اکبر رضایی رئیس ستاد مکه و معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت در خصوص آخرین وضعیت بازگشت زائران ایرانی از عربستان و آمار نهایی فوتی‌های operational حج اظهارات مهمی داشته است. او اعلام کرد عملیات انتقال زائران به ایستگاه پایانی رسیده و تا ساعات پایانی امشب سه پرواز پایانی باtitletotal ۷۵۰ زائر برگزار خواهد شد. همچنین آمار نهایی فوتی‌ها ۶ نفر اعلام و شرایط بستری یک زائر بیمار نیز شرح داده شد. رضایی بازگشت سلامت زائران را بزرگترین موفقیت بخش خادمان نامید.

اکبر رضایی رئیس ستاد مکه و معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت ، در توضیح آخرین وضعیت بازگشت زائران ایرانی به کشور، گفت: عملیات انتقال زائران به ایستگاه پایانی خود رسیده است و طبق برنامه‌ریزی، تا ساعات پایانی امشب شنبه شب ۲۴ خرداد، ۷۵۰ زائر باقی‌مانده با سه پرواز از فرودگاه جده به ایران منتقل خواهند شد.

وی در ادامه پروازهای پایانی امشب را با شماره‌های ۱۶۷۹ در ساعت ۲۱:۳۰ به مقصد گرگان که ۲۵۵ زائر را حمل می‌کند، پرواز شماره ۱۶۸۷ در ساعت ۲۲:۳۰ به مقصد تهران با ۲۴۳ زائر و پرواز شماره ۱۶۹۱ در ساعت ۲۳:۰۰ نیز به مقصد تهران با ۲۵۲ زائر معرفی کرد. با انجام این سه پرواز، پرونده بازگشت زائرانی که مناسک حج خود را به پایان رسانده‌اند بسته خواهد شد.

معاون حج و عمره سازمان تأکید کرد که اولویت اصلی مقامـــــ معظم رهبری و سازمان حج و زیارت، صیانت از حقوق حجاج بوده است. او افزود: هرچند بخش اعظم نیروهای ستادی و اجرایی با آخرین پروازها خارج می‌شوند، اما ستاد و مرکز پزشکی تا حضور آخرین زائر در صحنه باقی می‌مانند. درحال حاضر تنها یک زایر به دلیل بیماری در بیمارستان‌های عربستان بستری است که همسرش برای همراهی هم در بیمارستان حضور دارد.

دفتر نمایندگی سازمان حج و زیارت در عربستان فعال است و پیگیر امور این زائر بیمار و همراهش خواهد بود تا پس از بهبودی، تمهیدات بازگشتشان فراهم شود. در بخش دیگر سخنان خود، رضایی آمار نهایی فوتی‌های عملیات حج ۱۴۰۵ را ۶ نفر اعلام کرد.

وی گفت: با هماهنگی‌های صورت گرفته و رضایت خانواده‌ها، پیکر سه تن از این عزیزان در خاک عربستان به خاک سپرده شده و پیکر سه متوفای دیگر نیز جهت تشییع و تدفین به ایران منتقل شده است. در پایان، رضایی با قدردانی از تلاش‌های جهادی تمامی بخش‌ها در عملیات حج، بازگشت سلامت زائران به وطن را بزرگترین موفقیت برای مجموعه خادمان ضیوف‌الرحمن دانست





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