مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی از آخرین وضعیت بازسازی ورزشگاه آزادی پس از حملات نظامی اخیر خبر داد و به بررسی خسارت‌ها و زمان‌بندی پروژه‌ها پرداخت.

مدیر عامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزش ی صبح امروز (شنبه) با حضور در جمع خبرنگاران، آخرین وضعیت ورزش گاه ۱۰۰هزار نفری و ۱۲ هزار نفری آزادی را پس از حملات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران تشریح کرد. محمدعلی ثابت قدم، در این نشست خبری به بررسی آسیب‌های وارد شده به مجموعه ورزش ی آزادی پرداخت و با اشاره به توقف فعالیت کارگاه‌های بازسازی ، از بازنگری در زمان‌بندی پروژه‌ها خبر داد.

وی توضیح داد: «در پی آسیب‌هایی که به این مجموعه وارد شد، به‌جز تخریب سالن دوازده‌هزار نفری و خسارت‌هایی که بر اثر موج انفجار به بخش‌های مختلف مجموعه وارد آمد، روند فعالیت کارگاه نیز متوقف شد. در حالی که برنامه‌ریزی ما این بود که تا پایان سال عملیات بازسازی به شرایط مناسبی برسد، اما به دلیل شرایط پیش‌آمده کارها برای مدتی متوقف ماند و حتی برخی ساختمان‌های اطراف نیز آسیب دیدند. اکنون زمان‌بندی پروژه دوباره بررسی شده است و اگر مشکل خاصی ایجاد نشود، مدت زمانی که به دلیل جنگ از دست رفت به برنامه قبلی افزوده می‌شود و امیدواریم بتوانیم کارگاه را به وضعیت مطلوب برسانیم.» ثابت قدم درباره زمان تکمیل بازسازی ورزشگاه آزادی اظهار داشت: «در صورتی که دوباره شرایط جنگی به وجود نیاید، همان حدود چهل روزی که به دلیل جنگ فعالیت‌ها متوقف شده بود به زمان‌بندی قبلی اضافه خواهد شد. عملیات اجرای چمن از همین هفته آغاز می‌شود و اگر مشکلی پیش نیاید، پیش‌بینی می‌کنیم تا اواخر مردادماه کارها به پایان برسد.» وی همچنین به خسارت‌های ناشی از حملات اشاره کرد و گفت: «آسیب‌هایی که در مجموعه آزادی ایجاد شده بیشتر مربوط به سازه‌هایی مانند شیشه‌هاست که به دلیل نزدیکی محل انفجار دچار تخریب شده‌اند. البته سکوهای ورزشگاه آسیب جدی ندیده‌اند و بازسازی بخش‌های خسارت‌دیده به‌تدریج انجام خواهد شد.» در ادامه، مدیرعامل شرکت توسعه در پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران درباره مسئولیت رسیدگی به خسارت‌ها و هزینه‌های آن، تأکید کرد: «وزارت ورزش خود را مسئول رسیدگی به مشکلات حوزه ورزش می‌داند. برآوردهای اولیه از میزان خسارت‌ها انجام شده و بسته به نوع آسیب‌ها، وزارت ورزش در حوزه عمرانی کمک‌هایی را ارائه خواهد کرد. البته برای تصمیم‌گیری دقیق‌تر باید میزان و نوع خسارت‌ها به‌طور کامل بررسی و ارزیابی شود.» ثابت قدم همچنین در خصوص وضعیت اسکوربوردهای ورزشگاه آزادی خاطرنشان کرد: «از اوایل اسفند ماه در حال برطرف کردن ایرادهای این تجهیزات بودیم و انفجارها آسیبی به آنها وارد نکرده است.» وی در ادامه به ورزشگاه سیروس قایقران در انزلی اشاره کرد و افزود: «این ورزشگاه در جریان حملات آسیبی ندیده است. عملیات اجرایی در آنجا ادامه خواهد یافت و برنامه این است که ظرفیت ورزشگاه تا پایان سال جاری به ۱۵ هزار نفر افزایش پیدا کند.» مدیرعامل