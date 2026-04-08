جانشین پلیس راه راهور فراجا از ترافیک نیمهسنگین در اغلب محورهای منتهی به پایتخت خبر داد. محور چالوس در ارتفاعات با بارش برف و باران همراه است و تعدادی از محورها مسدود هستند.
جانشین پلیس راه راهور فراجا از ترافیک نیمهسنگین در اغلب محورهای منتهی به پایتخت خبر داد و اعلام کرد: در حالی که برخی مسیرهای شمالی با بارش برف و باران مواجهاند، تردد در تعدادی از آزادراهها و محورهای اصلی کشور روان گزارش شده است. سرهنگ سیاوش محبی با تشریح آخرین وضعیت ترافیک ی و جوی محورهای مواصلاتی کشور در روز ۱۹ فروردینماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: در حال حاضر محور چالوس در مسیر شمال به جنوب در محدودههای مرزنآباد، میانک، ولیآباد و هریجان با ترافیک نیمهسنگین اما روان مواجه است.
وی افزود: در محور هراز نیز در مسیر شمال به جنوب، محدوده آباسک و همچنین در محور فیروزکوه در محدودههای پل سفید و دماوند، ترافیک نیمهسنگین گزارش شده است. سرهنگ محبی ادامه داد: آزادراه قزوین- رشت در مسیر شمال به جنوب محدوده ورودی رودبار، آزادراه ساوه- تهران در محدوده احمدآباد مستوفی و آزادراه قم–تهران در محدوده شهر آفتاب نیز دارای ترافیک نیمهسنگین هستند. به گفته وی، تردد در محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس و آزادراه تهران–شمال در مسیر رفت و برگشت، همچنین در مسیر جنوب به شمال محورهای چالوس، فیروزکوه و آزادراه قزوین–رشت روان است. جانشین پلیس راه راهور فراجا درباره وضعیت جوی نیز تصریح کرد: محور چالوس در ارتفاعات با بارش برف و باران همراه است، در حالی که سایر محورهای شمالی فاقد مداخلات جوی هستند. همچنین در برخی محورهای استان مازندران بارش برف و باران و در محورهایی از استانهای آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، لرستان، کردستان، خوزستان، گلستان و خراسانهای شمالی، رضوی و جنوبی بارش باران گزارش شده است. وی در پایان با اشاره به محورهای مسدود گفت: کمربندی شرقی شهر کرمانشاه در مسیر رفت و برگشت مسدود بوده و تردد از مسیرهای جایگزین کمربندی غربی و داخل شهر انجام میشود. همچنین محورهای پونل–خلخال، پاتاوه–دهدشت و کمربندی یاسوج–اصفهان مسدود هستند و برخی محورهای دارای انسداد فصلی از جمله گنجنامه–تویسرکان، سروآباد–پاوه (گردنه تته)، سیسخت–پادنا و وازک–بلده نیز همچنان بسته است.
ترافیک جاده بارش پلیس راه مسدود