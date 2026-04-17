تحولات اخیر در خاورمیانه شامل آتشبس شکننده میان اسرائیل و لبنان، نگرانیهای بینالمللی درباره اختلال در بازارهای نفت و پیامدهای آن برای اقتصاد جهانی، و همچنین گزارشهای نگرانکننده از نقض شدید حقوق بشر در ایران است.
خبر برقراری آتشبس بین اسرائیل و لبنان، به رغم شکنندگی و ابهام در اجرای کامل آن، با واکنشهای بینالمللی مواجه شده است. ینس استولتنبرگ، دبیرکل سابق ناتو، این تحول را "خبر خوبی" توصیف کرده و ابراز امیدواری نموده که این گام، مقدمهای برای دستیابی به "ترتیبات صلح پایدار" باشد. وی بر ضرورت مذاکره به عنوان تنها راه پایان دادن به درگیریها، از جمله جنگ احتمالی میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی، تاکید ورزیده است.
با این حال، تحلیلگران و نهادهای بینالمللی نسبت به پیامدهای اختلال در بازارهای نفت هشدار میدهند. صندوق بینالمللی پول در گزارشی اعلام کرده که نوسانات نفتی میتواند منجر به کندی رشد اقتصادی جهانی، افزایش تورم و حتی رکود شود. استولتنبرگ نیز با اشاره به کاهش قابل توجه عرضه نفت و گاز، بر لزوم بازگشایی تنگه هرمز تاکید کرده و گفته است حتی در صورت پایان جنگ و بازگشایی این تنگه، پیامدهای بلندمدتی باقی خواهد ماند. دونالد ترامپ، رئیسجمهوری پیشین آمریکا، در پیامی در شبکه اجتماعی "تروت سوشال"، ابراز امیدواری کرده که حزبالله لبنان "در این دوره مهم، خوب و درست عمل کند" و برقراری صلح را خواستار شده است. در مقابل، یک مقام ارشد حزبالله در گفتوگو با شبکه خبری انبیسی، ضمن تائید "ضرورت و فوریت" آتشبس، هرگونه توافق بر سر خلع سلاح را منوط به چارچوبی گستردهتر در راستای تامین امنیت ملی دانست. این مقام هشدار داد که در صورت ادامه حملات اسرائیل و ناتوانی دولت لبنان در جلوگیری از آن، مردم به دفاع از خود ادامه خواهند داد و در صورت فروپاشی آتشبس، گروه به جنگ بازخواهد گشت. این اظهارات نشاندهنده پیچیدگی وضعیت و تضاد منافع در منطقه است. در جبههای دیگر، گزارشهای حقوق بشری نگرانکنندهای از ایران منتشر شده است. سازمان حقوق بشر ایران هشدار داده است که دو زندانی، منوچهر وفایی ۲۸ ساله و نوید نقدی ۳۲ ساله، که به اتهام قتل دو عضو پایگاه بسیج "سلمان" در شیراز به اعدام محکوم شدهاند، در خطر جدی اجرای حکم قرار دارند. پرونده این دو زندانی در سال ۱۴۰۳ به اتهام قتل این اعضا که وابسته به "سپاه ثارالله شیراز" بودند، مورد رسیدگی قرار گرفته است. همچنین، این سازمان از مرگ عباس یاوری، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه سال گذشته، خبر داده است. به گفته سازمان حقوق بشر ایران، یاوری پس از انتقال به مکانی نامعلوم برای بازجویی، "زیر شکنجه جان خود را از دست داده است". مقامات زندان علت مرگ او را "خودکشی" اعلام کردهاند، اما منابع مطلع تاکید دارند که او تحت فشارهای شدید برای اعتراف به قتل مأموران بسیجی قرار داشته و مرگش نتیجه شکنجه بوده است. این سازمان این رویه را تلاشی از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی برای فرار از پاسخگویی دانسته است. در همین حال، حزب دموکرات کردستان ایران اعلام کرده که کمپهای محل سکونت خانوادههای این حزب و همچنین کمپ حزب کومله زحمتکشان انقلابی کردستان ایران در اقلیم کردستان عراق، هدف حملات پهپادی جمهوری اسلامی قرار گرفتهاند. این حزب هشدار داده است که ایران تاکنون بیش از ۱۱۲ موشک و پهپاد به مواضع کردهای مخالف در عراق شلیک کرده است. این حملات، نقض آشکار حاکمیت عراق و تهدیدی برای امنیت منطقه محسوب میشود. در اقدامی مرتبط با تنشهای منطقهای، فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، اعلام کرده که از حدود ۱۰ هزار نیروی نظامی، ۱۲ کشتی و ۱۰۰ هواپیما برای اجرای "محاصره بنادر ایران" استفاده میکند. سنتکام تاکید کرده که این نیروها تنگه هرمز را مسدود نمیکنند، بلکه "بنادر و خط ساحلی ایران" را هدف قرار دادهاند و در صورت عدم تبعیت کشتیها از این محاصره، "از زور استفاده خواهد شد". این اقدامات نظامی، تنشها میان ایران و آمریکا را تشدید کرده و نگرانیها درباره گسترش درگیری در منطقه را افزایش داده است. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، ضمن استقبال از آتشبس بین اسرائیل و لبنان، ابراز امیدواری کرده که این توافق راه را برای مذاکرات صلح پایدار هموار کند. وی همچنین از کمک آمریکا در دستیابی به این آتشبس قدردانی کرده است. در همین راستا، ارتش اسرائیل از ساکنان جنوب لبنان خواسته است که از رفتن به جنوب رودخانه لیتانی خودداری کنند، که نشاندهنده احتمال تشدید تنشها در منطقه است. مایک والتز، سفیر آمریکا در سازمان ملل، نیز با اشاره به سابقه گروگانگیری توسط حکومت ایران، مدعی شده که این حکومت "اقتصاد جهان را به گروگان گرفته است" تا برنامه هستهای خود را حفظ کند. این اظهارات نشاندهنده تداوم تنشهای دیپلماتیک و نظامی میان ایران و قدرتهای غربی است
