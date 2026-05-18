آذربایجان غربی: باران و رعدوبرق تا پایان هفته جاری در سطح منطقه

مهدی صابری، رییس اداره پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی، با اشاره به ادامه امواج بارشی در استان، از امروز تا پایان هفته جاری و در برخی ساعات، تداوم رگبارهای بهاری باران و رعدوبرق (با احتمال بارش تگرگ در مناطق مستعد) در سطح منطقه را پیش بینی کرد. همچنین، شدت بارش‌ها برای نیمه شمالی استان پیش بینی می‌شود و در طی این مدت، با توجه به ماهیت رگباری بارش‌ها و طبق هشدار سطح زرد صادر شده، احتمال آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن رودخانه و مسیل‌ها، کاهش دید و لغزندگی در جاده‌های کوهستانی وجود دارد.

نواحی اثرگذاری این بارندگی‌ها در همه نقاط به ویژه مناطق شمالی آذربایجان غربی است. با توجه به شرایط فصلی و محلی، احتمال تشدید ناپایداری وجود دارد، بنابراین مردم و علاقه مندان به طبیعت‌گردی از اتراق و چادر زدن در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، صعود به ارتفاعات و قرار گرفتن در زیر درختان بلند در هنگام غرش آذرخش خودداری کنند





