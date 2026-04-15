آمارها حاکی از آسیب دیدن حدود ۱۰۰ هزار واحد مسکونی و تجاری در جنگ اخیر است. دولت برای اسکان موقت آسیب‌دیدگان، تسهیلات ودیعه مسکن با سقف‌های متفاوت برای مناطق مختلف کشور در نظر گرفته است.

آخرین آمار رسمی از ارزیابی خسارت‌های وارد شده به واحدهای مسکونی و تجاری بخش خصوصی، حکایت از آسیب دیدن حدود ۱۰۰ هزار واحد دارد. این آمار که تا تاریخ ۲۳ فروردین ماه به‌روزرسانی شده است، نشان می‌دهد که از میان بیش از ۹۹ هزار واحد آسیب‌دیده، ۸۱ هزار و ۴۳۴ واحد نیازمند احداث مجدد یا تعمیرات هستند و مابقی دچار آسیب در اسباب و اثاثیه شده‌اند. از این تعداد، ۱۴ هزار و ۶۹۵ واحد در کلانشهرها و ۶۶ هزار و ۷۳۹ واحد در سایر شهرها و روستاها قرار دارند.

تاکنون بیش از ۱۸ هزار و ۴۷۰ واحد مسکونی تعمیر شده و هزار و ۲۴۶ واحد کاملاً تخریب شده و نیازمند بازسازی هستند که از این میان، هزار و ۵۲ واحد در غیرکلانشهرها و روستاها واقع شده‌اند. با توجه به ادامه عملیات ارزیابی، این آمار به طور مرتب به‌روزرسانی خواهد شد. به منظور اسکان موقت و اضطراری آسیب‌دیدگان جنگ، هیات وزیران چارچوب ارزیابی خسارات و دستورالعمل پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن را تصویب و ابلاغ کرده است. مسئولیت ارزیابی خسارت‌ها و پرداخت تسهیلات در کلانشهرها به شهرداری‌ها و در سایر شهرها و روستاها به بنیاد مسکن واگذار شده است. برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه، مبلغ دو همت اعتبار در شهرها و روستاهای خارج از کلانشهرها در نظر گرفته شده است. این تسهیلات از هفته دوم فروردین ماه آغاز شده و در کلانشهرها نیز از منابع داخلی شهرداری‌ها استفاده می‌شود. تاکنون ۸۹۲ نفر مشمول به بانک مسکن معرفی شده و ۵۱۸ فقره تسهیلات نهایی شده است. این وام‌ها با هدف کمک به متقاضیان واجد شرایط، از محل اعتبارات بانک مسکن و صندوق ملی مسکن پرداخت می‌شود. وزارت راه و شهرسازی نیز به عنوان ناظر عالیه، بر فرآیند ثبت‌نام، تایید و پرداخت تسهیلات نظارت دارد و وضعیت بازسازی را در جلسات هفتگی بررسی می‌کند. به موجب مصوبه هیات وزیران، پنج نوع تسهیلات ودیعه مسکن برای پنج گروه از نقاط شهری و روستایی آسیب‌دیده تعیین شده است. سقف این تسهیلات از ۷۰۰ میلیون تومان برای مراکز استان‌ها تا ۳۰۰ میلیون تومان برای روستاها متغیر است. مدت بازپرداخت تسهیلات برای واحدهای احداثی و مقاوم‌سازی دو سال و برای واحدهای تعمیری یک سال است. در تهران، شهرداری و شورای شهر تا سقف دو میلیارد تومان ودیعه و ۴۰ میلیون تومان اجاره ماهانه برای واحدهای آسیب‌دیده در نظر گرفته‌اند. در سایر کلانشهرها نیز مسئولیت پرداخت این تسهیلات بر عهده شهرداری‌ها است. مسیر دریافت وام در تهران از طریق شناسایی متقاضیان و معرفی آنها به سازندگان صورت می‌گیرد تا هم بازسازی تسریع یابد و هم از واحدهای آماده برای اسکان موقت استفاده شود. در سایر شهرها و روستاها، فرآیند دریافت وام شامل شش گام از ارزیابی خسارت تا پرداخت تسهیلات است که ابتدا بنیاد مسکن استان، خسارت وارد شده را ارزیابی و غیرقابل سکونت بودن واحد را تشخیص می‌دهد





