیل‌ها، کاهش دید و لغزندگی در جاده‌های کوهستانی وجود دارد.

شدت بارش‌ها برای نیمه شمالی استان پیش بینی می‌شود و در طی این مدت و با توجه به ماهیت رگباری بارش‌ها و طبق هشدار سطح زرد صادر شده، احتمال آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن رودخانه و مسیل‌ها، کاهش دید و لغزندگی در جاده‌های کوهستانی وجود دارد. سرعت وزش باد نیز افزایش می‌یابد که در نیمه جنوبی استان گاهی به‌صورت شدید است و می‌تواند با خیزش یا انتقال گرد و خاک از کشورهای همسایه همراه شود.

نواحی اثرگذاری این بارندگی‌ها در همه نقاط به ویژه مناطق شمالی آذربایجان غربی است. با توجه به شرایط فصلی و محلی، احتمال تشدید ناپایداری وجود دارد، بنابراین مردم و علاقه مندان به طبیعت‌گردی از اتراق و چادر زدن در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، صعود به ارتفاعات و قرار گرفتن در زیر درختان بلند در هنگام غرش آذرخش خودداری کنند

