بیبیسی کشف میکند که بیش از ۳۰۰ مهاجر کرد عراقی توسط گروه شبهنظامی لیبی آدمربایی شدند، شکنجه شدند و برای رد باج ۵۰۰۰ دلار، با تهدید به برداشت اجباری کلیه مواجه شدند. شواهد تصویری و روايتهای بازماندگان از شرایط سخت زندان و مهاجرت غیرقانونی از طریق لیبی اگر میشود.
بیبیسی با بیشتر از ۳۰۰ مهاجر کرد عراقی که تابستان گذشته در تلاش برای رسیدن به بریتانیا بودند صحبت کرده است. آنها ادعا میکنند که توسط یک گروه شبهنظامی در لیبی آدمربایی شدند، شکنجه شدند و حتی تهدید به برداشتن اجباری کلیههایشان شدند.
مهاجرانmostly از کردستان عراق، قاچاقچیان لیبی با همکاری یک قاچاقچی کردی به نام نوح آرون، آنها را به یک مجتمع در لیبی منتقل کردند و سپس باج ۵۰۰۰ دلار از خانوادهها خواستند. آنها هشدار دادند که در صورت عدم پرداخت سریع، کلیههای گروگانها را برمیدارند. شواهد تصویری نشان میدهد که برخی از این افراد در حین جراحی کلیه تحت بیهوشی بودهاند.
گروگانهایی که آزاد شدهاند شرح دادند که در سلولی بسیار تنگ با حدود ۱۸۰ نفر نگهداری میشدند و تنها یک تکه نان در روز با چای میدادند. قاچاقچی دیگر به نام کاردو جاف نیز در این شبکه دخالت دارد. تحقیقات بیبیسی نشان میدهد که این دو قاچاقچی پیشتر با یکدیگر همکاری داشتهاند. این مسیر مهاجرت از طریق لیبی به دلیل ضعف کنترل دولت و خلا امنیتی در آن کشور، Opportunities برای گروههای جنایتکار فراهم میکند.
بسیاری از خانوادهها برای آزادی عزیزان خود باج پرداخت کردند، اما برخی از گروگانهاFlags ممکن است با از دست دادن یک کلیه به عنوان باج رها شده باشند. چند مورد ردّیlation کشف شده است: یک پدر گفت پسرش پس از احتمال برداشت کلیه در لیبی درگذشت. یک نوجوان ۱۶ ساله توصیف کرد که شش ماه بدون آفتاب میماند و در سلولی کوچک که همه مجبور به خوابیدن نشسته بودند نگهداری میشد.
مقامات اقلیم کردستان عراق اکنون تلاش میکنند بازگشتیافتن یک百分比 از گروگانها (حدود ۱۱۰ نفر با کمک دولت عراق) را تشریح کنند و با خطرات این مسیر در برابر عموم آگاهسازی کنند
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