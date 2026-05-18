آذربایجان غربی: باران و رعدوبرق تا پایان هفته جاری در سطح منطقه

مهدی صابری، رییس اداره پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی، با اشاره به ادامه امواج بارشی در استان، از امروز تا پایان هفته جاری و در برخی ساعات، تداوم رگبارهای بهاری باران و رعدوبرق (با احتمال بارش تگرگ در مناطق مستعد) در سطح منطقه را پیش بینی کرد. همچنین، شدت بارشها برای نیمه شمالی استان پیش بینی میشود و در طی این مدت، با توجه به ماهیت رگباری بارشها و طبق هشدار سطح زرد صادر شده، احتمال آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن رودخانه و مسیلها، کاهش دید و لغزندگی در جادههای کوهستانی وجود دارد.
رییس اداره پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی گفت: هوای استان براساس نقشه های پیشبینی و پیشیابی تا پایان هفته جاری باران ی است. با ادامه امواج بارشی در استان از امروز تا پایان هفته جاری و در برخی ساعات شاهد تداوم رگبارهای بهاری باران و رعدوبرق (با احتمال بارش تگرگ در مناطق مستعد) در سطح منطقه هستیم.
شدت بارشها برای نیمه شمالی استان پیش بینی میشود و در طی این مدت و با توجه به ماهیت رگباری بارشها و طبق هشدار سطح زرد صادر شده، احتمال آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن رودخانه و مسیلها، کاهش دید و لغزندگی در جادههای کوهستانی وجود دارد. سرعت وزش باد نیز افزایش مییابد که در نیمه جنوبی استان گاهی بهصورت شدید است و میتواند با خیزش یا انتقال گرد و خاک از کشورهای همسایه همراه شود.
نواحی اثرگذاری این بارندگیها در همه نقاط به ویژه مناطق شمالی آذربایجان غربی است. با توجه به شرایط فصلی و محلی، احتمال تشدید ناپایداری وجود دارد، بنابراین مردم و علاقه مندان به طبیعتگردی از اتراق و چادر زدن در حاشیه رودخانهها و مسیلها، صعود به ارتفاعات و قرار گرفتن در زیر درختان بلند در هنگام غرش آذرخش خودداری کنند
آذربایجان غربی باران رعدوبرق تگرگ حذف سطح زرد حذف سطح نارنجی تغییر سرعت وزش باد نواحی اثرگذاری بارندگیها تشدید ناپایداری تغییر دمای ارومیه