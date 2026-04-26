گزارشی از آخرین تحولات سیاسی، اقتصادی، امنیتی و اجتماعی در ایران و جهان شامل واکنش شاهزاده رضا پهلوی به سلامت ترامپ، تصمیم سازمان نظام پرستاری در مورد اینترنت پرو، به رسمیت شناختن سومالیلند توسط اسرائیل، سفر عراقچی به مسقط و اسلامآباد، واکنش مکرون به حادثه امنیتی ترامپ، اختصاص بودجه برای تامین کالاهای اساسی، بازداشت متهمان تیراندازی در کرمان، وقوع زلزله و ادامه درگیریها در لبنان.
در تحولات اخیر، شاهزاده رضا پهلوی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس، ابراز خرسندی از سلامت دونالد ترامپ ، رئیس جمهور سابق ایالات متحده و همسرش، ملانیا ترامپ ، به همراه اعضای کابینه ایشان در جریان ضیافت شام خبرنگاران کاخ سفید را اعلام کردند.
این پیام در پی حادثه ای امنیتی رخ داده است که نگرانیها را در مورد امنیت مقامات بلندپایه برانگیخته بود. در داخل کشور، سازمان نظام پرستاری با صدور بیانیهای، ضمن اشاره به محدودیتهای دسترسی به اینترنت بینالملل ناشی از شرایط جنگی و وعدههای مقامات مبنی بر ارائه «اینترنت پرو» به اعضای این سازمان، اعلام کرد که تا زمان رفع محدودیت دسترسی عمومی به اینترنت، درخواست امتیاز ویژهای برای اعضای خود نخواهد داشت.
این تصمیم در راستای حمایت از حقوق همه شهروندان و جلوگیری از ایجاد تبعیض در دسترسی به اطلاعات اتخاذ شده است.
«اینترنت پرو» اصطلاحی است که دولت جمهوری اسلامی برای ارائه دسترسی طبقاتی به اینترنت به اقشار خاص استفاده میکند، مشابه رویکرد قبلی در اختصاص «سیمکارت سفید» به خبرنگاران. قطع اینترنت در ایران که اکنون به ۵۸ روز متوالی رسیده است، به گفته نتبلاکس، یک رکورد بیسابقه در تاریخ ایران و جهان به شمار میرود و تاثیرات منفی گستردهای بر زندگی روزمره مردم و فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی داشته است.
در عرصه بینالمللی، اسرائیل به عنوان اولین کشور جهان، جمهوری سومالیلند را به رسمیت شناخت، اقدامی که با اعتراضات گستردهای از سوی کشورهای عربی و ترکیه مواجه شد. این تصمیم، تنشهای منطقهای را تشدید کرده و پیامدهای ژئوپلیتیکی قابل توجهی را به همراه خواهد داشت. همزمان، عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در سفری دیپلماتیک به مسقط و اسلامآباد، در حال رایزنی با مقامات عمانی و پاکستانی است.
هدف از این سفر، انتقال آخرین پیشنهادهای جمهوری اسلامی به پاکستان و تلاش برای کاهش تنشها و یافتن راه حلهای مسالمتآمیز برای مسائل منطقهای است. پیش از این، عراقچی با سلطان عمان دیدار کرده بود و قرار است پس از اسلامآباد، به مسکو سفر کند.
در واکنش به حادثه امنیتی اخیر در ایالات متحده، امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، ضمن محکوم کردن حمله مسلحانه به رئیس جمهور ترامپ، حمایت کامل خود را از ایشان اعلام کرد و بر غیرقابل قبول بودن خشونت در یک دموکراسی تاکید نمود. در حوزه اقتصادی، کارگروه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم، مبلغ یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی را برای تامین کالاهای اساسی در شرایط جنگی اختصاص داده است.
این مصوبه که با تایید مسعود پزشکیان و ابلاغ محمدرضا عارف همراه بوده است، با هدف جلوگیری از کمبود مواد غذایی و حفظ قدرت خرید مردم در شرایط دشوار اقتصادی اتخاذ شده است. در حوزه امنیتی، وزارت اطلاعات از بازداشت چهار شهروند در استان کرمان به اتهام مشارکت در تیراندازی به تجمع هواداران جمهوری اسلامی در میدان آزادی کرمان خبر داد.
این حادثه که به زخمی شدن سه نفر منجر شده بود، توسط نهادهای امنیتی به دقت بررسی شده و دستگیرشدگان برای محاکمه به مراجع قضایی معرفی شدهاند. همچنین، زمینلرزهای به بزرگی ۳.۳ ریشتر در دریای خزر، حوالی آستارا در استان گیلان، رخ داد و پیش از آن نیز سه زمینلرزه با بزرگی بیش از ۳ ریشتر استان بوشهر را لرزانده بود.
وبسایت نتبلاکس نیز گزارش داد که خاموشی اینترنت در ایران به پنجاهوهشتمین روز متوالی رسیده و از مرز ۱۳۶۸ ساعت گذشته است. در نهایت، درگیریهای نظامی در جنوب لبنان همچنان ادامه دارد و رسانههای لبنان از حملات توپخانهای به روستای زوطر الشرقیه خبر میدهند. همزمان، نیروی هوایی اسرائیل در حال هدف قرار دادن مواضع حزبالله در جنوب لبنان است و ارتش اسرائیل از غیرنظامیان خواسته است از ورود به برخی روستاهای این منطقه خودداری کنند
