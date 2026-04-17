آخرین امیدهای پرسپولیس: برگزاری لیگ برای تعیین عادلانه نمایندگان آسیا

مهدی تاج از تعیین تکلیف پرونده لیگ برتر تا فردا خبر داده است. در حالی که احتمال پایان فصل با جدول فعلی و قهرمانی استقلال وجود دارد، باشگاه پرسپولیس بر برگزاری ادامه مسابقات برای معرفی عادلانه نمایندگان ایران در رقابت‌های آسیایی تاکید دارد. فرزاد آشوبی، بازیکن سابق پرسپولیس، نیز با این دیدگاه هم‌نظر است و برگزاری یک تورنمنت شش جانبه را محتمل‌ترین راهکار برای جلوگیری از بی‌عدالتی می‌داند.

فردا روز سرنوشت‌سازی برای لیگ برتر ایران خواهد بود، چرا که طبق آخرین اظهارات مهدی تاج ، رئیس فدراسیون فوتبال، تکلیف پرونده این رقابت‌ها باید تا پایان فردا مشخص شود. در شرایطی که گمانه‌زنی‌های مختلفی در خصوص آینده لیگ شنیده می‌شود، یکی از محتمل‌ترین سناریوها، توقف کامل مسابقات و اعلام پایان فصل بر اساس جدول فعلی است که در این صورت، استقلال به عنوان قهرمان معرفی خواهد شد.

این سناریو با واکنش‌های متفاوتی روبرو شده است، به ویژه از سوی باشگاه پرسپولیس و هواداران آن که در فضای مجازی و رسانه‌های خود، عزم جزمشان را برای برگزاری ادامه رقابت‌ها و حضور در میدان نبرد برای تعیین سرنوشت قهرمانی ابراز کرده‌اند. این موضوع، یعنی اینکه آیا لیگ برگزار خواهد شد یا خیر، سوالی بود که خبرنگار ما از فرزاد آشوبی، بازیکن سابق پرسپولیس، پرسید.

آشوبی در پاسخ، موضعی کاملاً همسو با باشگاه پرسپولیس اتخاذ کرد و دیدگاه‌های خود را در خصوص این مسئله حساس تشریح نمود. وی معتقد است با توجه به محدودیت‌های زمانی که برای معرفی نمایندگان ایران به کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) وجود دارد، ممکن است فدراسیون و سازمان لیگ به سمت برگزاری یک تورنمنت شش جانبه با حضور تیم‌های بالای جدول، صرفاً به منظور معرفی نماینده به مسابقات آسیایی، سوق پیدا کنند. آشوبی تاکید کرد که اگر باشگاه‌ها یا فدراسیون تمایلی به برگزاری حتی این تورنمنت کوتاه نداشته باشند، بحث دیگری است، اما تاکید کرد که معرفی تیم‌ها بر اساس جدول فعلی، به ویژه با توجه به نوسانات مکرر جایگاه تیم‌ها در طول فصل، می‌تواند بی‌عدالتی بزرگی را به دنبال داشته باشد.

این بازیکن سابق قرمزها، با قاطعیت اعلام کرد که از این نظر، کاملاً با باشگاه پرسپولیس هم‌نظر است و معتقد است که بازی‌ها باید برگزار شوند تا نمایندگان ایران بر اساس شایستگی واقعی و اتفاقات درون زمین، به AFC معرفی گردند. وی ادامه داد که اگر به دلیل برخی مسائل و شرایط، حتی برگزاری تورنمنت کوتاه شش جانبه نیز امکان‌پذیر نباشد، این موضوعی است که فدراسیون و سازمان لیگ باید درباره آن شفاف‌سازی کنند و دلایل خود را توضیح دهند. آشوبی با اشاره به سطح حرفه‌ای فوتبال، اذعان داشت که هرچند شرایط سختی بر فوتبال ایران حاکم بوده و رسیدن به فرم پایدار برای همه تیم‌ها دشوار است، اما بازیکنان تیم‌های مدعی، تمام این مدت را در استراحت مطلق نبوده‌اند و آمادگی نسبی خود را حفظ کرده‌اند.

وی همچنین به فرصت مناسبی که سازمان لیگ برای آماده‌سازی تیم‌ها در نظر گرفته اشاره کرد و افزود که در دو تا سه هفته آینده، تیم‌ها می‌توانند به فرم ایده‌آل خود بازگردند. از دیدگاه او، در شرایط فعلی، باید همه جوانب سنجیده شود و هر تصمیمی که بدون در نظر گرفتن تمام جوانب گرفته شود، می‌تواند منجر به نارضایتی گسترده شود. این بازیکن سابق پرسپولیس در واکنش به مصاحبه مجید جلالی، مدیر فنی تیم فوتبال سایپا، که گفته بود اگر لازم شد امسال هیچ تیمی را به آسیا معرفی نکنیم، پاسخ داد.

آشوبی اذعان کرد که صحبت‌های جلالی، حقیقت تلخ شرایط فعلی است، اما واقعیت نیز این است که فوتبال ایران در شرایط طبیعی قرار ندارد و تلاش بر این است که راهکاری یافت شود تا حداقل بی‌عدالتی در تصمیم‌گیری‌ها رخ دهد. وی تاکید کرد که هر تصمیمی به جز برگزاری کامل لیگ، به نوعی بخشی از بی‌عدالتی را به همراه خواهد داشت. با این حال، نزدیک‌ترین گزینه به عدالت، برگزاری تورنمنت شش جانبه به صورت متمرکز است که حدود 21 روز زمان خواهد برد.

آشوبی در ادامه، تفاوت مهمی را در برگزاری این تورنمنت شش جانبه قائل شد. او گفت که اگر قرار باشد این تورنمنت صرفاً برای معرفی نماینده برگزار شود، باید همه تیم‌ها از امتیاز صفر وارد آن شوند و پس از جام جهانی، لیگ با شکل نرمال خود پیگیری شود. اما اگر هدف از برگزاری این تورنمنت، انتخاب قهرمان باشد، حتماً باید بازی‌های رودرروی این شش تیم در امتیاز اولیه آن‌ها لحاظ شود تا عدالت در نهایت برقرار گردد. این دیدگاه نشان‌دهنده تلاش برای یافتن راهی است که کمترین آسیب را به اعتبار و نظم فوتبال ایران وارد کند و منافع تمام تیم‌ها را تا حد امکان تامین نماید.

در نهایت، تصمیم نهایی فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ، نقشی حیاتی در آینده لیگ برتر و نمایندگان ایران در عرصه بین‌المللی ایفا خواهد کرد و انتظار می‌رود تصمیمی عادلانه و کارشناسی شده اتخاذ گردد.