شرکت توسعه با اشاره به خسارت‌های کلی وارد شده به مجموعه‌های ورزشی در سراسر کشور، از برآوردی بالغ بر ۱۰ تا ۱۱ هزار میلیارد تومان خبر داد و افزود: «در تهران نیز ورزشگاه بعثت بر اثر انفجار آسیب دیده است. در مجموع بیشترین هزینه‌های بازسازی مربوط به ورزشگاه آزادی، سالن دوازده‌هزار نفری و ورزشگاه بعثت خواهد بود.» ثابت قدم در خصوص هزینه بازسازی سالن دوازده‌هزار نفری توضیح داد: «برآوردها با در نظر گرفتن قیمت‌های جدید، به‌ویژه در حوزه فولاد، در حال انجام است. در همین زمینه جلسه‌هایی برگزار شده و بازدیدهایی نیز صورت گرفته است. گزارش مربوط به ساخت و بازسازی این مجموعه در حال آماده شدن است و احتمالاً تا دو روز آینده برآورد دقیق هزینه‌ها ارائه خواهد شد.» در بخش دیگری از صحبت‌های خود، مدیرعامل شرکت توسعه به احتمال برگزاری مسابقات لیگ برتر در تهران از اردیبهشت‌ماه اشاره کرد و گفت: «تاکنون نامه یا مکاتبه رسمی در این خصوص به ما ارسال نشده و تصمیم قطعی نیز به ما اعلام نشده است. با این حال، در ورزشگاه‌هایی که امکان برگزاری مسابقات بدون حضور تماشاگر وجود داشته باشد، احتمال برگزاری رقابت‌ها وجود دارد؛ البته به شرط آنکه دوباره شرایط جنگی یا مشکلات مشابه پیش نیاید.» ثابت قدم در پایان به جابه‌جایی محل استقرار شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی اشاره کرد و اظهار داشت: «قرار بود این جابه‌جایی به مجموعه ورزشی آزادی و بخشی نیز به مجموعه کشوری انجام شود. در حال حاضر بخشی از واحدهای شرکت به مجموعه کشوری منتقل شده‌اند و انتقال بخش‌های دیگر نیز به‌تدریج انجام خواهد شد تا در نهایت جابه‌جایی کامل صورت گیرد.» ثابت قدم در خصوص بازسازی سالن ۱۲ هزار نفری آزادی توضیحاتی داد و گفت: «کار طراحی معماری این مجموعه با هدف ایجاد سازه‌ای ماندگار آغاز شده است. در کنار آن، بناهای دیگری که آسیب کمتری دیده‌اند اما نیاز به مرمت دارند نیز در برنامه بازسازی قرار گرفته‌اند. در حال حاضر طرح‌های اولیه در حال بررسی است تا طی حدود ده روز تا دو هفته آینده این ایده‌ها به یک برنامه پیشنهادی مشخص تبدیل شود. پس از نهایی شدن این طرح، همان برنامه مبنای تخصیص بودجه قرار می‌گیرد و در عین حال عملیات اجرایی نیز بر اساس آن آغاز خواهد شد.» وی در پایان در خصوص ظرفیت سالن پس از بازسازی خاطرنشان کرد: «ظرفیت نهایی به طرحی که در نهایت تصویب می‌شود بستگی دارد. از نظر ابعاد و حجم سازه، کار در همان محدوده متراژی فعلی پیش خواهد رفت. البته در گذشته نیز ظرفیت واقعی این سالن حدود ۶۷۰۰ نفر بوده است، نه ۱۲ هزار نفر؛ زیرا در عمل تنها همین تعداد صندلی در سالن جانمایی شده بود و عنوان «دوازده هزار نفری» بیشتر یک نام شناخته‌شده برای آن محسوب می‌شد.» مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی در پاسخ به این موضوع که گفته می‌شود برای بازسازی سالن دوازده‌هزار نفری به بودجه‌ای حدود هفت همت نیاز است، اظهار کرد: «در حال حاضر هنوز رقمی به‌عنوان بودجه قطعی تأمین نشده است. برآورد هزینه‌ها باید براساس قیمت‌های روز انجام شود.





