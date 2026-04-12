رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا از ترافیک سنگین در آزادراه‌های منتهی به تهران، تردد روان در محورهای شمالی و انسداد چند محور شریانی و غیرشریانی خبر داد.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا از وضعیت ترافیک ی و جوی جاده ‌های کشور در روز جاری گزارش داد. سرهنگ ناصر قلی‌نیا با اشاره به ترافیک سنگین در برخی از آزادراه ‌ها و تردد روان در محورهای شمالی، به انسداد تعدادی از محورهای شریانی و غیرشریانی نیز اشاره کرد. وی با ارائه جزئیات آخرین وضعیت ترافیک ی، رانندگان را به رعایت احتیاط و توجه به شرایط جوی دعوت نمود. در حال حاضر، گزارش‌ها از ترافیک سنگین در آزادراه ‌های منتهی به تهران حکایت دارد.

به طور مشخص، آزادراه قزوین - کرج - تهران در محدوده حدفاصل استاندارد تا پل کلاک با ترافیک سنگین مواجه است. همچنین، آزادراه ساوه - تهران نیز در محدوده نسیم‌شهر تا احمدآباد مستوفی با حجم بالای تردد و ترافیک سنگین روبرو است. این شرایط نشان‌دهنده افزایش حجم تردد خودروها در این مسیرها و نیاز به توجه ویژه رانندگان به منظور حفظ ایمنی و جلوگیری از بروز حوادث ناگوار است. پلیس راهور فراجا با پایش مستمر این محورها، تلاش دارد تا با مدیریت ترافیک و ارائه اطلاعات به موقع، از بروز گره‌های ترافیکی بیشتر جلوگیری کند و رانندگان را در مسیریابی و انتخاب مسیرهای جایگزین یاری نماید. علاوه بر این، سرهنگ قلی‌نیا به وضعیت محورهای شمالی کشور اشاره کرد و از تردد روان در این محورها خبر داد. محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن، آزادراه تهران - پردیس، آزادراه تهران - شمال و آزادراه قزوین - رشت در مسیر رفت و برگشت، تردد روان و بدون هیچ‌گونه مشکل جوی را تجربه می‌کنند. این وضعیت، فرصت مناسبی را برای مسافرت و گذراندن اوقات فراغت در مناطق شمالی کشور فراهم می‌آورد. با این حال، پلیس راهور از رانندگان می‌خواهد تا با توجه به احتمال تغییرات ناگهانی در شرایط جوی، احتیاط لازم را در رانندگی رعایت کرده و تجهیزات ایمنی لازم را به همراه داشته باشند. حضور پلیس در این محورها نیز به منظور نظارت بر تردد و ارائه خدمات امدادی در صورت نیاز، تقویت شده است. در ادامه، رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا به انسداد برخی از محورهای شریانی و غیرشریانی به دلیل مشکلات مختلف اشاره کرد. محور قدیم بستان‌آباد - میانه در محدوده قره‌چمن تا میانه مسدود بوده و رانندگان می‌توانند از مسیر جایگزین قره‌چمن - راه فرعی هشترود - میانه استفاده کنند. همچنین، آزادراه تبریز - زنجان در محدوده عزیزکندی تا قویون قشلاقی در هر دو مسیر رفت و برگشت مسدود است و مسیرهای جایگزین از طریق سه‌راهی عزیزکندی به هشترود و سپس هشترود به قویون قشلاقی در نظر گرفته شده است. کمربندی شرقی شهر کرمانشاه نیز در هر دو مسیر رفت و برگشت مسدود بوده و تردد از داخل شهر کرمانشاه و کمربندی غربی این شهر امکان‌پذیر است. علاوه بر این، محورهای گنجنامه - تویسرکان، سروآباد - پاوه (گردنه تته)، سی‌سخت - پادنا و محور وازک - بلده به دلیل شرایط فصلی مسدود هستند. پلیس راهور فراجا از رانندگان می‌خواهد تا قبل از سفر، از وضعیت راه‌ها اطلاع حاصل کرده و با برنامه‌ریزی مناسب، از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری نمایند. همچنین، به همراه داشتن زنجیر چرخ در مناطق کوهستانی و سردسیر، توصیه می‌شود





SharghDaily / 🏆 1. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ترافیک جاده پلیس راهور آزادراه مسدودی شرایط جوی

United States Latest News, United States Headlines