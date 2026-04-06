آخرین امیدها برای نجات نهنگ گوژپشت 'تیمی' در دریای بالتیک

با وجود تلاشها، امیدها برای نجات نهنگ گوژپشت 'تیمی' در دریای بالتیک رو به زوال است. وضعیت نهنگ وخیم است و احتمال مرگ آن در نزدیکی سواحل آلمان وجود دارد.
تا همین دیروز، یکشنبه ۵ آوریل (۱۶ فروردین) هنوز امیدهایی برای 'تیمی'، نهنگ گوژپشت سرگردان در دریای بالتیک در سواحل آلمان وجود داشت. تیل باکهاوس، وزیر محیط زیست ایالت مکلنبورگ-فورپومرناما چنین تلاشی برای نجات، احتمالاً نهنگ ی را که در نزدیکی سواحل دریای بالتیک گرفتار شده، زنده نگه نخواهد داشت. باکهاوس روز دوشنبه گفت: در حال حاضر هیچ دانشمند یا دامپزشکی وجود ندارد که چنین اقدامی را توصیه کند، زیرا حیوان در جریان تلاش برای اینکه زنده نجات یابد، دچار رنج شدیدی خواهد شد.
باکهاوس با تأکید بر اینکه نهنگ را تا آخرین نفس رها نخواهد کرد، گفت: ما هیچ تلاشی را برای کمک به این حیوان فروگذار نکردهایم و بررسیهایی در اطراف و روی نهنگ انجام دادهایم. به گفته باکهاوس، وضعیت این نهنگ تا حد زیادی بدون تغییر مانده است؛ هنوز نفس میکشد، اما حالش بسیار وخیم است. او افزود: این حیوان از نزدیک به یک هفته پیش از جایش تکان نخورده است. به گفته این وزیر ایالتی، اکنون قرار است کیفیت آب بررسی شود تا مشخص شود که آیا این حیوان در حال مرگ، خطری برای اکوسیستم دریایی ایجاد میکند یا خیر. دیروز یکشنبه نیز نمونههایی از آب گرفته شد تا میزان شوری آن اندازهگیری شود. باکهاوس گفت: بعدازظهر دوباره از محل بازدید خواهم کرد تا وضعیت را از نزدیک بررسی کنم. به گفته نهادهای مسئول، این نهنگ گوژپشت با طول ۱۲.۳۵ متر، عرض ۳.۲۰ متر و ارتفاع ۱.۶۰ متر، حدود چهار هفته در دریای بالتیک سرگردان بوده است. این پستاندار دریایی بهویژه به دلیل سطح پایین شوری آب، نمیتواند در این آبها زنده بماند. 'تیمی' دو هفته پیش نخست در نزدیکی سواحل ایالت شلسویگ−هولشتاین آلمان بر روی شنزار ساحلی به گل نشسته بود. او اما پس از آنکه با کمک بیلهای مکانیکی آزاد شد، از روز شنبه گذشته در خلیج ویسمار در نزدیکی مکلنبورگ−فورپومرن گیر افتاده است. نهادهای مسئول پنجشنبه گذشته اعلام کرده بودند که دیگر امیدی به نجات این نهنگ وجود ندارد و احتمالاً در نزدیکی جزیره پوئل خواهد مرد. خبر مرگ قریبالوقوع این نهنگ گوژپشت را وزیر محیط زیست مکلنبورگ-فورپومرن پیش از عید پاک به افکار عمومی اعلام کرده بود.
